By

Alexandra Ferguson

(CNN) — El G7 emitió una firme declaración conjunta en la que advertía de que la respuesta de la comunidad internacional incluirá “nuevas y significativas medidas contra Irán” si el país sigue adelante con el envío de misiles balísticos a Rusia para que los utilice en su guerra contra Ucrania.

“Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Irán está considerando transferir misiles balísticos y tecnología relacionada a Rusia después de haber suministrado drones al régimen ruso, que se utilizan en ataques implacables contra la población civil en Ucrania”, dice la declaración del G7. “Si Irán procediera a suministrar misiles balísticos o tecnología relacionada a Rusia, estamos preparados para responder rápida y coordinadamente, incluso con nuevas y significativas medidas contra Irán”.

Rusia parece avanzar en negociaciones para comprar misiles balísticos a Irán, según funcionario de Estados Unidos

Estados Unidos y sus aliados están “hablando con una sola voz sobre este asunto”, dejando claro que para Irán los “costos serán mayores que los beneficios”, dijo un alto funcionario del gobierno de Biden.

Una opción que se ha barajado como respuesta es poner fin a los vuelos de la aerolínea estatal Iran Air a Europa, dijo el funcionario.

“La cuestión es que esto no es lo habitual”, dijo el funcionario.

El funcionario no dio una respuesta cuando se le preguntó si los dirigentes iraníes vuelan en la aerolínea, o si son solo los ciudadanos iraníes los que vuelan en Iran Air.

La creciente preocupación por el hecho de que Irán siga adelante con este apoyo militar adicional a Rusia se produce en un momento en que Rusia ha ganado impulso en el campo de batalla y Ucrania se ha visto obligada a racionar la munición.

Un paquete de ayuda estadounidense de US$ 60.000 millones a Ucrania está estancado en la Cámara de Representantes debido a la resistencia republicana a la financiación adicional.

A principios de esta semana, el director de la CIA, Bill Burns, dijo que sin ayuda adicional de EE.UU., Ucrania “es probable que pierda terreno y probablemente un terreno significativo en 2024”.

“Creo que sin ayuda suplementaria en 2024, habrá más Avdiivkas, y eso me parece que sería un error masivo e histórico para Estados Unidos”, dijo Burns, refiriéndose a una ciudad recientemente tomada por Rusia.

El alto funcionario del gobierno señaló un reciente artículo de Reuters en el que se citaba una fuente iraní que afirmaba que los misiles balísticos ya habían sido suministrados a Rusia al afirmar que existe “claramente un esfuerzo por avanzar en las negociaciones con Rusia”.

Irán redujo sus reservas de uranio casi apto para armas, advierte el organismo de control nuclear

Rusia ha desplegado múltiples sistemas de misiles balísticos y de apoyo a misiles en una zona de entrenamiento dentro de Irán para mostrarlos a una delegación rusa de visita y Rusia está construyendo una instalación de fabricación de drones en el país con la ayuda de Irán, según informes de CNN.

EE.UU. y sus aliados aún no han visto confirmación de que los misiles iraníes se hayan trasladado de Irán a Rusia, dijo el funcionario. Pero EE.UU. no tiene “ninguna razón para creer que las negociaciones no están avanzando activamente”.

Irán ha proporcionado a Rusia un número significativo de drones, bombas aéreas guiadas y munición de artillería.

“Rusia ha estado utilizando todo ese equipo para atacar a Ucrania con un impacto real, y esto sería otra escalada por parte de Irán en términos de su potencial asistencia a Rusia en el campo de batalla”, dijo el funcionario.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.