urielblanco

(CNN Español) — El actor Matthew Perry, quien alcanzó la fama y un lugar selecto en la cultura pop al interpretar a Chandler Bing en la serie “Friends” (1994-2004), falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, confirmó CNN a través de Warner Bros. Television Group.

Perry fue encontrado inconsciente en su jacuzzi, según Los Angeles Times, que citó fuentes policiales.

Aún no se dispone de información sobre la causa de muerte del actor en el formulario en línea del forense. Los informes completos de autopsia y toxicología suelen tardar varias semanas.

El fallecimiento ha sacudido al mundo del espectáculo y múltiples celebridades han reaccionado a la noticia, entre ellas algunos de sus compañeros en “Friends”.

Este domingo, Marta Kauffman y David Crane, cocreadores de “Friends”, y Kevin Bright, productor ejecutivo, emitieron un comunicado a CNN en el que dijeron estar “conmocionados y muy, muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew”.

“Todavía nos parece algo imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas”, señala el comunicado. “Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros”.

El comunicado añade: “Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no solo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado… Esto es realmente ‘The One Where Our Hearts Are Broken’”.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc coprotagonizaron “Friends” junto a Perry.

Los actores aún no se han pronunciado sobre la muerte de Perry.

