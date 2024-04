By

Alexandra Ferguson

(CNN) — Llegó el primer juicio penal al expresidente Donald Trump.

La jornada inaugural del primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos comenzó este lunes, dando un golpe de realidad al hecho de que el presunto candidato republicano a la presidencia se sentará en una sala de Manhattan como acusado cuatro días a la semana.

Trump, que se ha declarado inocente de los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, se sentó junto a sus tres abogados cuando comenzó la selección del jurado, observando cómo debatían con los fiscales sobre qué pruebas podían admitirse y pasándose notas mientras hablaban.

ANÁLISIS | Donald Trump enfrenta su primer juicio penal por supuestos pagos por silencio. ¿De qué lo acusan?

La elección de una lista de 12 jurados que puedan decidir el destino de Trump será difícil, ya que más de 50 personas fueron destituidas inmediatamente cuando dijeron que no podían ser justos e imparciales.

Trump habló poco dentro de la sala del tribunal el lunes. Pero su retórica incendiaria volvió a estar en cuestión, con un nuevo llamamiento de la Fiscalía de Manhattan para que el juez Juan Merchán sancione a Trump por violar la orden de silencio del juez.

Estas son las claves del primer día de “El pueblo del Estado de Nueva York contra Donald Trump”.

Más de la mitad de la primera tanda de posibles jurados dicen que no pueden ser justos e imparciales

Merchan convocó a 96 neoyorquinos como posibles jurados. Más de la mitad fueron descartados rápidamente porque dijeron que no creían que podían ser justos e imparciales.

La rápida exclusión del grupo de posibles jurados subraya la dificultad de elegir un jurado cuando el acusado es un expresidente que suscita fuertes sentimientos a ambos lados del pasillo.

Trump se ha quejado de que no puede conseguir un jurado justo en Manhattan, donde deben vivir los miembros del jurado. Entre los jurados que se quedaron, la mayoría dijo que podían ser justos e imparciales en este caso.

Pero cuando el juez pidió a los miembros del jurado que respondieran a 40 preguntas sobre sus antecedentes, los medios de comunicación que consumen y si tienen fuertes sentimientos hacia Trump, se descartó a otro posible miembro del jurado.

La mujer respondió afirmativamente a la pregunta 34: “¿Tiene usted alguna opinión fuerte o creencias firmemente arraigadas sobre el expresidente Donald Trump, o sobre el hecho de que sea un actual candidato a la presidencia que pudiera interferir con su capacidad de ser un jurado justo e imparcial?”.

Merchan detuvo su interrogatorio y preguntó si los abogados tenían alguna objeción a descartarla. Tras una breve pausa, le agradecieron sus servicios y la despidieron.

“Simplemente no pude hacerlo”, se oyó decir a la miembro del jurado en el pasillo fuera de la sala.

Entre los otros nueve posibles jurados que fueron interrogados, ninguno dijo haber leído ningún libro escrito por Trump o Michael Cohen. Y ninguno dijo haber trabajado o haber sido voluntario para Trump.

Qué esperar en la selección del jurado para el juicio penal de Donald Trump en Nueva York

La defensa quiere retrasar las cosas

Tras meses de apelaciones para retrasar el inicio del juicio, la defensa busca ahora frenar el proceso judicial ante la cercanía de las elecciones de noviembre.

Las fuentes dijeron a Paula Reid de CNN que probablemente habrá muchas objeciones y discusiones al margen durante el juicio porque la defensa está completamente enfocada en preservar cada tema para la apelación.

Por ejemplo, ya se espera que la selección del jurado dure una semana, pero el lunes el abogado de Trump, Todd Blanche, solicitó más tiempo para interrogar a los posibles jurados. Blanche pidió 30 minutos para la primera ronda de preguntas y 20 minutos para las siguientes (el doble del tiempo habitual) y el juez y la fiscalía accedieron.

Blanche también trató de plantear problemas con el sistema actual de requerir una carta de pre-moción 48 horas antes de presentar mociones, que Merchan dijo que está en su lugar “porque estábamos siendo absolutamente inundados con mociones, muchas de las cuales francamente estaban cerca de ser frívolas, si no es que eran frívolas” – una aparente indirecta a las recientes mociones presentadas por los abogados de Trump.

Estas tácticas encajan en la estrategia legal más amplia de Trump, que incluyó meses de apelaciones para retrasar el inicio del juicio, que tuvo éxito por motivos distintos. La defensa ahora espera que los procedimientos legales, que se espera que duren de seis a ocho semanas, avancen a un ritmo lento con las elecciones de 2024 a pocos meses de distancia.

La Fiscalía acusa a Trump de violar la orden de silencio y quiere imponerle una multa de US$ 3.000

Los fiscales pidieron a Merchan que sancione a Trump por violar la orden de silencio que le prohíbe hablar sobre los testigos del caso, la Fiscalía o el personal del tribunal.

Chris Conroy pidió declarar a Trump en desacato por violar la orden de silencio y sancionar a Trump con US$ 1.000 por cada una de las tres publicaciones en las redes sociales que, según ellos, violan la orden.

“Creemos que es importante que el tribunal recuerde al señor Trump que es un acusado penal”, dijo Conroy. “Y como todos los acusados de un delito, está sujeto a supervisión judicial”.

Cómo llegamos hasta aquí: cronología del caso de pagos por silencio de Donald Trump y Stormy Daniels

Una de las publicaciones de Trump en Truth Social llamaba al eventual testigo del juicio Michael Cohen su “exabogado SleazeBag”, y en otra volvió a publicar la carta de Stormy Daniels de 2018 en la que negaba un romance con Trump, que ya ha retractado.

Un tercero fue un republicado del exabogado de Daniels, Michael Avenatti, criticando a Cohen y Daniels. El post en X los acusaba de ganar dinero con “documentales falsos” y entrevistas de televisión.

Trump el lunes por la mañana también compartió una historia del diario New York Post, citando de la historia: “Un perjuro en serie intentará probar un viejo delito menor contra Trump en una vergüenza para el sistema legal de Nueva York”.

Merchan programó una audiencia sobre la moción del fiscal del distrito para el próximo martes.

No es la primera vez que Trump es objeto de escrutinio por sus publicaciones en las redes sociales. Fue multado dos veces por violar una orden de silencio impuesta por el juez neoyorquino Arthur Engoron en su juicio por fraude civil.

La cinta “Access Hollywood” no se puede reproducir, pero la actriz puede testificar

Merchan dictó varias sentencias clave que pueden enmarcar la forma en que se presente el caso, aportando victorias para ambas partes.

Además de negarse a recusarse del caso, el juez se puso del lado de los fiscales al permitir que Karen McDougal, una actriz y modelo que alegó que también tuvo una aventura con Trump, testificara. Los fiscales también pueden presentar como pruebas las historias de National Enquirer que difaman a los oponentes de Trump.

American Media Inc. acordó pagar a McDougal US$ 150.000 cinco meses antes de las elecciones de 2016 por su silencio sobre las acusaciones de una aventura con Trump, según los fiscales. Trump ha negado el romance. Este pago no forma parte de los cargos contra Trump, pero los fiscales han dicho que el testimonio ayudaría a establecer un patrón de pagos.

Una victoria clave para Trump, mientras tanto, fue el fallo de Merchan de que la infame cinta “Access Hollywood” no puede ser reproducida en el tribunal, diciendo que era perjudicial. Los fiscales tampoco podrán sacar a relucir otras acusaciones de agresión sexual contra Trump que salieron a la luz después de que la “cinta Access Hollywood” se hiciera pública en octubre de 2016.

“Son muy perjudiciales, y en este momento, dado lo que sabemos hoy, era solo un rumor”, dijo Merchan.

Merchan también denegó la petición de los fiscales de mostrar la declaración de E. Jean Carroll de su caso de difamación contra Trump porque sería ” incorporar un juicio dentro de otro juicio”.

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.