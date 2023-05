By

May 15th, 2023

Melissa Velásquez Loaiza

Hong Kong (CNN) — En China, un acalorado debate en línea sobre la definición de acoso sexual estalló a raíz de una serie de acusaciones contra un guionista influyente, reavivando el interés en el movimiento #MeToo del país.

Shi Hang, de 52 años, una figura muy conocida en los medios de comunicación y los círculos literarios de China, perdió su trabajo en varias empresas después de que más de una docena de mujeres jóvenes presentaran denuncias de acoso sexual en su contra.

La controversia puso de relieve la resiliencia del movimiento #MeToo de China, que ha sufrido frecuentes reveses debido a la censura y la continua represión del activismo feminista.

En una serie de publicaciones en las redes sociales y entrevistas con los medios estatales chinos, las acusadoras de Shi, que no revelaron sus nombres reales, describieron un patrón de supuesta mala conducta que iba desde comentarios sexualmente sugerentes hasta manoseos y besos, en incidentes que, según los informes, se extendieron durante un década.

Shi ha negado enérgicamente las acusaciones de acoso sexual en dos declaraciones separadas y afirmó que los encuentros fueron consensuados.

“Nunca me he impuesto contra la voluntad de una mujer, ni he usado mi supuesta posición poderosa para violar a nadie”, escribió la semana pasada en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China, altamente restringida, donde cuenta con tres millones de seguidores.

¿Quién es Zhang Gaoli? El hombre en el centro de las acusaciones de #MeToo de la tenista Peng Shuai

El guionista Shi Hang da un discurso de apertura en el Festival de Cine de Shanghái en junio de 2017. (Crédito: CFOTO/Future Publishing/Getty Images/Archivo)

En su defensa, Shi también publicó capturas de pantalla seleccionadas de conversaciones con sus acusadoras, que parecen mostrar que no se opusieron a sus comentarios coquetos.

Sus acusadoras refutaron más tarde su defensa, diciendo que el marcado desequilibrio de poder entre ellos (un nombre bien establecido y respetado frente a jóvenes fans y mujeres que buscaban entrar en la industria) dificultaba la represión de Shi.

“Como la parte con más poder, Shi Hang hasta el día de hoy todavía cree que él puede ser quien defina qué es ‘apropiado’ y qué constituye acoso sexual”, dijeron cinco de sus acusadores en un comunicado en línea, informado por varios medios estatales. “Este es precisamente el pensamiento convencional de quienes tienen el poder”.

Shi y sus acusadoras no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Así fue cómo Playboy cortó lazos con Hugh Hefner para crear una marca pos-#MeToo

Las consecuencias de las denuncias

Desde entonces, las acusaciones han provocado un furioso debate en las redes sociales chinas, con hashtags relacionados que fueron tendencia durante días y acumularon cientos de millones de visitas en Weibo.

Algunos usuarios defendieron a Shi y se refirieron a los encuentros como “solo coqueteo”. Otros se manifestaron para apoyar a las acusadoras de Shi, argumentando que la arraigada desigualdad de género ha creado una cultura que normaliza el acoso sexual contra las mujeres.

Dai An, una feminista de la ciudad suroccidental de Chengdu, dijo que las mujeres chinas están más dispuestas a hablar. “Es una era diferente ahora, y el entorno que alguna vez se aceptó, cambió”, le dijo a CNN.

“Las mujeres ya no quieren guardar silencio y no quieren tolerar que los hombres usen el sexo como una forma de mostrar su poder”.

Desde entonces, varios negocios han cortado lazos con Shi, quien también hace reseñas de libros y películas, y hace apariciones especiales en eventos culturales y programas de variedades.

Xiron, una editorial en Beijing, anunció que eliminaría el respaldo de un libro de Shi, “El paraíso del primer amor de Fang Si-Chi”, que cuenta la historia de una niña de 13 años que es obligada a tener relaciones sexuales por su maestro. El libro se convirtió en una parte influyente del movimiento #MeToo de Taiwán por sus temas de poder y vulnerabilidad.

Otras empresas que han rescindido acuerdos con Shi incluyen New Weekly, una revista de noticias con sede en Guangzhou, y una librería y un teatro en la capital, Beijing.

Se cree que es la primera vez que varias organizaciones chinas terminan públicamente su relación con una celebridad debido a un presunto acoso sexual, dijo una destacada feminista china, que ahora está ubicada en Nueva Jersey, que no quiso ser nombrada.

“Esto sin duda demuestra que las feministas son más poderosas que nunca para impulsar la opinión pública y, por lo tanto, para presionar a las instituciones para que cedan”, agregó.

Pero la presión pública solo tuvo éxito porque estas instituciones no pudieron recurrir a la protección de censura y apoyo del gobierno, agregó la feminista.

El exesposo de la princesa noruega Marta Luisa, quien se suicidó, dijo hace dos años que tuvo una historia de #MeToo con Kevin Spacey

Los movimientos feministas y la justicia 5:25

Un movimiento asediado

El movimiento #MeToo de China ha sido censurado y reprimido durante mucho tiempo por el Partido Comunista Chino, que ve con recelo cualquier organización de base que desafíe su monopolio de la autoridad.

En los últimos años, varias activistas feministas destacadas han sido silenciadas y detenidas. Una de ellas, Huang Xueqin, fue acusada de “incitar a la subversión del poder del Estado” y ha estado encarcelada durante 600 días.

En el último escándalo, las acusaciones contra Shi parecían haber escapado en gran medida a la censura, pero otros casos de #MeToo dirigidos a funcionarios y figuras prominentes afiliadas al estado han sido silenciados.

Peng Shuai, una estrella del tenis chino, fue silenciada de inmediato después de que acusó públicamente al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de agresión sexual en las redes sociales en 2021. Mientras que Zhou Xiaoxuan, una ex pasante de la televisión estatal que acusó y demandó al presentador estrella Zhu Jun de manosear y besarla a la fuerza, fue bloqueada repetidamente en las plataformas de redes sociales chinas.

El movimiento #MeToo de China tuvo sus raras victorias legales. El año pasado, la estrella del pop chino-canadiense Kris Wu fue sentenciado a 13 años de prisión por violación, luego de las denuncias hechas por una estudiante china de 18 años. El rápido arresto de Wu coincidió con una represión más amplia del gobierno contra el sector del entretenimiento del país.

Pero más a menudo, las víctimas de #MeToo de China que optaron por luchar contra sus presuntos abusadores en los tribunales se enfrentaron a duras batallas legales. En agosto pasado, un tribunal chino rechazó una apelación de Zhou, la ex pasante de los medios estatales, poniendo fin a su caso histórico de años y asestando un duro golpe al movimiento.

China no especificó el acoso sexual como un delito legal hasta 2021, cuando promulgó un código civil que define el acoso sexual por primera vez en la ley del país.

El código establece que una persona puede presentar una demanda civil contra una persona que participe en acoso sexual hacia ella “en forma de comentarios verbales, lenguaje escrito, imágenes, comportamiento físico o de otra manera”, en contra de su voluntad.

Pero aun así, el fracaso de las demandas por acoso sexual, como la de Zhou, ha dejado en los últimos años “cada vez más claro que buscar remedios legales para el acoso sexual no es realista”, dijo la feminista china en Nueva Jersey.

“Las víctimas en el caso [de Shi] claramente aprendieron la lección de que hay pocas esperanzas de éxito al denunciar a la policía o presentar una demanda”.

En las redes sociales chinas, algunos de los seguidores de Shi custionaron por qué sus acusadores no llamaron antes a la policía.

Xiao Mo, una de las acusadoras de Shi, dijo en una extensa publicación de Weibo que llamar a la policía no es la “mejor solución para todos los problemas”, especialmente dado que solo se dio cuenta de que había sido acosada sexualmente unos años después de que sucediera.

“Aunque lo denuncie, y lo citaron a la comisaría, ¿cuántos días puede estar detenido por acoso sexual?”, escribió ella. Xiao Mo, rechazó la solicitud de entrevista de CNN.

“Nuestro llamamiento central no es el castigo legal, sino exponer la verdad sobre él para que las personas justas puedan sacar sus propias conclusiones en sus corazones”.

— Simone McCarthy de CNN contribuyó con el reportaje.

