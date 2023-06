Sofía Benavides

(CNN Español) — Lionel Messi anunció que su futuro futbolístico está en Estados Unidos. El crack argentino deja atrás dos temporadas en el Paris Saint Germain, donde, pese a haberse coronado recientemente campeón en la liga francesa, nunca terminó de estar a gusto. Las grandes críticas y hasta abucheos que recibía de la propia hinchada tampoco ayudaron a una mejor despedida de allí.

Por esta razón, Messi decidió continuar su carrera en el Inter Miami, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS). Y, al conocerse la noticia, sus seguidores argentinos comenzaron a buscar opciones de pasajes y paquetes turísticos a Miami para ir a ver a su ídolo.

El Inter Miami no está pasando su mejor momento. Está último en la liga y perdió el último partido que jugó (1-3 contra New England). Sin embargo, eso parece importar poco a sus seguidores argentinos, que tienen unas expectativas tan altas por la llegada de Messi que ya sacan cuentas para ir a verlo en su debut.

Tan es así que el cofundador de la agencia de viajes Turismocity, Julián Gurfinkiel, reveló que “la búsqueda de vuelos a Miami durante el jueves y viernes de la semana del anuncio de Messi aumentó un 54% respecto a los mismos días de la semana anterior”.

De todos modos, como resultado de la volatilidad del dólar en Argentina, los precios de ese viaje para quienes vuelan desde allí muchas veces resultan inalcanzables. Y a esto se le suma que, en materia de viajes, Miami está en temporada alta porque coincide con el verano, cuando hay una alta demanda turística desde el Cono Sur.

Cuánto cuesta un vuelo desde Argentina para ver a Messi

Si bien se especula que Messi debutaría en Miami a fines de julio, todavía ni el jugador ni las autoridades del club dieron precisiones respecto de cuándo será su primer partido con la camiseta del Inter Miami.

En este sentido, el gerente general de otra agencia argentina, Travel Services, Pablo Aperio, explicó que se está esperando a que se publiquen las fechas oficiales de su llegada al equipo de la MLS para lanzar paquetes más completos.

“De todas formas, ya observamos un marcado interés por este destino y un aumento en las consultas de vuelos y paquetes a esta ciudad en todos nuestros canales de atención”, agregó. Los paquetes que venden estas agencias suelen ofrecer la posibilidad de pagar tanto los aéreos como los hoteles en pesos desde Argentina, aunque toman como referencia el tipo de cambio del dólar paralelo. Esto es un beneficio adicional, ya que el acceso a dólares es limitado para los ciudadanos argentinos.

La gente camina frente a un mural de Lionel Messi en Miami, el 7 de junio de 2023. (Crédito: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images)

Aunque no hay nada en firme sobre las fechas, si Messi jugara por primera vez con el Inter Miami el 21 de julio, en la segunda semana de junio los vuelos con una escala para esa fecha rondan los 500.000 pesos argentinos (US$ 1.028 al cambio en el mercado paralelo). Por ejemplo, en la página del portal de viajes Despegar.com, un pasaje en esas fechas para estar cinco días en Estados Unidos tiene hoy un costo de 436.526 pesos (US$ 898); y en el sitio Almundo, un pasaje de las mismas características cuesta 446.705 pesos (US$ 919). Los valores expresados corresponden a la cotización del dólar paralelo del 13 de junio, que es el que se utiliza para este tipo de transacciones.

De todos modos, es probable que cuanto más se acerque la fecha del debut, más caro resulte el pasaje. También, el hecho de que muchos usuarios hayan buscado el vuelo al mismo tiempo puede aumentar el valor del aéreo.

“Los vuelos para ir a Miami con una escala normalmente se encuentran desde los 290.000 pesos (US$ 596), y para las fechas de los partidos de Messi, se estima que estarán el doble, cerca de 600.000 pesos (US$ 1.234)”, precisó Gurfinkiel.

Cuánto cuesta el hospedaje para ver a Messi

En materia de hospedaje, hay distintas posibilidades. Considerando la cotización del dólar paralelo, para una estadía básica de cinco noches para dos personas, los precios pueden variar aproximadamente entre los US$ 164 (80.000 pesos) y US$ 617 (300.000 pesos) por noche, dependiendo de la ubicación y los servicios que ofrecen.

Por ejemplo, según Despegar.com, un hostel ubicado a 10 kilómetros del centro de la ciudad cuesta 117.584 pesos (US$ 241). Ahora bien, un hotel lujoso, a 4 kilómetros del centro tiene un valor de 275.708 pesos (US$ 567).

En algunas agencias, como Travel Services, ofrecen un combo de pasaje aéreo y estadía en un hotel de tres estrellas a 553.625 pesos (US$ 1.139) por persona para la fecha sugerida.

Qué valor tienen las entradas para el debut de Messi

Las entradas no suelen estar incluidas en los paquetes de vuelos y alojamiento que ofrecen las empresas. Y desde que se difundió la posible fecha del primer juego de Messi, los precios se dispararon. Según la página de venta de entradas Vividseats, los valores van desde los US$ 739 la más barata, hasta los US$ 14.329 las más exclusivas. De todas maneras, las entradas oficiales se ponen a la venta recién unos días antes del partido, salvo en el caso del público que ya tiene abonos y estas entradas pueden ser parte del paquete de partidos que ya compraron.

