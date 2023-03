By

Sofía Benavides

(CNN) — Después de pedir la ayuda del público para encontrar a Elvis Francois, un marinero que sobrevivió semanas perdido en el mar gracias al kétchup y otros condimentos, el gigante de la salsa de tomate Heinz finalmente lo localizó y planea regalarle un nuevo barco.

El 14 de febrero, la empresa publicó un pedido de ayuda en las redes sociales, diciendo que estaban tratando de ponerse en contacto con Francois.

El marinero nacido en Dominica fue noticia después de pasar 24 días a la deriva en el mar Caribe en enero. Después de ser rescatado por la marina colombiana, Francois, de 47 años, dijo a las autoridades que había sobrevivido gracias a una botella de kétchup, ajo en polvo y cubitos de caldo Maggi, que mezcló con agua.

Heinz le dijo a CNN este lunes que encontraron a Francois con la ayuda de reporteros locales en Dominica que trabajaban para la publicación EmoNews. La compañía había dicho anteriormente que esperaban regalarle “un barco nuevo y de última generación” para celebrar su regreso a salvo.

“Pudimos conectarnos con él y discutir la mejor manera de ayudarlo a él y a su familia”, dijo un representante de Heinz a CNN. “Nosotros (Heinz) y Elvis estamos trabajando actualmente en los detalles logísticos para regalarle su nuevo barco”.

La compañía enfatizó el papel central que desempeñaron las redes sociales para ayudar a localizar al marinero.

“Cualquiera que compartió, dio ‘me gusta’ o comentó la publicación de la marca ayudó a ampliar el alcance y desempeñó un papel importante en la búsqueda de Elvis”, dijo Heinz.

Francois estaba reparando su bote frente a la isla de San Martín en diciembre cuando su bote fue sacado al mar. Dijo a las autoridades colombianas que carecía de conocimientos de navegación para regresar a la costa y pasó 24 días perdido en el mar. Fue rescatado después de que un avión divisó su velero con la palabra “ayuda” grabada en el casco, según las autoridades colombianas.

