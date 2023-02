By

(CNN) — La cantidad de veces que es apropiado usar prendas de vestir sin lavarlas a menudo parece basarse más en el folclore o la educación de una persona que en un consejo profesional.

La usuaria de TikTok Allison Delperdang inició un acalorado debate en línea cuando publicó un video el 10 de enero diciendo que usa la misma pijama varias veces.

“Cuando era más joven, mis padres siempre nos hacían usar pijamas… varias noches seguidas porque no estaban sucias, y todavía lo hago como adulta”, dijo. “Necesito saber si, como adultos, todavía estamos haciendo eso, ¿o debería estar literalmente lavando ropa sucia todas las noches?”

La respuesta —tanto para pijamas como para otras prendas— técnicamente depende de aspectos personales como el nivel de sudor y el estilo de vida, aunque para muchas personas pueden entrar en juego otros factores más abstractos, dicen los expertos.

Nuestras creencias sobre la higiene de la ropa son en gran parte “sociales y culturales”, dijo el Dr. Anthony Rossi, dermatólogo asistente en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en la ciudad de Nueva York y miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología. “La gente tiende a lavarse en exceso y a ‘higienizarse en exceso’, porque especialmente en Estados Unidos, tenemos el lujo de poder hacer todo eso todo el tiempo”.

Volver a usar la misma ropa —particularmente en días consecutivos— está “vinculado a evitar la fatiga de la decisión, por lo tanto, usar la misma ropa implica menos decisiones que tomar y menos estrés cada mañana”, dijo Manal Mohammed, profesora titular de microbiología médica en la Universidad de Westminster en Londres.

No saber cuándo lavar la ropa puede tener consecuencias en ambos extremos del espectro. Lavarla con poca frecuencia podría provocar problemas en la piel o infecciones, y lavarla con demasiada frecuencia podría dañar la ropa. Esto último también puede resultar en lavado y uso de recursos innecesarios.

Aquí hay algunos principios rectores para ayudarte a determinar cuándo se puede volver a usar una prenda sin lavarla y cuándo es hora de tirarla al cesto de ropa sucia.

La regla universal: lo que debes lavar

No existe una regla estricta sobre cuántas veces puede usar ropa nuevamente, pero los expertos dicen que hay algunos tipos de prendas que deben lavarse después de cada uso: ropa interior, calcetines, mallas, leggings y ropa deportiva. Este consejo también se aplica a cualquier otra ropa con manchas, sudor, olor o suciedad visible, dijo Mohammed.

Este tipo de ropa está “en una parte de nuestro cuerpo que tiene muchas bacterias naturales que viven en nuestro cuerpo, como nuestro microbioma, (levadura) y bacterias”, dijo Rossi. “Luego, de las actividades del día a día, sudamos. Eso solo genera humedad y un ambiente donde esta bacteria puede crecer demasiado”.

El crecimiento excesivo de bacterias puede provocar infecciones, hongos y otros problemas de la piel, agregó.

Además de las bacterias del sudor, la ropa que se usa en gimnasios o entornos deportivos puede entrar en contacto con bacterias como Staphylococcus aureus, lo que provoca infecciones comunes en entornos comunitarios y hospitalarios. Esas infecciones pueden volverse graves si ingresan a los tejidos internos o al torrente sanguíneo.

Algunas personas pueden dejar que su ropa de entrenamiento se seque con aire o con una secadora, con la intención de que sea seguro volver a usarla al día siguiente. Pero ese enfoque empeora la situación, dijo Rossi.

“El calor hará que las bacterias crezcan. No hace suficiente calor para esterilizarlas”, dijo. “Es realmente el lavado con agua y jabón (lo que necesita), y con agua caliente, especialmente, porque ayudará a aflojar la suciedad y el sebo y realmente eliminará las bacterias”.

Cuando se trata de por qué no debes volver a usar calcetines sin lavarlos primero, “las infecciones fúngicas en los pies y los dedos de los pies son rampantes”, dijo el dermatólogo Dr. Jeremy Fenton, director médico de Schweiger Dermatology Group en la ciudad de Nueva York e instructor clínico de dermatología en el Hospital Mount Sinai. “Dentro de nuestros zapatos es el ambiente perfecto para la reproducción de hongos. Hace calor, está húmedo, está oscuro”.

Por eso, debes lavar tus zapatos o al menos las plantillas al menos una vez al mes en una lavadora, dijo Rossi.

Ropa que puedes volver a usar

Para pijamas, ropa exterior, jeans y otras prendas, la cantidad de veces que puedes usarlos sin lavar se basa en los mismos principios para la ropa interior o la ropa deportiva.

“En cuanto a tus pantalones y tus camisas, creo que todo depende del nivel de comodidad y de cuánto transpiras a lo largo del día”, dijo Rossi. “Mucha gente usa camisetas. La camiseta interior sería algo para lavar, mientras que la camiseta superior realmente no necesita lavarse”.

Si no usas ropa interior, debes lavar tu ropa antes de volver a usarla, ya que entró en contacto con la piel de tus genitales, dijo Rossi.

Si por lo general te duchas antes de acostarte, usas ropa interior y sudas poco o nada cuando usas pijamas, podrías usar la pijama durante una semana sin lavarla, dijeron los expertos. Pero si no haces estas cosas, tendrás que lavarla cada vez que la usas.

La ropa exterior —como abrigos o chaquetas— generalmente no necesita lavarse más de una vez al mes, ya que no toca la piel, dijo Rossi. “Si la usas todos los días, probablemente (lávalo) cada dos semanas”, sugirió.

La decisión de lavar los jeans y con qué frecuencia hacerlo puede ser un tema candente, ya que muchas personas quieren mantener la integridad de la tela, que suele ser más rígida y duradera que otras. Si los jeans no están sudados, sucios o manchados, no es necesario lavarlos con frecuencia, dijo Rossi. “Yo personalmente no lavo mis jeans”, agregó.

Mohammed recomendó lavar los jeans mensualmente, pero reconoció que depende del estilo de vida de cada persona y su entorno.

“Si alguien me dijera que usaron sus jeans durante meses sin lavarlos y que no han tenido ningún problema con la piel o problemas con el olor, no vería ningún problema en absoluto”, dijo Fenton.

Las preguntas más importantes que debes hacerte, dicen los expertos, al considerar si usar algo nuevamente sin lavar son estas: ¿Huele? ¿Tengo alguna afección en la piel, como eczema, una erupción o una lesión en la piel? ¿Está visiblemente sucio? ¿Está sudado? ¿Usaste ropa interior con esto?

“El punto principal es que la respuesta va a ser muy variable”, dijo Fenton.

