(CNN)– Qin Gang, exministro de Relaciones Exteriores de China, vivió un romance extramatrimonial con una famosa presentadora de televisión china, quien a su vez tuvo un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, informó este martes el periódico Financial Times (FT) citando múltiples fuentes anónimas. El reporte profundiza la intriga en torno a la inexplicable desaparición y destitución del alto diplomático.

Fu Xiaotian, de 40 años y expresentadora de un reconocido programa de entrevistas en la emisora Phoenix TV, mantuvo una relación con Qin, de 57 años, reportó el FT citando a seis personas cercanas a la mujer y a la política exterior de China.

El año pasado, Fu tuvo un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, según una fuente anónima citada en el reportaje del FT. No se revela la identidad del padre.

Dos personas que conocen a Fu dijeron a CNN que supieron por amigos en común que ella había tenido un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, aunque no sabían quién era el padre.

El artículo del FT es la pieza más reciente del rompecabezas sobre Qin, quien llegó a ser un colaborador cercano al presidente de China, Xi Jinping, y al que destituyeron repentinamente como ministro de Relaciones Exteriores en julio, tras desaparecer del ojo público durante un mes.

Beijing no ha entregado ninguna explicación sobre la destitución de Qin y ha eludido repetidamente las preguntas de los periodistas extranjeros en ruedas de prensa.

Cuando se le preguntó sobre el reportaje en una rueda de prensa este miércoles, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió: “Esto no es un asunto diplomático”.

CNN contactó a la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, que gestiona las consultas de prensa para el gobierno central, así como con Phoenix TV para obtener comentarios.

CNN no ha podido ponerse en contacto con Qin, Fu o sus representantes. Fu dejó de publicar contenido en su cuenta de WeChat en mayo, después de regresar a China desde Estados Unidos en abril, según dijeron a CNN dos fuentes cercanas a Fu.

Es común que en China los personajes públicos ―desde funcionarios y magnates de empresas hasta celebridades― desaparezcan durante semanas o incluso meses mientras los investigan, antes de que se conozca cualquier noticia sobre su paradero.

Citando personas familiarizadas con el asunto, el diario The Wall Street Journal (WSJ) reportó la semana pasada que a funcionarios del Gobierno chino se les informó sobre una investigación interna del Partido Comunista que descubrió que, cuando ocupaba el cargo de enviado de China a Washington, Qin había mantenido una relación extramarital que había llevado al nacimiento de un hijo en Estados Unidos.

Según el WSJ, los funcionarios chinos tuvieron conocimiento de la investigación sobre Qin el mes pasado y se les comunicó que el motivo formal de la destitución del entonces ministro radicaba en “problemas con su estilo de vida”, un término utilizado comúnmente para referirse a una conducta sexual inapropiada. Los nombres de la mujer y el niño no fueron revelados a los funcionarios, según el artículo.

El diario también indicó que ahora hay otra investigación para determinar si el supuesto romance ―y cualquier acción que Qin haya tomado― afectó la seguridad nacional de China.

Según el perfil de Qin que aparece en los sitios web del Gobierno de China, el exfuncionario “está casado y tiene un hijo”.

Yun Sun, directora del programa sobre China del Centro Stimson en Washington, dijo que un romance extramatrimonial no es algo inusual en la política china. Sin embargo, destacó que no se conocen muchos casos de altos funcionarios que hayan tenido un hijo fruto de esa relación.

Sun destacó que si a Qin los destituyeron por su supuesta relación, este sería un caso único pues no se conoce de ningún líder nacional chino que haya perdido su cargo únicamente por una infidelidad.

“Ahí es donde la especulación aumenta y se vuelve mucho más interesante”, señaló.

Fu Xiaotian, de 40 años, era la presentadora de un famoso programa de entrevistas de la emisora ​​china Phoenix TV, con sede en Hong Kong.

Vínculos intercontinentales

Los rumores sobre el supuesto romance de Qin con Fu han circulado en las redes sociales de China, fuertemente censuradas, durante meses. Justamente desde que el diplomático de alto perfil desapareció de la esfera pública por primera vez en junio.

Fu, presentadora de televisión, saltó a la fama por el programa “Talk with World Leaders”, en el que entrevistó a importantes políticos y empresarios de todo el mundo, incluyendo a Qin cuando se desempeñó como embajador de China en Washington.

Una persona cercana a Fu le dijo al Financial Times que ella conoció a Qin en Londres por el año de 2010, después de graduarse de un programa de maestría en la Universidad de Cambridge y de comenzar a trabajar en la oficina de Phoenix TV en esa misma ciudad, mientras Qin había sido designado como encargado de negocios de China en Reino Unido.

Una de las personas con las que habló con CNN y quien conoció a Fu dijo que ella y Qin se movían en los mismos círculos sociales en Londres.

La pareja comenzó una relación más estrecha casi una década después en Beijing, detalló el Financial Times, citando a varias personas cercanas a Fu.

Por la época de su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores en diciembre del año pasado, Qin comenzó a limitar su contacto con Fu, informó el Financial Times, citando a dos personas con conocimiento de la situación. Una fuente cercana a Fu dijo que eso la llevó a publicar pistas sobre su relación en las redes sociales, según el artículo.

Tras la desaparición de Qin, usuarios de las redes sociales chinas han examinado detalladamente las publicaciones de Fu en Weibo, un popular sitio de microblogging, en el que ella tine más de un millón de seguidores.

En marzo, el día en que Qin fue nombrado consejero de Estado ––un puesto de alto nivel en el gabinete de China–– durante la reunión parlamentaria anual del país, Fu publicó una fotografía que revelaba el rostro de su bebé por primera vez con el comentario: “Una conclusión victoriosa”.

En una publicación anterior del mismo día, dijo que el padre del bebé no era estadounidense y que ella y su hijo regresarían pronto a China.

Fu Xiaotian y su hijo junto a su residencia en California en una imagen que Fu compartió en Weibo.

Estilo de vida lujoso

La riqueza aparentemente impresionante de Fu ha alimentado las especulaciones. En Weibo, la presentadora publicó fotos de sus viajes en jet privado y de su residencia de lujo en un cotizado suburbio costero de California.

No está claro cómo Fu, que tuvo una carrera periodística de una década, pudo permitirse un estilo de vida tan lujoso.

Una de las personas con las que habló CNN que conocía a Fu dijo que la madre de la presentadora era maestra en su ciudad natal, Chongqing, mientras que su padre trabajaba en un puesto directivo en una instalación de producción.

La residencia costera de Fu en el condado de Orange, California, figuraba en alquiler por 55.000 dólares al mes en 2021, según registros públicos. De acuerdo al anuncio, contaba con “8 dormitorios y 9,5 baños”, así como una piscina al aire libre y un jacuzzi.

“Hay preguntas asociadas con su identidad”, dijo Sun del Centro Stimson. “¿Podría una periodista ser tan rica e influyente como para tener todo ese capital social?”

En su cumpleaños en 2017, Fu recibió la Orden de la Estrella de Italia en la embajada de ese país en Beijing, según un informe del sitio web de noticias de su empleador Phoenix TV.

En 2016, el alma máter de Fu, el Churchill College de la Universidad de Cambridge, nombró un jardín en su honor después de que ella hiciera una donación a la escuela.

“Después de una carrera exitosa, Fu Xiaotian decidió retribuir a su alma máter y proporcionar más instalaciones y apoyo académico a los estudiantes jóvenes. Es admirable que la donación de Fu Xiaotian se haya hecho tan pronto después de graduarse”, decía un comunicado de prensa de 2016 del Churchill College.

En respuesta a la solicitud de información de CNN, Churchill College se negó a revelar el monto de la donación de Fu, al señalar que había firmado un Memorándym de Entendimiento con Fu en 2016 para mantener la información confidencial.

La donación se realizó en cuotas a lo largo de cinco años, según una copia del documento que la universidad compartió con CNN.

En una declaración a CNN, Churchill College dijo: “Seguimos preocupados por su bienestar y esperamos que ella y su hijo estén sanos y salvos”.

Fu Xiaotian viajó dos veces en un jet privado Gulfstream G650, según sus publicaciones en redes sociales.

Viaje de regreso a casa

La última vez que Fu publicó en Weibo fue en la madrugada del 11 de abril, hora de Beijing, durante su viaje de regreso a China.

Según los registros de vuelo obtenidos por CNN de la Administración Federal de Aviación, el jet privado Gulfstream G650 que Fu tomó salió de Los Ángeles el 10 de abril y se detuvo durante aproximadamente una hora para cargar combustible en el Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska, antes de aterrizar en Beijing el 11 de abril.

Durante la escala en Alaska, Fu recordó la última vez que tomó el mismo jet privado, hacía poco más de un año. El avión aterrizó en una lluviosa noche de primavera en la ciudad de Washington, donde los cerezos florecían silenciosamente, escribió en Weibo.

Fue durante ese viaje a Washington que Fu entrevistó a Qin.

Los registros de vuelo muestran que el 18 de marzo de 2022, el avión hizo escala durante aproximadamente una hora en Miami después de despegar de Los Ángeles y antes de aterrizar en Washington, una parada inusual para vuelos entre las dos ciudades.

“Ese viaje fue para una entrevista de trabajo, y no sabía que sería mi última aparición en ‘Talk with World Leaders’. Después de un año, me subo nuevamente al avión, saliendo también de Los Ángeles, pero esta vez con mi hijo Er-Kin. Esta vez, el destino es “hacia adelante””, escribió Fu en Weibo.

Ella publicó por última vez en Wechat, otra aplicación de redes sociales china, el 21 de mayo, dijeron a CNN las dos personas que conocen a Fu.

