Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Las últimas tres semanas han estado llenas de buenas noticias para Marc Anthony y Nadia Ferreira. La pareja anunció este martes en redes sociales que está esperando su primer bebé.

El cantante y la Miss Paraguay 2021 se casaron el pasado 28 de enero en Miami.

En una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió la noticia del embarazo diciendo que este era el mejor regalo de San Valentín y que estaban agradecidos con Dios por “esta bendición tan grande en nuestras vidas”.

Ni Nadia Ferreira ni Marc Anthony dieron detalles adicionales de cuán avanzado está el embarazo.

La pareja confirmó su relación a principios de 2022. Este es el cuarto matrimonio de Marc Anthony, quien estuvo casado con la cantante y actriz Jennifer Lopez, la ex Miss Universo Dayanara Torres y la modelo venezolana Shannon De Lima.

Tuvo dos hijos con Dayanara Torres (Cristian y Ryan) y otros dos con JLo (Emme y Max). Su primogénita es Arianna, fruto de su relación con Debbie Rosado.

Famosos envían sus mejores deseos a Marc Anthony y Nadia Ferreira

La publicación acumuló cientos de miles de “me gusta” y por supuesto, cantantes, amigos de la pareja y otras celebridades enviaron sus mejores deseos.

Mau y Ricky Montaner dijeron: “Los tíos le compran la primera guitarra”.

Prince Royce envió tres corazones rojos.

La ex Miss Universo Alicia Machado celebró con un “¡qué lindo! Felicidades”, mientras que el futbolista Romeo Beckham, hijo de David Beckham (padrino de la boda de la pareja) les dejó dos corazones en los comentarios.

