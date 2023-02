By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El ejército DE Estados Unidos derribó otro objeto a gran altura sobre el lago Huron el domingo por la tarde, según un funcionario estadounidense y una fuente del Congreso informada sobre el asunto.

Un segundo funcionario estadounidense dijo que el derribo del objeto no identificado fue “bajo la dirección” del presidente Joe Biden.

Esto es lo que sabemos sobre los objetos no identificados que fueron derribados en Norteamérica

La operación marca el tercer día consecutivo en que un objeto no identificado es derribado sobre el espacio aéreo norteamericano. Un objeto no identificado fue derribado sobre el norte de Canadá el sábado. El viernes, un objeto no identificado fue derribado en el espacio aéreo de Alaska por un F-22 estadounidense.

Y el fin de semana pasado, un presunto globo de vigilancia chino fue derribado por F-22 frente a la costa de Carolina del Sur.

La representante demócrata Elissa Slotkin de Michigan dijo el domingo que la operación para derribar el objeto sobre el lago Huron fue realizada por pilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU. y la Guardia Nacional.

“Gran trabajo de todos los que llevaron a cabo esta misión tanto en el aire como en la sede. Todos estamos interesados en saber exactamente qué era este objeto y su propósito”, dijo en un tuit.

El representante republicano Jack Bergman de Michigan también confirmó la operación el domingo, tuiteando: “El ejército de EE.UU. ha desmantelado otro ‘objeto’ sobre el lago Huron”.

“Aprecio la acción decisiva de nuestros pilotos de combate”, afirmó.

