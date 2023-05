By

May 10th, 2023

Juan Pablo Elverdin

Washington (CNN) — E. Jean Carroll dijo este miércoles que la conclusión de un jurado federal de Manhattan de que Donald Trump abusó sexualmente de ella en la primavera de 1996 —concediéndole US$ 5 millones por agresión y difamación— es una victoria para todas las mujeres que son víctimas de agresión sexual.

“La antigua visión de la víctima perfecta era una mujer que siempre gritaba. Una mujer que denunciaba inmediatamente, una mujer cuya vida se suponía que se iba a plegar y que se suponía que nunca iba a volver a experimentar la felicidad”, dijo Carroll a Poppy Harlow de CNN en “This Morning”. “Eso se acaba de cerrar con este veredicto, la muerte de la víctima perfecta ha ocurrido. Ahora este veredicto es para todas las mujeres”.

ANÁLISIS | La última derrota de Trump en los tribunales podría no perjudicar su candidatura a las primarias, pero algunos republicanos hacen saltar las alarmas sobre la viabilidad en 2024

Consultada por Harlow qué pensaba cuando el jurado no consideró que no probara que Trump la violó, Carroll dijo: “Bueno, inmediatamente (dije) en mi propia cabeza: ‘Oh, sí, lo hizo. Oh, sí, la violó’”. Cuando estrechó la mano del abogado de Trump, Joe Tacopina, le dijo: “Él lo hizo. Y tú lo sabes”.

Carroll alegó que Trump la violó en los grandes almacenes Bergdorf Goodman y luego la difamó cuando él negó su afirmación, dijo que ella no era su tipo y sugirió que inventó la historia para aumentar las ventas de su libro.

E. Jean Carroll gana caso contra Trump por agresión sexual y difamación 3:49

Trump negó haber cometido ningún delito y no se enfrenta a ninguna pena de cárcel como resultado del veredicto civil. Sin embargo, anunció que recurrirá la sentencia.

Carroll, que calificó el veredicto de “gran momento”, dijo que está feliz de recuperar su nombre y que pronto tendrá un nuevo perro ahora que el juicio está cerrado.

“Realmente estoy asimilando el momento y la abrumadora avalancha de mucho odio que forma parte de él”, dijo, añadiendo que siente una “abrumadora cantidad de alivio y alegría”.

“Hay una especie de sensación de victoria de que, por fin, alguien le ha hecho rendir cuentas en un tribunal”, dijo Carroll.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.