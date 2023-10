Gonzalo Jimenez

(CNN) — El Premio Nobel de Literatura 2023 se otorgó este jueves al autor noruego Jon Fosse “por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”, según indicó la Academia Sueca que concede el importante galardón.

Fosse, nacido en Haugesund, Noruega, en 1959, debutó en 1983 con la novela “Raudt, svart” (Rojo, negro).

Fosse ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro. Sus obras han sido traducidas a más de cuarenta idiomas. Es ampliamente considerado como uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos del mundo.

BREAKING NEWSThe 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

“Fosse presenta situaciones cotidianas que son reconocibles al instante en nuestras propias vidas. Su radical reducción del lenguaje y la acción dramática expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más sencillos”, declaró el comité.

Su obra magna —siete obras agrupadas en un solo volumen titulado “Septoloy”— narra la historia de un pintor y viudo anciano que vive solo mientras se enfrenta a las realidades de la religión, la identidad, el arte y la vida familiar.

Todos los ganadores del Premio Nobel de Literatura desde 1901

“Septology”, de unas 800 páginas, ha sido elogiada por su experimentación formal. La prosa meditativa de Fosse rara vez se ve interrumpida por puntos u otros signos de puntuación, lo que crea un flujo encantador en su interrogatorio filosófico.

“Fosse combina fuertes lazos locales, tanto lingüísticos como geográficos, con técnicas artísticas modernistas”, declaró el comité, enumerando al dramaturgo irlandés Samuel Beckett y al poeta austriaco Georg Trakl entre quienes influyeron en su estilo.

“Aunque Fosse comparte la perspectiva negativa de sus predecesores, no puede decirse que su particular visión gnóstica se traduzca en un desprecio nihilista del mundo. De hecho, hay una gran calidez y humor en su obra, y una ingenua vulnerabilidad en sus crudas imágenes de la experiencia humana”, añadió el comité.

La elección de Fosse como galardonado de este año no ayudará a contrarrestar las críticas de quienes afirman que el comité premia a escritores europeos en detrimento de autores de otros continentes.

Además, históricamente, el premio ha estado dominado por escritores masculinos: De los 120 galardonados en literatura, solo 17 han sido mujeres.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.