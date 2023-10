Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Honoree Fleming, una decana jubilada, fue hallada sin vida tras recibir un disparo en la cabeza en una ruta de senderismo cercana al campus de Castleton de la Universidad Estatal de Vermont, donde había trabajado. Ahora las autoridades buscan pistas que les ayuden a encontrar al asesino de la querida maestra.

Se cree que Fleming, también esposa del escritor y ganador del premio Pulitzer Ron Powers, entró en el sendero cercano al campus alrededor de las 4:00 p.m. este jueves y fue hallada muerta menos de una hora después, informó la Policía Estatal de Vermont.

Un médico forense determinó que Fleming, de 77 años, murió por herida de bala, dijo la Policía.

Identifican a la última víctima del “Asesino de la cara feliz” décadas después de su muerte

Hasta este lunes, nadie había sido arrestado, y las autoridades dicen que no tienen un motivo en el asesinato. También indicaron que se desconoce si el disparo fue al azar o dirigido.

“El sospechoso es considerado armado y peligroso”, señaló la Policía Estatal de Vermont. “Se insta al público a permanecer vigilante y alerta ante personas y actividades sospechosas y a informar de cualquier acto sospechoso a la Policía Estatal de Vermont en el 802-773-9101. Las pistas también se pueden enviar de forma anónima por internet”.

La Policía busca a una “persona de interés”, descrita como un varón de pelo corto y pelirrojo, de 1,70 metros de estatura. La última vez que se le vio vestía una camiseta gris oscura y llevaba una mochila negra.

Los investigadores piden a las empresas locales y a los ciudadanos que revisen sus imágenes de vigilancia en busca de posible información.

En una conferencia de prensa este lunes, Dan Trudeau, de la Policía Estatal de Vermont, dijo que el departamento ha recibido más de 200 pistas sobre el asesinato de Fleming. “Cada pista es mejor que ninguna”, dijo. Trudeau añadió que los equipos de búsqueda y rescate estaban revisando la zona del rastro en busca de pruebas.

“Este tipo de caso va a ser probablemente una mezcla de trabajo detectivesco a la antigua usanza, junto con el trabajo detectivesco basado en la tecnología de la nueva era”, dijo.

Trudeau también dijo que el público debe estar “vigilante” y “mantener cierta autoconciencia”.

El asesino fugado de Pensilvania, Danilo Cavalcante, planeaba huir a Canadá antes de ser capturado, según las autoridades

“Todavía no sabemos realmente si la comunidad corre más peligro”, dijo.

El campus Castleton de la universidad abrió este lunes para ofrecer “un entorno de apoyo a quienes deseen reunirse”, pero los estudiantes fueron excusados de asistir a clase. Las clases se reanudarán este martes.

“Nuestros corazones están con los miembros de nuestra comunidad que enseñaron con Honoree y la tuvieron como una querida profesora durante su tiempo en Castleton”, dijo la escuela en un comunicado publicado en Facebook.

“Decenas de estudiantes se beneficiaron de las enseñanzas e investigaciones de la Dra. Fleming. Antes de incorporarse a Castleton, también fue profesora en el Trinity College, el Middlebury College y la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai. Vivía en Castleton con su marido, Ron Powers, un autor ganador del premio Pulitzer y bestseller del New York Times”, dijo la escuela.

Powers fue coautor del libro “Flags of Our Fathers” (Banderas de nuestros padres), un best seller del New York Times sobre los hombres que participaron en la famosa izada de bandera durante la batalla de Iwo Jima en 1945. También ganó un premio Pulitzer en 1973.

“Nuestro más sentido pésame a su esposo, Ron, familia y amigos. Esta es una tragedia increíble para el campus de Castleton y para toda la Universidad Estatal de Vermont”, dijo la escuela. “Extrañaremos profundamente a Honoree”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.