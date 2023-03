By

Nueva York (CNN) — El jurado investigador de Manhattan a cargo del caso de los supuestos pagos por silencio que involucra al expresidente Donald Trump tiene programado entrar en receso desde el 5 de abril y retomar sus actividades semanas después ese mes, según una fuente familiarizada con el asunto.

Si el jurado investigador no vuelve a evaluar el caso durante varias semanas, se suspenderá lo que había sido una ola de anticipación ante la posibilidad de que un expresidente de Estados Unidos fuera acusado por primera vez en la historia del país. El propio Trump anticipó incorrectamente que sería arrestado la semana pasada, en medio de noticias sobre los preparativos de seguridad que se estaban haciendo en caso de una acusación.

La noticia ocurre luego de que una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac revelara que el 55% de los estadounidenses considera que las acusaciones contra Trump son al menos algo graves.

La suspensión prevista por las próximas festividades religiosas y las vacaciones de primavera de las escuelas públicas de la ciudad era algo que tenía programado el jurado investigador, que fue convocado para servir durante seis meses.

Tampoco se espera que el jurado investigador analice el caso del presunto pago por silencio de Trump este jueves o la próxima semana, cuando en su agenda están otros casos, dijo la fuente.

Los procedimientos del jurado investigador son secretos y los fiscales pueden cambiar los planes para el panel en cualquier momento.

La investigación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre Trump parecía estar cerca de concluir a principios de este mes después de que el expresidente fuera invitado a declarar ante el jurado investigador.

Desde entonces, han declarado otros dos testigos, entre ellos el abogado Robert Costello, que compareció en nombre de Trump. Este lunes, el jurado investigador escuchó el testimonio de David Pecker, el expresidente de la editorial del National Enquirer que desempeñó un papel clave en el pago del dinero por silencio.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha estado investigando a Trump sobre el reembolso de un pago de dinero por silencio que el entonces abogado y fijador de Trump, Michael Cohen, hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para comprar su silencio sobre una supuesta aventura una década antes. Trump ha negado la relación.

El caso de Nueva York es una de varias investigaciones que podrían plantear problemas legales a Trump. En Washington, el fiscal especial Jack Smith investiga el atentado del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. y el manejo de documentos clasificados en el complejo Mar-a-Lago de Trump. Y en Georgia, la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, está investigando los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 en el estado.

Una portavoz de la oficina de Bragg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La mayoría de los estadounidenses califica de serias las acusaciones contra Trump

La mayoría de los estadounidenses considera que las acusaciones contra Trump son al menos algo graves (55%), según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac, incluido un 32% que las califica de muy graves.

La mayoría también cree que el caso contra él está motivado en gran medida por la política (62%) y no por la ley.

Solo el 29% de los encuestados considera que Trump es honesto, mientras que el 64% opina que no lo es.

La mayoría, el 57%, dice que si se presentan cargos penales contra Trump en una de las investigaciones a las que se enfrenta, eso debería descalificarlo para otra nominación presidencial, mientras que el 38% dice que los cargos penales no deberían descalificarlo.

Los republicanos, según la encuesta, apoyan mayoritariamente a Trump en lo que respecta a su riesgo legal.

Tres cuartas partes (75%) de los republicanos afirman que los cargos penales no deberían descalificar a Trump de una candidatura presidencial, y el 76% dice que las acusaciones a las que se enfrenta Trump en el supuesto caso del pago de dinero por silencio no son demasiado graves o no son graves en absoluto. Asimismo, un 73% de los republicanos afirma que el impacto de Trump en el Partido Republicano en general ha sido positivo, en lugar de negativo.

