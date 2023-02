Sofía Benavides

(CNN) — El expresidente estadounidense Jimmy Carter comenzará a recibir cuidados paliativos, según un comunicado del Centro Carter publicado este sábado.

“Después de una serie de breves estadías en el hospital, el expresidente estadounidense Jimmy Carter decidió hoy pasar el tiempo que le quede en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. Tiene todo el apoyo de su familia y su equipo médico”, dice el comunicado.

El expresidente Jimmy Carter y su esposa celebran 75 años de matrimonio

Uno de los nietos de Carter dijo que visitó a sus abuelos este viernes, un día antes de que anunciaran que el expresidente ingresaría a cuidados paliativos. “Están en paz y, como siempre, su hogar está lleno de amor”, tuiteó Jason Carter, quien también es senador del estado de Georgia.

I saw both of my grandparents yesterday. They are at peace and—as always—their home is full of love. Thank you all for your kind words https://t.co/9rhG61sZEV — Jason Carter (@SenatorCarter) February 18, 2023

“Gracias a todos por sus amables palabras”, dijo Jason Carter.

Carter, quien cumplió 98 años el año pasado, se convirtió en el presidente estadounidense vivo más anciano de la historia tras el fallecimiento de George H.W. Bush, quien murió a fines de 2018 a los 94 años. El presidente número 39 de la nación ha mantenido un bajo perfil público en los últimos años debido a la pandemia de coronavirus, pero ha seguido hablando sobre los riesgos para la democracia en todo el mundo, una de sus causas desde hace mucho tiempo.

Carter venció el cáncer cerebral en 2015, pero enfrentó una serie de problemas de salud en 2019 y, en consecuencia, se sometió a una cirugía para eliminar la presión sobre su cerebro. Sus problemas de salud lo obligaron a renunciar a su tradición de décadas de dar clases en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Maranatha en su ciudad natal de Plains, Georgia.

Agricultor de maní y teniente de la Marina de EE.UU. antes de dedicarse a la política, Carter, un demócrata, finalmente sirvió un mandato como gobernador de Georgia y fue presidente de los Estados Unidos entre 1977 a 1981.

El presidente Jimmy Carter y la primera dama Rosalynn Carter charlan con Paul Healy, a la derecha, del New York Daily News y Lawrence O’Rourke, a la izquierda, del Philadelphia Bulletin, a su llegada a la cena en 1977. Healy era el nuevo presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y O’Rourke era su presidente saliente.John Duricka/AP

El expresidente es ampliamente venerado por su defensa de los derechos humanos. Su intermediación en los Acuerdos de Camp David en 1978 con el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin sigue siendo fundamental en su legado.

En sus años posteriores a la presidencia, Carter fundó The Carter Center junto con su esposa, Rosalynn, con la esperanza de promover la paz y la salud mundiales. El centro ha trabajado para promover la democracia mediante el seguimiento de elecciones en el extranjero y la reducción de enfermedades en los países en desarrollo a lo largo de los años.

El propio Carter ha sido voluntario durante mucho tiempo con Habitat for Humanity.

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos para impulsar la paz en todo el mundo.

Joe Biden en estrecho contacto con la familia Carter

El presidente Joe Biden fue informado sobre el deterioro de la salud del expresidente Jimmy Carter y su decisión de buscar cuidados paliativos, le dijo un funcionario a CNN, y se mantiene en estrecho contacto con la familia Carter y su círculo cercano de asesores.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden se reunieron con el expresidente Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter en la casa de los Carter en Plains, Georgia (Crédito: Adam Schultz/ la Casa Blanca)

Los Biden viajaron a Georgia para visitar a los Carter en 2021, en el día 100 de la presidencia de Biden, y han sido admiradores de Carter durante mucho tiempo.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.