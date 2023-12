By

Karen Esquivel

(CNN Español) – La Nochevieja o víspera de Año Nuevo es la última noche del año en el calendario gregoriano. Una festividad que se celebra prácticamente en todo el mundo el 31 de diciembre con diferentes y muy variadas costumbres para celebrar la entrada del año que está por comenzar.

Las tradicionales uvas en Argentina, México y España, lo toques de campana en Japón, romper platos en Dinamarca y usar ropa interior de diferentes colores en varios países de América Latina son solo algunos de los rituales en honor a la llegada de un nuevo ciclo.

¿Cuál es el origen de esta tradición?

Lo primero que hay que saber es que el Año Nuevo no siempre comenzó el 1 de enero, en la antigüedad esa fecha estaba marcada por eventos astronómicos o agrícolas.

El registro más antiguo de una festividad de Año Nuevo se remonta al año 2000 a. C. en Mesopotamia, en donde se celebraba el Akitu, una fecha que marcaba la primera luna nueva después del equinoccio de primavera. Para los egipcios, fenicios y persas el año comenzaba en el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, mientras que para los primeros griegos iniciaba el 21 de diciembre con el solsticio de invierno.

Según la Enciclopedia Británica, durante su reinado del 715 al 673 a. C., el rey romano Numa Pompilio revisó el calendario republicano y romano convirtiendo a enero en el primer mes del año en lugar de marzo. Con esa nueva tradición se rendía honor a Jano, el dios romano de todos los comienzos.

No obstante, de acuerdo con la Enciclopedia, existe evidencia de que el 1 de enero no fue el inicio oficial del año romano hasta el 153 a. C.

¿Cuáles son las tradiciones más extrañas de fin de año en Latinoamérica?

En el año 46 a. C., el emperador Julio César hizo otros cambios: consultó a astrónomos y matemáticos y añadió 90 días al año de modo que tuviera 365 días y presentó su nuevo calendario juliano, en el que también se estableció al 1 de enero como el primer día del año.

Con la expansión del Imperio Romano, también se extendió el calendario juliano, pero tras la caída de Roma en el siglo V d. C., diversos países cristianos alteraron el calendario para reflejar fechas religiosas como el 25 de marzo (día de la Anunciación) y el 25 de diciembre (nacimiento de Jesús).

Años más tarde, se determinó que el calendario juliano requería cambios adicionales debido a un error de cálculo relacionado con los años bisiestos. Según la Britannica, este error acumulativo a lo largo de varios siglos causó que varios acontecimientos tuvieran lugar en la estación equivocada.

De esa forma, el papa Gregorio XIII introdujo un calendario revisado en el año 1582 (conocido como gregoriano) con el que además de resolver el problema de los años bisiestos, restablecía el 1 de enero como el inicio del año nuevo.

¿Por qué celebramos la Nochevieja?

Desde hace muchos años, las celebraciones de fin de año han pasado por múltiples cambios; sin embargo, sea la época que sea las personas alrededor del mundo han buscado un significado especial para esta fecha.

El 31 de diciembre, diversas culturas de Occidente despiden el año con la Nochevieja, que simboliza el final de un ciclo y con ello la expectativa de cosas mejores en el año que está por comenzar. Es un momento para cerrar capítulos, dejar atrás las cosas negativas y comenzar con la esperanza renovada.

Según algunas tradiciones, estos rituales te traerán buena suerte en 2024

Esta es la razón por la que en distintas partes del mundo se llevan a cabo rituales para esta celebración que tiene como objetivo atraer cosas buenas para el año que comienza.

La Nochevieja culmina a medianoche con la cuenta regresiva, fuegos artificiales, brindis y abrazos que marcan el inicio de un ciclo.

¿En dónde no se celebra la Nochevieja?

Varios países del mundo no celebran la Nochevieja por razones culturales o religiosas:

China: el año nuevo se celebra en febrero con una fecha determinada por el calendario lunar. Etiopía: Enkutatash es el día del año nuevo que ocurre el 11 de septiembre en el calendario gregoriano y es el primer día del mes del Meskerem. Irán: el 21 de marzo celebran el Nouruz que significa “nuevo día” y también es conocido como el Año Nuevo persa. Arabia Saudita: los musulmanes celebran la llegada del año nuevo islámico en el mes de julio. India: celebran el año nuevo del 21 de octubre al 19 de noviembre por razones culturales.

