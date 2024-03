CNNEspañol sjv

(CNN Español) — La opositora venezolana Corina Yoris, quien denunció que no pudo inscribirse como candidata presidencial, dijo a CNN en Español que “son horas oscuras, por no decir negras, en la realidad política venezolana”. Yoris fue la aspirante elegida para sustituir en la elección presidencial a María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras e inhabilitada en enero para ejercer cargos públicos y a quien no se le permite competir. Yoris dijo que no recibió las claves para la inscripción digital y que no pudo acudir al Consejo Nacional Electoral.

“No estoy inhabilitada, no tengo mácula alguna, no ejercido cargo público, por tanto no me pueden inhabilitar”, dijo a Fernando del Rincón en “Conclusiones”.

La aspirante a la presidencia de Venezuela por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo que habría discusiones alrededor de una supuesta sustitución de su nombre a la candidatura, y señaló que la incapacidad de inscripción sería por haber sido escogida el reemplazo de María Corina Machado. Machado publicó este lunes en su cuenta de X: “Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones”.

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tuvo contratiempos este lunes para registrarse como candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un acto público en el que dijo que el 28 de julio habrá elecciones con o sin la oposición. Maduro busca un tercer mandato.

En este momento hay 10 candidatos inscritos en la contienda.

¿Por qué Corina Yoris no se ha podido inscribir?

Yoris explicó que para el registro se requieren dos personas de la PUD y Un Nuevo Tiempo que tienen unas claves para un formulario que se tramita de manera digital, y luego se envían los papeles al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Pero la oposición no han podido acceder a los códigos. “No deja entrar, no te mandan las claves”, dijo Yoris.

“Intentamos ir al CNE y no pudimos”, dijo.

“Si se llegase a romper la unidad hasta el momento y que se formó alrededor de la candidatura mía, esa ruptura tendrá muy graves consecuencias al país”, dijo Yoris, quien es licenciada en Filosofía de la Universidad Andrés Bello.

“Están cercenando el derecho a millones de venezolanos”, dijo Yoris, y subrayó que las dificultades que enfrenta para registrarse se deben a que ella es “la delegada de María Corina Machado” y que lo que el régimen busca es un “candidato potable”. “Están buscando un candidato que se adapte a lo que ellos quieran; que no tenga que ver con una verdadera oposición”.

Yoris cree que si no se puede inscribir, se “pierde la transferencia” del mandato de la oposición dado a María Corina Machado en las primarias.

La aspirante y académica dijo que el partido del político opositor y gobernador de Zulia Manuel Rosales (quien no participó en las primarias) la apoya y señaló que si hubiese otro nombre habría ruptura de la unidad.

La aspirante cree que lo que buscarían las autoridades sería tener un nombre de manera tal que “la dictadura lo acepte para que no lo haga sombra”, pero considera que Rosales no se prestaría a eso.

CNN ha buscado una reacción del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y sigue en espera de sus comentarios.

La oposición pide prórroga

La Plataforma Unitaria Democrática, que integra a la mayoría de fuerzas de oposición de Venezuela, informó este domingo que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique de forma oficial el cronograma electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio y que este contenga una prórroga de tres días para postular candidaturas presidenciales.

En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, la Plataforma publicó una nota que dijo se envió de parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la que denuncian que no han tenido acceso al sistema de registro de candidatos y, por tanto, no han podido postular oficialmente a Corina Yoris como su candidata presidencial.

La oposición había denunciado este sábado que no habían podido registrar a Yoris y el periodo para presentar postulaciones terminaba este lunes.

Y el lunes, los intentos fueron infructuosos. Yoris dijo temprano que el sistema dispuesto por el Gobierno de Nicolás Maduro no le permitía inscribirse, pese a que faltaban pocas horas para que termine el plazo de registro de candidatos para las elecciones del 28 de julio.

“Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir todas las tarjetas (…) y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente”, dijo Yoris en la rueda de prensa convocada este lunes en Caracas. “Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver”, añadió.

El asunto de la nacionalidad

La aspirante aclaró también que es ciudadana venezolana y que no cuenta con otra nacionalidad. El comentario fue en respuesta a la diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Iris Varela, quien había sugerido —sin presentar pruebas— en su cuenta de X que Yoris tenía doble nacionalidad: uruguaya y venezolana.

“Yo no tengo mancha alguna encima. No puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Y además quiero hacer un énfasis muy, muy grande. Yo soy venezolana y yo nací en Caracas”, señaló Yoris.

La Plataforma Unitaria tenía hasta este lunes 25 de marzo para inscribir a Corina Yoris, fecha en la que expiraba el plazo para registrar las candidaturas. Aún no se ha inscrito.

Con información de Osmary Hernández y Marlon Sorto

