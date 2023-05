urielblanco

(CNN Español) — El rey Carlos III, quien fue el heredero al trono desde hace 70 años, finalmente tendrá su ceremonia en la que será coronado oficialmente como monarca del Reino Unido.

La coronación de Carlos III será un evento que se extenderá a lo largo de tres días:

El sábado 6 de mayo se llevará a cabo la coronación, que será “un servicio religioso solemne”, de acuerdo con Michelle Donelan, secretaria de Digital, Cultura, Medios y Deportes de Reino Unido, en un comunicado. El domingo 7 de mayo se espera que se lleven a cabo miles de eventos en todo el país como parte del “Gran Almuerzo de la Coronación”, además del ” Concierto de Coronación” celebrado en el East Lawn del Castillo de Windsor. Las celebraciones concluirán el lunes 8 de mayo con un feriado bancario con cientos de actividades planificadas por grupos comunitarios locales para “The Big Help Out”, que es una especie de “festival de voluntariado”, de acuerdo con Jon Knight, director ejecutivo de Together Coalition.

A continuación, te daremos los detalles del primer día, el de la coronación del rey.

¿A qué hora empieza la coronación de Carlos III?

La ceremonia de coronación comenzará a las 11:00 a.m. hora local. Estos serían los horarios en otros países:

Estados Unidos – 6 a.m. (hora de Miami) México – 4 a.m. (hora de la Ciudad de México) Argentina – 7 a.m. (hora de Buenos Aires) Colombia – 5 a.m. (hora de Bogotá) España – 12 p.m. (hora de Madrid)

¿Cómo ver por televisión e internet?

Estados Unidos

En televisión tendrás varias opciones, entre ellas las señales por cable de CNN en Español y CNN Internacional.

Si prefieres verlo en internet, puedes seguir la transmisión en vivo en cnn.com y cnnespanol.com. También puedes optar verlo en Hulu.

México

En señal por cable, también tienes CNN En Español y CNN Internacional. En TV abierta, puedes seguir la ceremonia en Foro TV.

En internet, puedes seguir el evento en vivo también en los sitios web de CNN. Además, puedes seguir la transmisión en la plataforma de streaming Vix+ y en nmas.com.mx.

Países de Latinoamérica

Al igual que los anteriores, puedes recurrir a las señales por cable de CNN para la transmisión por televisión. Asimismo, ¡Hola! TV emitirá especiales de la coronación.

Para seguir la transmisión en vivo por internet, tienes como opciones bbc.com o el canal de YouTube de Sky News, o los sitios web de CNN.

España

En España, la transmisión se podrá seguir en vivo en los canales de televisión La 1 y 24 Horas. Asimismo, en internet tienes como opción RTVE Play.

También tienes la opción de seguir la transmisión en los sitios web de CNN.

