By

Ángela Reyes Haczek

(CNN) — El jugador de los Bills de Buffalo Damar Hamlin dijo que no pretendía “lastimar ni faltar al respeto a nadie” con la chaqueta que lució en en el Super Bowl LVII, después que la criticaran por ser una “blasfemia”.

Hamlin asistió a la final de temporada de la NFL, disputada entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y fue homenajeado antes del saque inicial, junto con el personal médico y los primeros intervinientes que ayudaron a realizar la reanimación cardiopulmonar que le salvó la vida cuando sufrió un paro cardíaco durante un partido en enero y supervisaron su recuperación.

Damar Hamlin fue criticado por la chaqueta que usó en la última edición del Super Bowl. (Crédito: Diggzy/Shutterstock)

El joven de 24 años vestía una chaqueta con la imagen de Jesús en la espalda y la palabra “Eterno” sobre ella. En la parte delantera, llevaba otra imagen de Jesús y la frase: “Sin fin y sin principio, no hay día ni noche”.

Las representaciones de Jesús han sido criticadas, en particular por el corredor estrella de la NFL Adrian Peterson.

En un post de Instagram que luego editó, Peterson supuestamente calificó la chaqueta de “blasfemia”.

“¡Deberías dar gracias a Dios, hijo!”, escribió Peterson supuestamente. “¡Esto es una blasfemia! Todos nos quedamos cortos pero ¡vamos hombre! Me parece una falta de respeto”.

Después de editar el post, Peterson dijo que había hablado con Hamlin y que pudieron discutir sus “pensamientos como hombres”

“Quiero ser claro, soy la última persona en juzgar a nadie, y esa nunca fue mi intención. Sin embargo, sí siento que la chaqueta era irrespetuosa y era algo que necesitaba compartir”, escribió Peterson.

“Me doy cuenta de que todo el mundo comete errores y se queda corto a veces, así que, de nuevo, mi intención nunca fue juzgar, solo compartir mi opinión. Damar, te tengo respeto y amor, y solo te deseo lo mejor, pero no me gusta esa chaqueta”.

“Siento que hay mucha gente, jóvenes y mayores, que te admiran y con el poder y la influencia viene una gran responsabilidad. Me disculpo por ofenderte, simplemente me sentí ofendido en ese momento como un hombre que ama y respeta a nuestro Señor y Salvador, Yeshúa. Después de hablar con Damar, entiendo que no fue con mala intención”, agregó.

La explicación de Damar Hamlin

Hamlin abordó las críticas que había recibido su chaqueta. “Después de hablar con mis padres entiendo cómo mi chaqueta pudo ofender a algunas personas”, escribió en Twitter.

“Nunca fue mi intención lastimar o faltar el respeto a nadie, el abrigo es arte abstracto para mí. ¡Dice Eterno, lo cual estoy Eternamente agradecido a mi Salvador!”.

Hamlin con el corredor de los Eagles Miles Sanders en el Super Bowl LVII. (Crédito: Diggzy/Shutterstock)

“Mis creencias y mi relación con Dios no están ligadas a imágenes simbólicas. Aprenderé de esto y continuaré caminando en Amor como SIEMPRE lo he hecho. Mateo 7:1-5”, agregó.

En su primera aparición en televisión desde que se desplomó en el primer cuarto de un partido entre los Bills y los Bengals de Cincinnati el 2 de enero, Hamlin dijo que está “muy bien” físicamente, pero que “todavía está trabajando” las cosas a nivel emocional.

“Todas las mañanas y todas las noches respiro profundamente 10 veces y eso me pone todo en perspectiva. Estoy muy bien”, dijo Hamlin en una entrevista con Good Morning America.

“Todavía estoy tratando de procesar todas las emociones y el trauma que viene de lidiar con una situación como esa y realmente no tener gente alrededor —nadie en mi círculo inmediato— que haya lidiado con algo así”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.