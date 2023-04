By

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — El destino del First Republic Bank se ve sombrío.

Las acciones del banco se desplomaron alrededor de un 75% esta semana, luego de que un decepcionante informe de ganancias del primer trimestre publicado este lunes reavivó los temores de Wall Street sobre una crisis bancaria y catalizó un éxodo de acciones de First Republic. Si bien un pequeño despunte este jueves sugirió que los inversionistas tenían la esperanza de que alguien pudiera intervenir para salvar al prestamista en apuros, las cosas finalmente empeoraron.

Una fuente familiarizada con la administración le dijo a CNN este viernes que la Casa Blanca no tiene planes nuevos para rescatar al prestamista en problemas, lo que acaba con las esperanzas de una intervención del gobierno. Los informes sobre que el banco probablemente entrará en suspensión de pagos por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) comenzaron a surgir, lo que hizo añicos el optimismo de que la ayuda del sector privado podría estar en camino. Las acciones del banco se desplomaron aproximadamente un 37%.

Se desconoce si el banco colapsará. Si bien existía la posibilidad de que sucediera este viernes, día en que las instituciones financieras han fracasado históricamente, podría suceder cualquier otro día. O bien, el banco podría sobrevivir a la turbulencia.

ANÁLISIS | First Republic Bank es un gran desastre. Eso se debe, en gran medida, a sus clientes adinerados

Pero eso será difícil de lograr sin un salvavidas. El banco recibió alrededor de US$100.000 millones en soporte de los grandes bancos el mes pasado, cuando los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank enviaron a los inversores y depositantes a huir de los bancos regionales y pusieron en duda la salud del sector financiero.

Las acciones de First Republic han caído aproximadamente un 97% este año.

Señales de problemas

Los problemas para First Republic comenzaron a gestarse esta semana después de que la compañía informara que sus depósitos totales cayeron un 41% en el primer trimestre a US$ 104.500 millones. Los analistas esperaban depósitos de alrededor de US$ 136.700 millones.

El CEO Michael Roffler trató de asegurar a los accionistas asustados en la conferencia telefónica de 13 minutos de la compañía que la actividad de depósitos se había estabilizado desde fines de marzo.

Alrededor de dos tercios de los depósitos de First Republic no estaban asegurados con la FDIC cuando la agitación bancaria se afianzó en marzo, por debajo del 94% en Silicon Valley Bank. Pero a fines de 2022, First Republic tenía una enorme proporción de 111% para préstamos e inversiones a largo plazo a depósitos, según S&P Global. En otras palabras, el banco ha prestado e invertido más dinero del que ha invertido en depósitos, sometiéndolo a un riesgo de liquidez.

Roffler dijo en la llamada de ganancias del banco que el banco tenía el doble de liquidez disponible de depósitos no asegurados al 4 de abril, excluyendo los US$ 30.000 millones recibidos de los grandes bancos.

Pero los inversores se mantuvieron nerviosos y comenzó una gran venta brutal. Las acciones de First Republic se desplomaron un 50% este martes y se dispararon en los días siguientes.

Detrás de escena, First Republic se apresuró a salvarse una vez más. Los asesores alinearon a los compradores potenciales de sus acciones y compitieron para que los grandes bancos estadounidenses compraran bonos del banco, según CNBC.

Las acciones subieron aproximadamente un 9% este jueves, a medida que los inversores dieron un suspiro de alivio después de que otros bancos informaron sus ganancias sin malas noticias adicionales, antes de caer en picada una vez más.

Déjà vu

La lucha de First Republic por la supervivencia se produce poco más de un mes después del colapso de Silicon Valley Bank el 10 de marzo. El gobierno cerró Signature Bank, con sede en Nueva York, el domingo siguiente y se movió para garantizar todos los depósitos en ambos prestamistas. La Reserva Federal estableció fondos adicionales para las instituciones financieras elegibles para evitar futuras corridas en bancos similares.

El colapso del Silicon Valley Bank es un “caso de manual de mala gestión”, dice el máximo regulador de la Fed al Congreso

Si bien Wall Street pareció ignorar en gran medida la agitación bancaria, con las acciones ganando en el primer trimestre y manteniéndose relativamente resistentes a través de una temporada de ganancias accidentada, muchos inversores no estaban convencidos de que los bancos estuvieran fuera de peligro.

Eso se debe en parte a que la campaña de alza de tasas de la Fed, que ha impulsado las tensiones en el sector bancario, está en curso. Wall Street espera que el banco central eleve las tasas en un cuarto de punto en su reunión de mayo, y haga una pausa e incluso reduzca las tasas más adelante este año. Pero la inflación sigue siendo pegajosa, los temores de recesión aumentan y sigue siendo incierto si la Fed realmente relajará su lucha para estabilizar los precios.

Tanto los legisladores como los inversores buscaron respuestas sobre cómo colapsaron los bancos.

Los reguladores federales publicaron este viernes por la mañana una revisión muy esperada sobre los errores que llevaron al colapso de SVB. La Reserva Federal, el principal regulador de SVB, dijo en el informe que “no apreció completamente el alcance de las vulnerabilidades a medida que Silicon Valley Bank creció en tamaño y complejidad” y “no tomó medidas suficientes” para garantizar que el banco resolviera sus problemas rápidamente.

“El contagio de la quiebra de la empresa planteó consecuencias sistémicas no contempladas por el marco de adaptación de la Reserva Federal”, dijo el informe de la Fed.

Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed, también pidió al banco central que reevalúe su función regulatoria y supervisora.

La FDIC reveló este viernes su propia revisión del colapso de Signature Bank, citando la “mala gestión” y la falta de comprensión de los riesgos asociados a las criptomonedas.

