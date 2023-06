By

(CNN) — Estados Unidos recibió información de un aliado europeo el año pasado de que el ejército ucraniano estaba planeando un ataque contra los gasoductos Nord Stream tres meses antes de que fueran atacados, según dijeron tres funcionarios estadounidenses a CNN.

El ataque a los gasoductos el pasado septiembre ha sido condenado tanto por funcionarios estadounidenses como por aliados occidentales como un sabotaje a infraestructuras críticas. Actualmente está siendo investigado por otros países europeos.

La evaluación de los servicios de inteligencia fue revelada por primera vez por The Washington Post, que obtuvo el documento de un conjunto de documentos clasificados supuestamente filtrados en la plataforma de medios sociales Discord por el miembro de la Guardia Nacional Aérea Jack Teixeira.

CNN no ha visto el documento, pero los tres funcionarios confirmaron que EE.UU. fue informado de los planes ucranianos.

Según The Washington Post, los servicios de inteligencia citaron una fuente en Ucrania que dijo que los aliados occidentales “tenían una base para sospechar de Kyiv en el sabotaje” durante casi un año. Los servicios de inteligencia afirmaron que los posibles responsables informaban directamente al comandante en jefe de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, “que fue puesto al mando para que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no se enterara de la operación”, informó The Washington Post.

Sin embargo, la inteligencia también dijo que la operación militar de Ucrania fue “puesta en espera”.

CNN se puso en contacto con el gobierno ucraniano para obtener comentarios.

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no quiso referirse directamente a la información este martes.

“Creo que saben que hay tres países que están llevando a cabo una investigación sobre el sabotaje del Nord Stream —y de momento lo llamamos sabotaje—: Alemania, Suecia y Dinamarca. Esas investigaciones están en curso y, de nuevo, lo último que vamos a querer hacer desde este podio es adelantarnos a esas investigaciones”, dijo Kirby.

La noticia llega menos de un año después de que se descubrieran fugas causadas por explosiones submarinas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que canalizan gas desde Rusia a la Unión Europea y discurren bajo el mar Báltico. Los gasoductos fueron objeto de controversia antes de que comenzara la guerra en Ucrania, avivando la preocupación por la dependencia europea del gas ruso.

Ninguno de los gasoductos estaba transportando gas a Europa en el momento de las fugas, aunque todavía contenían gas a presión.

Suecia fue la primera en dar la voz de alarma sobre la fuga; la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, dijo después que “probablemente fue una acción deliberada” pero “no un ataque contra Suecia”.

Otros dirigentes europeos, como el primer ministro y el ministro de Energía de Dinamarca, y el ministro de Petróleo y Energía de Noruega, también llegaron a la conclusión de que las fugas se debían a un sabotaje.

Ucrania negó entonces cualquier responsabilidad en las filtraciones, y el principal asesor de Zelensky se refirió a la idea como una teoría “conspirativa divertida”.

“Aunque disfruto recopilando divertidas teorías conspirativas sobre el gobierno [ucraniano], tengo que decirlo: [Ucrania] no tiene nada que ver con el percance del mar Báltico y no tiene información sobre ‘grupos de sabotaje pro[ucranianos]’”, dijo Mykhailo Podolyak en Twitter.

The Washington Post informó este martes de que las autoridades ucranianas trataron de mantener a Zelensky al margen de la planificación del Nord Stream para darle “una forma plausible de negar su implicación en un audaz ataque contra infraestructuras civiles” que podría afectar a las relaciones con los países que apoyan la lucha de Ucrania contra Rusia.

Y mientras que la inteligencia dijo que el plan de Ucrania estaba en pausa, el informe de The Washington Post dijo que los detalles que emergen de la investigación alemana del ataque “se alinean con la trama anterior”.

Una fuga en el gasoducto Nord Stream 2 hace burbujear gas en la superficie del mar Báltico, el 28 de septiembre de 2022, en una foto cedida por la Guardia Costera sueca. (Foto: Handout/Guardacostas suecos/Getty Images)

La inteligencia que EE.UU. recibió de un aliado europeo el año pasado decía que seis miembros de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas pretendían utilizar identidades falsas para alquilar un barco y destruir o dañar los oleoductos en el fondo del Mar Báltico utilizando un “vehículo sumergible”, dijo The Washington Post.

Los detalles que están recabando las autoridades alemanas dicen que seis individuos que eran “buceadores expertos” utilizaron pasaportes falsos y se embarcaron en Alemania en un velero, para luego colocar explosivos en los oleoductos, según The Washington Post.

Los detalles entre los dos planes difieren en algunos aspectos, dijo The Washington Post, y la CIA “inicialmente cuestionó la credibilidad de la información”. Sin embargo, fuentes anteriores dijeron a CNN que EE.UU. había advertido a varios aliados europeos durante el verano que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 podrían ser atacados.

