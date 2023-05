By

May 15th, 2023

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El Gobierno de Colombia y sindicatos del sector público anunciaron un aumento salarial de un 14,62% que entrará en vigor a partir de esta semana. Se trata de un aumento salarial histórico desde que iniciaron las negociaciones colectivas del sector público, según dijo el presidente Gustavo Petro.

El Ministerio de Trabajo informó la semana pasada que en negociaciones de las organizaciones sindicales se logró el aumento para el presente año y será retroactivo desde enero de este año.

“Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público: 14,62% para el año 2023 retroactivo a 1 de enero y para el 2024 IPC 2023+1,6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público”, dijo Petro en Twitter.

El porcentaje de aumento varía drásticamente del aumento salarial para 2022, que fue 7,26%, según el Ministerio de Trabajo.

Este acuerdo salarial beneficia a 1.324.000 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo.

Con este aumento, el salario tanto del presidente Gustavo Petro como de la vicepresidenta Francia Márquez sube poco más de 4 millones de pesos (unos US$ 911 al cambio actual).

El Departamento Administrativo de la Función Pública estipula el salario tanto del presidente como de la vicepresidenta de Colombia. Para el año 2022, el vice presidente de Colombia recibía una remuneración mensual de $28.408.081 pesos colombianos (aproximadamente US$ 7.300 para el cambio de ese momento). Ese salario se divide así:

Asignación básica: 7.783.819 pesos colombianos (unos US$ 1.707 al cambio actual) Gastos de Representación: 13.806.323 pesos colombianos (alrededor de US$ 3.028 al cambio actual) Prima de Dirección: 6.817.939 pesos colombianos (aproximadamente US$ 1.495 al cambio actual)

Con el aumento, el salario tanto de Márquez será de 32.561.342 pesos, que al cambio actual serían US$ 7.143.

Actualmente el salario mínimo en Colombia es de 1.160.000 pesos, que equivale a unos US$ 254.

A finales de 2022, el Gobierno nacional anunció un incremento del 16% en el salario mínimo, pasando de 1.000.000 de pesos (unos US$ 219 al cambio actual) a 1.160.000 pesos (alrededor US$ 254).

