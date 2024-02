Alexandra Ferguson

Londres (CNN) — El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer y comenzó el tratamiento en Londres.

El rey Carlos III tiene cáncer y se retirará de sus deberes públicos

El impactante diagnóstico se produce una semana después de que el monarca británico de 75 años de edad fue dado de alta del hospital tras un procedimiento separado para un agrandamiento de la próstata.

Así reaccionaron varios líderes al diagnóstico de cáncer del rey Carlos III

Esto es lo que sabemos.

¿Cómo se detectó el cáncer?

Los recientes problemas de salud de Carlos comenzaron el mes pasado, cuando el Palacio de Buckingham anunció el 17 de enero que el rey acudiría al hospital para someterse a un “procedimiento correctivo” por un agrandamiento benigno de la próstata.

¿Qué es el agrandamiento de la próstata, diagnosticado al rey Carlos III, y cómo saber si lo tienes?

Se le había diagnosticado tras experimentar síntomas y someterse a una revisión mientras se encontraba en su residencia de Birkhall, en Aberdeenshire, Escocia.

Fue dado de alta de la London Clinic el 29 de enero y previamente se dijo que se encontraba “bien” tras pasar tres noches en el hospital privado cercano a Regent’s Park. Recibió el alta horas después de que Catalina, princesa de Gales, abandonara el mismo centro en el que había estado descansando tras someterse con éxito a una operación abdominal.

Sin embargo, mientras el rey se sometía a ese tratamiento, se observó otro motivo de preocupación, según informó el palacio el lunes, y las pruebas posteriores identificaron “una forma de cáncer”.

El tipo exacto de cáncer no ha sido revelado y no se esperan más detalles por el momento. Una fuente real dijo a CNN que no era cáncer de próstata, pero no especificó más.

El rey Carlos III posa para una fotografía en el Salón Azul del Palacio de Buckingham, en Londres. (Crédito: Hugo Burnand/Palacio de Buckingham vía AP)

Las condiciones médicas específicas de los miembros de la familia real rara vez se divulgan públicamente. El palacio considera que tienen derecho a un cierto nivel de privacidad médica a pesar de su condición de funcionarios públicos. Así ocurrió con el diagnóstico inicial de próstata agrandada. Pero Carlos optó por compartir su diagnóstico porque quería animar a otros hombres que pudieran estar experimentando síntomas a hacerse un chequeo.

La situación es diferente cuando una afección puede afectar a las funciones públicas. En ese momento, el palacio tiene el deber de revelar lo que ocurre, razón por la cual se emitió un comunicado el lunes por la noche.

Así es la vida del rey Carlos III: edad, hijos, familia, polémicas, carrera y más

¿Cómo se encuentra el rey Carlos?

El rey Carlos fue visto por primera vez desde que salió del hospital el domingo. Con la reina Camila a su lado, parecía estar de buen humor, saludando al público mientras la pareja se dirigía a la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, para un servicio religioso el domingo por la mañana.

Ahora está de regreso en Londres y comenzó un tratamiento ambulatorio.

Siguiendo el consejo de sus médicos, el rey pospondrá sus compromisos públicos mientras recibe tratamiento, pero continuará con los asuntos de Estado y el papeleo oficial, dijo el palacio.

(Crédito: Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images)

El rey “sigue siendo totalmente optimista sobre su tratamiento y espera volver a sus funciones públicas lo antes posible”, añadió.

Eso significa que es probable que siga recibiendo sus cajas rojas diarias con papeles del gobierno para que pueda seguir trabajando con los documentos del Estado en casa. CNN entiende que se prevé que el rey continúe su audiencia semanal con el primer ministro y que se harán arreglos alternativos si sus médicos le aconsejan reducir el contacto en persona.

También se entiende que seguirá estando disponible para las obligaciones del Estado, como las reuniones del Consejo Privado. Sin embargo, aún no se han concretado los detalles.

¿Quién está ahora al frente de la familia?

El príncipe William volverá a sus obligaciones públicas el miércoles por primera vez desde la operación de su esposa, Catalina, el mes pasado. Se desconoce por qué fue operada, pero una fuente dijo a CNN el 17 de enero que la enfermedad de la mujer de 42 años no era cancerosa.

Así es el árbol genealógico de la realeza de Reino Unido: quién es quién en la Casa de Windsor

El anuncio de que William reanudaría algunos compromisos reales se produjo pocas horas antes del diagnóstico de cáncer del rey. William está en contacto regular con su padre, según una fuente cercana al príncipe de Gales.

El príncipe William asistirá a una gala benéfica a favor de la London Air Ambulance Charity, donde se reunirá con miembros de la tripulación, simpatizantes de la organización benéfica y antiguos pacientes de la misma, según informó el Palacio de Kensington a primera hora del lunes.

El príncipe de Gales se había tomado un tiempo libre para apoyar a su familia mientras su esposa continuaba la recuperación en su casa de Windsor. Se espera que la princesa tenga que recuperarse durante varios meses, ya que el Palacio de Kensington dijo anteriormente que era poco probable que reanudara sus funciones públicas hasta después de Pascua. Una fuente real dijo a CNN la semana pasada que la reincorporación de la princesa a sus funciones oficiales dependerá del dictamen médico más próximo en el tiempo.

El príncipe William reanudará sus funciones reales esta semana, según anunció el lunes el palacio de Kensington. Crédito: Andrew Parsons/Palacio de Kensington

La reina Camila cumplió con un programa muy completo de deberes públicos durantes las últimas semanas y se espera que ese protagonismo continúe. Mientras tanto, otros miembros de la familia real continúan con sus compromisos públicos y CNN entiende que también podrían asumir algunas tareas adicionales en nombre de Carlos si llegara a ser necesario.

El número de “miembros de la realeza que trabajan” en deberes públicos ha disminuido en los últimos años a medida que “la Firma” buscó cambiar su nombre para adaptarse a los nuevos tiempos. Únicamente los miembros de la realeza que trabajan realizan compromisos en nombre del rey, dividiéndose entre ellos las 2.710 visitas y eventos del año pasado.

Se suponía que ese grupo estaría formado por 14 miembros de la familia: el rey Carlos, la reina Camila, la princesa Ana, el príncipe Andrés, el duque y la duquesa de Edimburgo, el príncipe y la princesa de Gales, los duques Sussex, el duque y la duquesa de Gloucester y el duque y la duquesa de Kent. Sin embargo, esa lista se redujo cuando el príncipe Harry y Meghan decidieron dimitir y Andrés fue forzado a hacerlo, a la luz de su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Ahora, 11 miembros del clan desempeñan deberes reales, más de la mitad de los cuales tienen más de 70 años.

Harry, que ha hablado con su padre desde que le diagnosticaron cáncer, regresará al Reino Unido en los próximos días, según la oficina del duque y la duquesa de Sussex. El duque, que dejó sus deberes reales en 2020, volará desde California para ver al monarca, a quien se cree que no ha visto desde la coronación en mayo.

¿Qué podría pasar si el rey no puede trabajar por la enfermedad?

Si bien todas las señales que provienen del palacio son positivas, existen disposiciones constitucionales en vigor si el rey no puede desempeñar temporalmente sus funciones oficiales. En ese caso, se puede recurrir a los “consejeros de Estado” para que intervengan en su lugar.

El monarca puede nombrar a dos consejeros para que actúen en su nombre a través de lo que se conoce como títulos de privilegio para que ayuden a mantener el Estado en funcionamiento. Estarían autorizados a firmar documentos, asistir a reuniones del Consejo Privado y recibir nuevos embajadores, pero no a desempeñar algunas de las funciones constitucionales más importantes, como nombrar a un primer ministro. CNN entiende que no hay planes actuales para nombrar consejeros.

La lista de miembros de la realeza que pueden intervenir incluye a la reina Camila, los príncipes William, Harry y Andrés, y la princesa Beatriz. En 2022, el rey amplió este grupo de miembros de la familia para incluir a sus hermanos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Si esta opción se promulgara en las próximas semanas o meses, es poco probable que los duques de Sussex o York deban dar un paso al frente, pues ya no son miembros de la realeza.

Si el rey se vuelve completamente incapaz de cumplir con sus deberes constitucionales y el Estado ya no puede funcionar correctamente, sus poderes pueden ser retirados y asumidos por un regente. Según la Ley de Regencia de 1937, ese sería el siguiente en la línea de sucesión al trono, que es el príncipe William.

Para que eso suceda, tiene que haber evidencia médica “de que el soberano está, por razones de enfermedad mental o corporal, incapaz por el momento de realizar las funciones reales” o “por alguna causa definida no está disponible para el desempeño de esas funciones”.

Un panel de cuatro debe convencerse con la evidencia por mayoría de votos. Ese panel está formado por el Lord Canciller, el presidente del Tribunal Supremo, el líder de la Cámara de los Comunes, el presidente de la Sección Civil del Tribunal de Apelación y la reina. Tendrían que declarar su decisión por escrito y también declararían si el rey está listo para reanudar sus funciones o cuándo. Mientras tanto, el príncipe William actuaría en su nombre.

¿Cuál es la línea de sucesión actual?

Los cambios en el número de miembros de la realeza que trabajan en los últimos años no afectan la línea de sucesión.

El hijo mayor del rey, el príncipe William, es el primero en la línea de sucesión al trono británico. Le siguen sus tres hijos: el príncipe George, de 10 años; luego la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.