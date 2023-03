By

Sol Amaya

(CNN) — El colapso de 48 horas del Silicon Valley Bank condujo a la segunda mayor quiebra de una institución financiera en la historia de Estados Unidos.

SVB era uno de los 20 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos y ahora está bajo el control de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. (FDIC, por sus siglas en inglés) después de que no pudo pagar a los clientes que retiraron sus depósitos.

Aunque los expertos sofocaron los temores de un contagio más amplio, el colapso del banco podría tener ramificaciones significativas en los sectores tecnológico y de empresas emergentes.

Silicon Valley Bank colapsa tras no conseguir capital

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

SVB era un banco enorme

Fundado en 1983, Silicon Valley Bank brindó financiamiento a casi la mitad de las empresas de tecnología y atención médica respaldadas por empresas estadounidenses. Estas empresas se han visto perjudicados por las tasas de interés más altas y la disminución del capital de riesgo.

Y si bien es relativamente desconocido fuera de Silicon Valley, SVB se encontraba entre los 20 principales bancos comerciales estadounidenses, con US$ 209.000 millones en activos totales a fines del año pasado, según la FDIC.

Su sorprendente y aparentemente rápida caída es el mayor cierre de un banco estadounidense desde Washington Mutual en 2008.

La FDIC actuó inusualmente rápido

Las ruedas comenzaron a fallar el miércoles, cuando SVB anunció que había vendido un montón de valores a pérdidas y que vendería US$ 2.250 millones en nuevas acciones para apuntalar su balance.

Los reguladores de California cerraron el prestamista tecnológico el viernes. La FDIC actúa como síndico, lo que generalmente significa que liquidará los activos del banco para pagar a sus clientes, incluidos los depositantes y acreedores.

La FDIC, una agencia gubernamental independiente que asegura los depósitos bancarios y supervisa las instituciones financieras, dijo que todos los depositantes asegurados tendrán “acceso completo” a sus depósitos asegurados a más tardar este lunes por la mañana, y pagará a los depositantes no asegurados un “dividendo anticipado dentro de la próxima semana”.

La FDIC asumió el control a media mañana del viernes; por lo general, espera hasta que los mercados cierran.

“La condición de SVB se deterioró tan rápido que no pudo durar solo cinco horas más”, escribió el CEO de Better Markets, Dennis M. Kelleher. “Eso se debe a que sus depositantes sacaban su dinero tan rápido que el banco se declaró insolvente y un cierre intradiario era inevitable debido a una corrida bancaria clásica”.

Las altas tasas de interés llevaron a su desaparición

Para combatir la inflación desenfrenada, el banco central aumentó las tasas de interés desde 2022. Hizo que los préstamos para empresas e individuos fueran más caros para enfriar la economía.

Cuando las tasas de interés estaban cerca de cero, los bancos se cargaron con bonos del Tesoro a largo plazo y de bajo riesgo. Pero a medida que la Fed aumenta las tasas de interés para combatir la inflación, el valor de esos activos cae, dejando a los bancos con pérdidas no realizadas.

La Reserva Federal quiere limitar el aumento salarial. Eso es especialmente malo para las mujeres

Las altas tasas restringieron significativamente a las empresas tecnológicas, lo que socavó el valor de las acciones tecnológicas y dificultó la recaudación de fondos.

Enfrentados a tasas de interés más altas, pérdida de OPI y sequía de financiamiento, los clientes de SVB comenzaron a sacar dinero del banco.

“Las tasas más altas también han reducido el valor de su tesorería y otros valores que SVB necesitaba para pagar a los depositantes”, dijo el economista jefe de Moody’s, Mark Zandi. “Todo esto desencadenó la corrida de sus depósitos que obligó a la FDIC a hacerse cargo de SVB”.

Hay mucho que perder

Los clientes estadounidenses tenían al menos US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados a finales de 2022, según el último informe anual de SVB. Los depósitos extranjeros alcanzaron al menos US$ 13.900 millones y tampoco están asegurados.

Es posible que las empresas hayan sacado una cantidad decente durante la corrida bancaria, pero todavía hay mucho dinero en juego si no se llega a un comprador o un rescate.

Roku tenía aproximadamente US$ 487 millones de sus US$ 1.900 millones en efectivo en Silicon Valley Bank, el 26% del total de la empresa. La compañía de streaming agregó que la mayoría de los depósitos no estaban asegurados. El sitio de videojuegos Roblox y el prestamista de criptomonedas en bancarrota BlockFi también se enfrentan a las consecuencias.

Esto aún no es una crisis bancaria

El jueves, el multimillonario administrador de fondos de cobertura Bill Ackman comparó a SVB con Bear Stearns, el primer prestamista que colapsó al comienzo de la crisis financiera mundial de 2007-2008.

“El riesgo de quiebra y pérdidas de depósitos aquí es que el siguiente banco menos capitalizado enfrente una corrida y quiebre, y las fichas de dominó continúan cayendo”, escribió Ackman en Twitter.

Pero la mayoría de los analistas dicen que la implosión de SVB parece específica de la empresa por ahora, escribieron Julia Horowitz y Anna Cooban.

Los bancos y los prestamistas con una clientela especializada, al igual que SVB, serán los más afectados por las consecuencias.

La confianza del consumidor de EE.UU. se desploma en febrero en medio de temores de una recesión

“La razón por la que [SVB está] en problemas es porque tienen exposición a industrias particulares”, dijo Jonas Goltermann, economista jefe adjunto de mercados de Capital Economics. La mayoría de los otros bancos, agregó, están más “diversificados”.

También hay menos ansiedad sobre la estabilidad del sector bancario debido a las importantes reformas regulatorias implementadas después de la crisis de 2008.

Es poco probable que los consumidores cotidianos, en general, se vean afectados. Pero el colapso es un buen recordatorio para saber dónde guardas tu dinero y no tenerlo todo en un solo lugar.

“La primera quiebra bancaria desde 2020 es una llamada de atención para que las personas siempre se aseguren de que su dinero esté en un banco asegurado por la FDIC y dentro de los límites de la FDIC y siguiendo las reglas de la FDIC”, dijo Matthew Goldberg, analista de Bankrate.

Las empresas de tecnología luchan

SVB fue uno de los principales prestamistas para la comunidad de empresas emergentes, cuyos fundadores ahora se preocupan por sacar su dinero, pagar la nómina y cubrir los gastos operativos, escribió Catherine Thorbecke.

“Ahora que el banco ha quebrado, solo quiero saber qué pasará después”, le dijo a CNN en un correo electrónico Ashley Tyrner, fundadora de la empresa de entrega de alimentos saludables FarmboxRx. “La FDIC cubre 250K, pero ¿voy a recuperar mis 8 cifras completas?”.

Algunos se están volviendo creativos. El minorista de juguetes, indumentaria y experiencias para niños CAMP envió un correo electrónico a los clientes el viernes y lo anunció en su sitio.

“Desafortunadamente, teníamos la mayor parte de los activos en efectivo de nuestra empresa en un banco que colapsó. Estoy seguro de que has oído las noticias. Instó a los clientes a usar el código BANKRUN para ahorrar un 40% en toda la mercancía (o pagar el precio completo, lo cual, según dijo, sería apreciado).

Sufren otros prestamistas

Los prestamistas algo similares a SVB se encuentran en una situación desafortunada.

El prestamista de criptomonedas, Silvergate, dijo que cerrará sus operaciones y liquidará el banco después de verse afectado financieramente por la agitación en los activos digitales.

“A la luz de los recientes desarrollos regulatorios y de la industria, Silvergate cree que una liquidación ordenada de las operaciones del Banco y una liquidación voluntaria del Banco es el mejor camino a seguir”, dijo en un comunicado el miércoles.

Pero se cree que los riesgos de un contagio más amplio son limitados por ahora.

“En general, el sistema bancario está en buena forma y es capaz de resistir impactos significativos”, dijo Jens Hagendorff, profesor de finanzas en King’s College London. “Creo que SVB es especial en el sentido de que tiene una base de depositantes voluble”.

Las acciones se desplomaron el viernes

El Dow cayó 345 puntos, o un 1,1% el viernes. El S&P 500 cayó un 1,5% y el Nasdaq Composite bajó un 1,8%.

Para la semana, el Dow cayó un 4,4%, su peor semana desde junio. El S&P 500 bajó un 4,6% y el Nasdaq bajó un 4,7%.

Los comerciantes trabajan en el piso durante la negociación matutina en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 10 de marzo de 2023 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)

El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 15% el viernes por la tarde cuando los inversores se apresuraron a buscar refugio seguro para evitar ser arrastrados a cualquier contagio del sector bancario, informó el equipo de mercados.

Políticos piden rendición de cuentas

La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió a las autoridades que tomen medidas severas contra la administración de Silicon Valley Bank luego de la histórica quiebra del banco, informó Matt Egan de CNN. Es una firme partidaria de la supervisión estricta de los bancos.

“Los ejecutivos de SVB deben rendir cuentas por cualquier malversación o mala gestión que condujo a este fracaso”, dijo Warren en un comunicado el viernes por la noche.

La demócrata de Massachusetts dijo que recibe actualizaciones periódicas de la FDIC, que tomó el control del banco, que tiene 17 sucursales en California y Massachusetts.

“Espero que pronto haya una mejor evaluación de cuánta ayuda está disponible para los clientes en Massachusetts y en todo el país”, dijo Warren.

Matt Egan de CNN contribuyó a este reporte.

