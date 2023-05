Alexandra Ferguson

(CNN) — La empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la semana pasada que un medicamento desarrollado para tratar la diabetes, la tirzepatida, también tenía un efecto sustancial en la pérdida de peso.

Entre los más de 900 adultos con obesidad y diabetes que participaron en un estudio, la tirzepatida no solo controló su nivel de azúcar en sangre, sino que también ayudó a los que tomaron la dosis más alta a perder una media de 15,4 kilogramos, lo que suponía casi el 16% de su peso inicial, según un comunicado de prensa de la empresa. Los participantes tomaron el fármaco durante un año y cinco meses.

Eli Lilly tiene previsto solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para comercializar la tirzepatida en el tratamiento de la obesidad.

Otra empresa farmacéutica, Novo Nordisk, fabrica el medicamento semaglutida, aprobado por la FDA para tratar la diabetes bajo la marca Ozempic y para tratar la obesidad con la marca Wegovy. Algunos famosos han afirmado utilizarlo para perder peso, y su uso generalizado ha provocado escasez de medicamentos.

¿Cómo funcionan exactamente la semaglutida y la tirzepatida? ¿Son prometedores para tratar la obesidad? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Quién puede tomarlos? ¿Y si alguien quiere perder unos kilos para una boda o un evento?

Para ayudarnos con estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Puedes explicar cómo funcionan los medicamentos como tirzepatida y semaglutida?

Dra. Leana Wen: Ambos medicamentos inyectables fueron desarrollados inicialmente para tratar la diabetes tipo 2. En el proceso de hacer ensayos clínicos, la investigación también encontró que tienen un efecto sustancial en la pérdida de peso.

La semaglutida imita una hormona digestiva llamada proteína-1 similar al glucagón, o GLP-1, que liberan los intestinos cuando comemos. Esta hormona favorece la producción de insulina, que anima a las células a captar glucosa y, por tanto, a reducir los niveles de glucosa en sangre. La GLP-1 también ralentiza el vaciado gástrico y prolonga la sensación de saciedad. Además, suprime el apetito, lo que hace que la gente quiera comer menos e induce la pérdida de peso.

La tirzepatida imita al GLP-1 y a otra hormona liberada por el intestino para estimular la producción de insulina, el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP). Aunque el GIP no está tan estudiado como el GLP-1, parece tener un efecto similar. La tirzepatida tiene un doble efecto sobre el GLP-1 y el GIP, mientras que la semaglutida solo actúa sobre el GLP-1. Es importante señalar que no disponemos de resultados de estudios que comparen estos dos medicamentos.

CNN: ¿Hasta qué punto son prometedores estos fármacos para tratar la obesidad?

Wen: De los dos medicamentos, la semaglutida es el mejor estudiado. Un estudio de 2022, publicado en la revista académica JAMA Network Open, encontró que la pérdida media de peso de los participantes en el estudio después de tomarlo durante tres meses fue de 6,7 kilogramos (14,8 libras), o 5,9% de reducción de peso corporal. Después de seis meses, fue de 12,3 kilogramos (27,1 libras), o un 10,9%.

Otro estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, halló una pérdida media de peso corporal del 14,9% desde el inicio hasta más de un año después en el grupo de semaglutida, frente al 2,4% en el grupo placebo.

Según el comunicado de prensa de Eli Lilly, parece que la empresa también consiguió una tasa muy elevada de pérdida de peso. En el caso de los que tomaron la dosis más alta de tirzepatida, los pacientes perdieron una media de 15,6 kilogramos (34,4 libras), lo que equivalía a una reducción del peso corporal del 15,7%, a más de un año de tratamiento. Estos resultados aún no se han publicado en una publicación revisada por pares, pero si se mantienen, también serían resultados realmente excelentes.

Creo que la clave a destacar aquí es que la obesidad es una condición médica crónica que aumenta el riesgo de desarrollar muchas otras enfermedades, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes, colesterol alto y muchas formas de cáncer. Los pacientes con obesidad también presentan tasas más elevadas de apnea del sueño, artritis, dolor de espalda y depresión, y corren un mayor riesgo de mortalidad prematura. Es realmente importante tratar la obesidad como la enfermedad que es, y para ello es crucial disponer de medicamentos eficaces.

CNN: ¿Qué efectos secundarios debe tener en cuenta la gente?

Wen: Prácticamente todos los medicamentos y terapias tienen efectos secundarios. Estos no son la excepción. Los efectos secundarios más comunes son molestias gastrointestinales, como náuseas, diarrea, vómitos y estreñimiento. En raras ocasiones, los medicamentos se han asociado a pancreatitis y problemas de vesícula biliar, y algunos pacientes pueden experimentar bajadas de azúcar mientras los toman. Algunos estudios en animales los han relacionado con tumores de tiroides y, aunque esto no se ha observado en humanos, se desaconseja a los pacientes que tomen cualquiera de estos medicamentos si ellos o sus familiares han padecido un tipo de cáncer de tiroides conocido como carcinoma medular de tiroides.

Además, se trata de medicamentos inyectables. Como tales, también pueden producir dolor, hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la inyección. Y como estos medicamentos son relativamente nuevos, se desconocen los efectos a largo plazo, y tampoco se sabe durante cuánto tiempo se deben seguir tomando.

Anecdóticamente, muchos pacientes han recuperado el peso perdido poco después de dejar de tomarlos.

CNN: ¿Quién puede tomarlos?

Wen: La semaglutida se comercializa bajo la marca Ozempic para el tratamiento de la diabetes y Wegovy para el tratamiento de la obesidad. En el caso de Ozempic, solo está aprobado para tratar la diabetes de tipo 2. En el caso de Wegovy, los pacientes son elegibles si tienen un índice de masa corporal, o IMC, igual o superior a 27. Deben utilizarlo junto con modificaciones del estilo de vida, como el aumento de la actividad física y la mejora de la dieta.

La tirzepatida, también conocida con el nombre comercial de Mounjaro, solo está aprobada por la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, al igual que otros medicamentos de venta con receta, los médicos pueden prescribirlo para lo que se denomina uso fuera de indicación. Algunos médicos recetan Mounjaro y Ozempic para el tratamiento de la obesidad, aunque no estén aprobados por la FDA para este fin.

CNN: ¿Quién no debería tomar estos medicamentos? ¿Qué pasa si alguien quiere perder unos kilos para una boda o un evento, debería tomarlos?

Wen: Bueno, acabas de describir el tipo de persona que no debe tomar estos medicamentos. La diabetes de tipo 2 y la obesidad son enfermedades graves. Estos medicamentos deben reservarse para las personas que los padecen.

No son medicamentos para personas no diabéticas que no padecen obesidad. Además, es posible que las personas con sobrepeso u obesidad según el IMC no necesiten estos medicamentos. En general, al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, lo primero que hay que hacer es modificar el estilo de vida. Solo si estas modificaciones no funcionan, se debe considerar la medicación, previa consulta con el médico, e incluso entonces se debe continuar con los cambios en el estilo de vida.

Quiero insistir en que no se trata de medicamentos que se utilicen por vanidad. Alguien que está tratando de perder unos kilos para una boda o un evento no debe tomarlos por varias razones. En primer lugar, es muy probable que una vez que esa persona deje de tomar la medicación, el peso vuelva enseguida. En segundo lugar, hay mejores formas de perder peso y, lo que es más importante, de mantener una buena salud. En tercer lugar, la medicación no está pensada para eso. Dada la escasez de medicamentos que se ha producido, una persona que lo tome para este tipo de uso a corto plazo podría estar quitándoselo a pacientes que realmente lo necesitan para sus condiciones médicas.

