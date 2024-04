By

urielblanco

(CNN) — En una decisión histórica, la Corte Suprema de Arizona determinó este martes que el estado debe adherirse a una ley de 123 años de antigüedad que prohíbe los abortos en su totalidad excepto en los casos en que “sea necesario para salvar” la vida de una persona embarazada.

La ley, que se remonta a 1864 y fue incorporada al código en 1901, también contemplaba penas de prisión de dos a cinco años para quienes practiquen abortos. Hay una suspensión de 14 días de la ley.

La prohibición casi total del aborto en Arizona será una de las más estrictas del país, situándose junto a Texas, Alabama y Mississippi, donde existen prohibiciones del aborto casi sin excepciones.

En su decisión, la Corte declaró: “Los médicos están ahora sobre aviso de que todos los abortos, excepto los necesarios para salvar la vida de una mujer, son ilegales”. Y añadió que ahora pueden aplicarse sanciones penales a los abortos realizados después de las 15 semanas de embarazo.

La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, criticó la decisión, al señalar que las personas en el estado ya vivían bajo restricciones inaceptables sobre el aborto antes de la decisión.

“Permítanme ser clara: la prohibición del aborto en Arizona en 2022 es extrema y perjudica a las mujeres, y la prohibición casi total de la época de la Guerra Civil que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas solo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos en nuestro estado”, dijo Hobbs a periodistas poco después de que se conociera la decisión de este martes.

“Millones de habitantes de Arizona vivirán pronto bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa, que no protege a las mujeres ni siquiera cuando su salud está en peligro o en casos trágicos de violación o incesto”, dijo este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.

El caso del aborto ante la Corte Suprema pone en primer plano la ley de castidad del siglo XIX

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, informó en un comunicado que su oficina no aplicará la ley: “Quiero ser completamente clara, mientras yo sea fiscal general, ninguna mujer o médico será procesado bajo esta ley draconiana en este estado”.

El caso es el más reciente ejemplo destacado de la batalla sobre el acceso al aborto que se ha librado en varios estados desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo de Roe contra Wade en 2022. Desde esa decisión, casi dos docenas de estados han prohibido o limitado el acceso al procedimiento. Los proveedores han advertido que las políticas restrictivas sobre el acceso al aborto ponen a los pacientes en riesgo de malos resultados de salud y a los médicos en riesgo de responsabilidad legal.

“Hace un par de semanas, tuve un aborto, un aborto seguro y legal aquí en Arizona para un embarazo que deseaba mucho, un embarazo que fracasó”, expresó la senadora de Arizona Eva Burch este martes en una conferencia de prensa. “Alguien se ocupó de mí. Alguien me dio un procedimiento para que no tuviera que experimentar otro aborto espontáneo: el dolor, el desastre, la incomodidad. Y ahora estamos hablando de si debemos o no meter a ese médico en la cárcel”.

Aborto en Estados Unidos: en dónde está prohibido, restringido o permitido

Los defensores de los derechos reproductivos condenaron la sentencia y se comprometieron a luchar por el derecho al aborto.

“Esta sentencia causará daños duraderos y perjudiciales para nuestras comunidades. Despoja a las personas de Arizona de su autonomía corporal y prohíbe el aborto en casi todos los escenarios”, señaló Planned Parenthood Arizona en un comunicado.

En una notificación del lunes, la Corte de Arizona indicó que presentaría una opinión en el caso Planned Parenthood de Arizona vs. Mayes/Hazelrigg este martes.

Los jueces escucharon los argumentos de apertura en el caso en diciembre pasado, cuando los opositores al derecho al aborto afirmaron que el estado debería volver a la prohibición de 1901, y los defensores pidieron al tribunal que respaldara la ley de 2022 que permite abortos hasta las 15 semanas, informó previamente CNN.

Cuando firmó la ley en marzo de 2022, el entonces gobernador Doug Ducey declaró que la ley de 2022 no anularía la ley anterior.

A finales de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Arizona dictaminó que ambas leyes de aborto en el estado deben ser reconciliadas, o “armonizadas”, y que el aborto es legal hasta las 15 semanas cuando es proporcionado por médicos con licencia en cumplimiento de las otras leyes y reglamentos del estado, informó CNN anteriormente.

Se pidió claridad a la Corte Suprema del estado después de meses de incertidumbre y disputas legales sobre qué ley debe aplicarse en el estado.

La semana pasada, Arizona por el Acceso al Aborto, un grupo de organizaciones por el derecho al aborto, anunció que reunió suficientes firmas para una medida electoral en noviembre de 2024 que pediría a los votantes consagrar el derecho al aborto en la Constitución del estado.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo masivo para incluir el aborto en las votaciones de 2024 en varios estados, una medida que los defensores del derecho al aborto esperan que devuelva parte del poder a los votantes en lugar de a los tribunales estatales.

Sam Fossum, de CNN, contribuyó a esta historia,

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.