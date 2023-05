By

May 10th, 2023

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un sargento del Ejército de EE.UU., declarado culpable del homicidio de un manifestante de Black Lives Matter en 2020, fue condenado a 25 años de prisión este miércoles, incluso cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, presiona para indultarlo.

Daniel Perry, de 35 años, enfrentaba entre cinco y 99 años de prisión por dispararle mortalmente a Garrett Foster, de 28 años y veterano de la Fuerza Aérea, en una manifestación por la justicia racial en Austin, Texas, dos meses después del asesinato de George Floyd en Minneapolis.

La madre de Foster elogió la sentencia y al juez del tribunal de distrito Clifford Brown. “Por fin, después de tres largos años, se hace justicia para Garrett”, dijo Sheila Foster.

Perry, que vestía un uniforme carcelario a rayas negras y grises, apoyó su cabeza sobre las manos y lloró luego de que se emitiera la sentencia. Su abogado dijo que planea apelar el veredicto.

Un día antes, el equipo de defensa de Perry pidió una condena de 10 años, destacando su falta de antecedentes penales, sus problemas psicológicos, incluido un complejo trastorno de estrés postraumático, y los elogios de varios de sus colegas militares.

Por su parte, la Fiscalía pidió una pena de al menos 25 años de prisión, indicando una serie de mensajes racistas e incendiarios que Perry escribió en las redes sociales antes de los hechos. Los fiscales también dijeron que el propio análisis de la defensa sobre sus trastornos mentales y su mentalidad demostraba que era un “arma cargada lista para dispararse”.

La sentencia ocurre casi tres años después de que Perry disparara contra Foster en un caso que, como el de Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin, tocó temas políticos candentes sobre los derechos de armas, leyes de portación abierta, defensa propia y las protestas de Black Lives Matter. Perry y Foster son blancos.

Garrett Foster, a la izquierda, en la foto con su prometida Whitney Mitchell, recibió un disparo mortal en una protesta de Black Lives Matter en julio de 2020. (Crédito: GoFundMe)

Los fiscales afirmaron que Perry, que estaba desplegado en Fort Hood, dio inicio al encuentro fatal cuando ignoró un semáforo en rojo y condujo su vehículo contra una multitud reunida en la protesta. Foster llevaba abiertamente un rifle de asalto, legal en Texas, se acercó al auto de Perry y le hizo un gesto para que bajara la ventanilla, momento en el que Perry le disparó mortalmente, según los fiscales.

El equipo legal de Perry argumentó que sus acciones estaban justificadas como defensa propia. Perry dijo a la policía durante una entrevista que creía que Foster iba a apuntarle con el arma de fuego, según KEYE, afiliada de CNN.

A Perry lo acusó un jurado investigador casi un año después de los hechos. En abril, un jurado de Texas condenó a Perry por homicidio, pero lo declaró inocente de un cargo de agresión con arma de fuego. El cargo de conducta mortal sigue pendiente.

El abogado defensor elogia el impulso del gobernador para el indulto

La duración de la condena puede ser discutible en última instancia.

Poco después de su sentencia el mes pasado, el gobernador de Texas, republicano, dijo que quería indultar a Perry y presentó una solicitud inusual para que la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado acelerara una revisión del caso antes de que se dictara sentencia.

“Texas tiene una de las leyes más fuertes de ‘Stand Your Ground’ de defensa propia que no puede ser anulada por un jurado o un fiscal de distrito progresista”, dijo el gobernador en un comunicado en Twitter.

El gobernador solo puede indultar a Perry si la Junta de Indultos y Libertad Condicional lo recomienda, según la ley de Texas.

La junta dijo en ese momento que había abierto una investigación de inmediato y que informaría al gobernador las recomendaciones una vez terminara las pesquisas. La junta dijo este miércoles que la investigación está en curso y declinó hacer más comentarios.

Antes de dictar la sentencia este miércoles, el juez elogió al jurado por abordar los matices y complejidades del caso durante varias semanas.

“El duro trabajo, el servicio y el sacrificio de este jurado merece nuestro honor y merece ser respetado”, dijo.

Clinton Broden, abogado de Perry, emitió un comunicado minutos después de la sentencia en el que elogió la presión del gobernador para obtener el indulto como un control del sistema.

“En resumen, en el caso de que el sargento Perry recibiera en últimas instancia un indulto, este reflejaría simplemente las sólidas leyes de defensa propia que existen en Texas y los esfuerzos políticos de un fiscal de distrito sin escrúpulos para reducir los derechos de los ciudadanos de Texas en un esfuerzo por apaciguar a los propios partidarios políticos del fiscal de distrito”, declaró.

Familia habla en nombre de Foster

Luego de la sentencia, varias personas cercanas a Foster recordaron al veterano de las Fuerzas Aéreas y criticaron a Perry.

Sheila Foster, su madre, elogió la sentencia de 25 años, así como las firmes convicciones morales de su hijo en materia de igualdad racial.

“Yo y todos los que amamos a Garrett lucharemos el resto de nuestras vidas por las cosas que más le importaban. Es decir, la igualdad racial, oponerse a los abusos de poder, hacer lo correcto, alimentar a los menos afortunados, amar a todo el mundo pase lo que pase”, declaró. “Los racistas violentos llenos de odio no tienen cabida aquí”.

La hermana de Foster, Anna Mayo, dijo que no creía que Perry tuviera remordimientos y lo describió como un “hombre mezquino” sin rasgos honorables.

“Juró proteger a este país y su Constitución, y luego mató a alguien por ejercer sus derechos constitucionales a protestar y su derecho a portar armas, y mató a un veterano por eso”, dijo.

Whitney Mitchell, la prometida de Foster, declaró un día antes cómo había cambiado su vida desde la muerte de él.

Mitchell es una amputada cuádruple y dijo que Foster había sido su único cuidador durante los últimos 11 años, ayudándola a prepararse cada día, a comer y a trabajar como diseñadora de vestuario. Habían comprado juntos una casa en Austin, y ella dijo que es difícil estar allí sin él.

“Es duro cada día que estoy allí. Es difícil dormir en mi cama porque él no está”, dijo. “Fue mi cuidador principal durante 11 años y he tenido amigos que me han estado cuidando y tienen que aprender a hacer todas esas cosas que Garrett hizo por mí durante una década, y es duro porque tuve que sentirme cómoda siendo vulnerable”.

Este miércoles, la madre de Mitchell, Patricia Kirven, dijo al tribunal que su hija había sufrido en los últimos tres años.

“Estaba allí día y noche. Ahora no tiene a nadie. No sabe qué hacer consigo misma. Está destrozada. Es un cascarón roto de la persona que una vez fue. No veo ninguna alegría en su vida, en su cara, en sus ojos, nada”, dijo. “Y espero que a partir de mañana pueda recuperar su vida”.

Perry tenía una mentalidad de “nosotros contra ellos”, declara un psicólogo

En la audiencia de sentencia este martes, varios testigos declararon sobre los antecedentes de Perry y el impacto del tiroteo.

Por parte de la defensa, Greg Hupp, psicólogo forense que examinó a Perry en dos ocasiones a principios de este año, declaró que le había diagnosticado un trastorno complejo de estrés postraumático y un trastorno del espectro autista.

Combinado con su experiencia militar, Perry tenía una mentalidad de “nosotros contra ellos” en la que su pensamiento era: “Me protejo a mí mismo. Estoy preparado para cualquier ataque inminente y cualquier cosa ahí fuera puede ser una amenaza potencial”, dijo Hupp.

En el contrainterrogatorio, la acusación señaló que los registros militares no indicaban ninguno de estos trastornos.

La acusación también se refirió a los documentos hechos públicos por un juez del condado de Travis tras la condena de Perry, que muestran que llevaba años haciendo comentarios racistas en mensajes y publicaciones en las redes sociales.

Apenas unas semanas antes del tiroteo, Perry le dijo a un amigo en un mensaje de Facebook de mayo de 2020 que “podría tener que matar a unas cuantas personas” que se estaban amotinando fuera de su departamento, según los documentos. Y en un comentario en las redes sociales del 1 de junio de 2020, Perry comparó el movimiento Black Lives Matter con “un zoológico lleno de monos que están como locos lanzando su m****a”, muestran los documentos.

Broden criticó la publicación de los documentos en una declaración a CNN, calificándola de decisión política de los fiscales. Broden dijo que Foster también publicó en las redes sociales mensajes en los que abogaba por la violencia y apoyaba los disturbios, la mayoría de los cuales no pueden hacerse públicos debido a las normas de Texas sobre presentación de pruebas. Sin embargo, unos pocos mensajes son públicos, incluyendo una publicación donde alaba la quema de una estación de policía de Minneapolis en 2020.

CNN se puso en contacto con la oficina del gobernador para obtener comentarios sobre las publicaciones en las redes sociales. Un abogado de la familia Foster declinó hacer comentarios sobre los documentos revelados.

— Michelle Watson, Chris Boyette, Rosa Flores, Andy Rose y Alisha Ebrahimji de CNN contribuyeron con este reportaje.

