(CNN) — César Suárez, fiscal especializado en investigación de casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador, no contaba con seguridad policial “permanente” cuando fue asesinado este miércoles en la zona norte de Guayaquil, dijo este jueves el comandante policial de la Zona 8, Víctor Herrera.

“El fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo de 2023”, informó Herrera en conferencia de prensa. “De acuerdo con el protocolo, fue contactado 30 días antes para actualizar su análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. Él no lo solicitó y por eso no tenía custodia policial permanente en ese momento, pero las unidades de investigación que acompañaron estas diligencias realizadas por el fiscal siempre tuvieron presencia o acompañamiento, porque estuvo reunido en la Policía Judicial con varios agentes que estaban monitoreando el trabajo que venía realizando el fiscal”, añadió.

Asesinan a fiscal especializado en investigar corrupción y crimen organizado en Ecuador

Las declaraciones del comandante ocurren un día después de que la Fiscalía General de Ecuador dijera que a Suárez se le había asignado seguridad la Policía Nacional del país, pero señaló que no contaba con la protección que tenía “regularmente” en el momento de su asesinato. La seguridad de Suárez estuvo a cargo de la unidad policial en cada uno de los casos que investigó, agregó la Fiscalía.

El día antes de su asesinato, Suárez dijo al diario ecuatoriano El Universo que no contaba con protección policial a pesar de haber interrogado a 13 hombres armados que presuntamente irrumpieron en la cadena TC Televisión de Ecuador.

La Fiscalía de Ecuador confirmó a CNN que el fiscal Suárez llevaba el proceso penal contra las 13 personas detenidas por terrorismo tras la intromisión a TC Televisión, ocurrida el 9 de enero en Guayaquil.

Según la Fiscalía, Suárez dijo que no necesitaba protección el día que lo mataron porque su audiencia judicial fue virtual.

Horas después de que supuestamente rechazó la protección del día, Suárez fue asesinado en su vehículo camino a una audiencia judicial en el norte de Guayaquil. No está claro por qué Suárez tuvo que comparecer en persona en la audiencia en lugar de hacerlo de forma remota. CNN se comunicó con la oficina de la fiscal general para obtener una aclaración.

Más temprano el jueves, la policía dijo que dos hombres fueron arrestados por presunta participación en el asesinato de Suárez.

