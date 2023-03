macamilarincon

(CNN) –– Dos tornados tocaron tierra en Arkansas durante la tarde de este viernes, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés). Un hospital local atiende al menos a 21 pacientes heridos.

Los tornados se registraron en los condados de Pulaski y Garland, según el meteorólogo Travis Shelton. El condado Pulaski incluye la ciudad de Little Rock. El condado Garland se encuentra a unos 112 kilómetros de Little Rock. El área se encuentra bajo una inusual amenaza nivel 5 de 5 por el mal tiempo.

Adicionalmente, se declaró una emergencia de tornado para las ciudades de Parkin y Earl, Arkansas, ubicadas a unos 48 kilómetros al oeste de Memphis. Un tornado confirmado, grande, extremadamente peligroso y potencialmente mortal tocó tierra. Se espera que cruce el río Mississippi hacia Tennessee, justo al norte de Memphis, en la próxima hora.

El hospital Baptist Health Medical Centers ha recibido a 21 pacientes, 5 en estado crítico, con heridas sufridas por el tornado en el área de Little Rock, dijo a CNN la portavoz del hospital, Cara Wade, en un correo electrónico.

Gobernadora declara estado de emergencia por tornados

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, declaró el estado de emergencia este viernes debido a las fuertes tormentas y los tornados que tocaron tierra. “No escatimaremos recursos para ayudar con los esfuerzos de respuesta y recuperación para los habitantes de Arkansas afectados”, dijo Sanders en Twitter.

Previamente, la gobernadora había informado que hay “daños significativos” en el área del centro del estado como resultado de los tornados.

“Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del mal tiempo mientras las tormentas continúan avanzando”, dijo Huckabee Sanders en un tuit. “Orando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta”, agregó.

Significant damage has occurred in Central Arkansas. I’m in constant communication with AR State Police and @AR_Emergencies who are working with local law enforcement to assist anyone injured. Praying for all those who were and remain in the path of this storm. Arkansans must… — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 31, 2023

La policía estatal y los equipos de manejo de emergencias trabajan con las autoridades locales para ayudar a los residentes heridos por los tornados, indicó.

El alcalde de la ciudad de Little Rock, Frank Scott, Jr., pidió la asistencia de la Guardia Nacional luego del tornado que afectó su comunidad.

“He estado en contacto con la gobernadora @SarahHuckabee Sanders para solicitar la asistencia de la Guardia Nacional con nuestra respuesta a la emergencia del tornado. Nuevamente, manténganse alejados de las áreas afectadas para permitir el acceso de los servicios de emergencia”, escribió Scott a través de Twitter.

Por su parte, la portavoz del condado Pulaski, Madeline Roberts, dijo que se están utilizando vehículos policiales para ayudar a transportar a las personas heridas, tras el tornado en el área. Roberts no pudo confirmar la cantidad de lesionados. También explicó que en la zona se reportan varios árboles caídos.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Arkansas le dijo a CNN que existe una “alta probabilidad” de que haya múltiples heridos debido al fenómeno. Y destacó que aún se está recopilando información pues “hay daños generalizados”.

Horas antes se reportó que más de 50.000 clientes estaban sin electricidad en el condado Pulaski, en los momentos previos a que el tornado azotara el área, según PowerOutage.us,

En el condado Garland aún no se reportan heridos ni daños estructurales, dijo a CNN el subdirector de Manejo de Emergencias del condado Garland, Bob King.

Reportan un posible tornado en Iowa

Un posible tornado reportado cerca de Ottumwa, Iowa, en la tarde de este viernes causó daños estructurales, pero aún no se informan heridos, dijo la administración local de emergencias. “Tengo informes de daños en tres estructuras hasta el momento”, dijo el director de gestión de emergencias del condado Wapello, Tim Richmond.

La oficina del sheriff local está completando un barrido inicial del área y no tiene reporte de heridos, según Richmond. “Los equipos de evaluación de daños probablemente se desplegarán por la mañana”, dijo.

Hay millones bajo alerta de tornado en EE.UU.

Se han emitido alertas de tornado para 15 millones de personas, desde el sur de Arkansas hasta el norte de Iowa hasta las 9 p.m., hora de Miami, y partes del noreste de Texas, el noroeste de Louisiana y el extremo sur de Oklahoma hasta las 10:00 p.m., hora de Miami. Las ciudades de Shreveport, Louisiana y Tyler, Texas, están incluidas en la alerta de tornado.

También está vigente una alerta de tornado para el norte de Illinois, el noroeste de Indiana, el sur de Wisconsin y el lago Michigan hasta las 11 p.m. hora de Miami, según el Centro de Predicción de Tormentas. Se espera que las tormentas que se desarrollen en la tarde y noche del viernes produzcan tornados intensos, ráfagas de viento dañinas y granizo del tamaño de pelotas de golf.

Entre las ciudades bajo alerta están Chicago, Madison, Wisconsin, Milwaukee y Rockford, Illinois.

Con información de Rob Shackelford, Jennifer Gray, Aya Elamroussi, Alaa Elassar, Gene Norman y Chris Boyette, todos de CNN.

