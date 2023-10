Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Los innumerables túneles bajo Gaza son más conocidos como pasadizos utilizados para introducir mercancías de contrabando desde Egipto y lanzar ataques contra Israel.

Sin embargo, existe una segunda red subterránea a la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se refieren coloquialmente como el “metro de Gaza”. Se trata de un vasto laberinto de túneles, en algunos casos de varios kilómetros de profundidad, que son utilizados para transportar personas y mercancías, almacenar cohetes y depósitos de munición y albergar centros de mando y control de Hamas, todo ello lejos de las miradas indiscretas de los aviones y drones de vigilancia de las FDI.

En 2021, Hamas afirmó haber construido túneles bajo Gaza por 500 kilómetros, aunque no está claro si esa cifra era exacta o un engaño. De ser cierta, los túneles subterráneos de Hamas tendrían algo menos de la mitad de la longitud de la red de metro de Nueva York.

“Se trata de una red de túneles muy intrincada, muy grande – enorme – en un trozo de territorio bastante pequeño”, afirmó Daphne Richemond-Barak, profesora de la Universidad Reichman de Israel y experta en guerra subterránea.

No está claro cuánto habría costado la red de túneles a Hamas, que gobierna la empobrecida franja costera. Es probable que la cifra sea significativa, tanto en términos de mano de obra como de capital.

Un comandante israelí recorre los túneles de Hamas y la Yihad Islámica en febrero de 2018. (Crédito: Uriel Sinai/The New York Times/Redux)

Gaza está sometida desde 2007 a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo por parte de Israel, así como a un bloqueo terrestre por parte de Egipto, y no se cree que posea el tipo de maquinaria que suele utilizarse para construir túneles a gran profundidad bajo tierra. Expertos afirman que es probable que excavadores con herramientas básicas hayan cavado bajo tierra para montar la red, que está cableada con electricidad y reforzada con hormigón. Israel lleva mucho tiempo acusando a Hamas de desviar hormigón destinado a fines civiles y humanitarios hacia la construcción de túneles.

Los críticos de Hamas afirman también que el enorme gasto del grupo en túneles podría haberse destinado a construir refugios antiaéreos civiles o redes de alerta temprana como las que existen al otro lado de la frontera israelí.

La ventaja asimétrica

Los túneles han sido una atractiva herramienta de guerra desde la época medieval. Hoy en día ofrecen a grupos como Hamas una ventaja en la guerra asimétrica, al anular algunas de las ventajas tecnológicas de un ejército más avanzado como las FDI.

Lo que diferencia a los túneles de Hamas de los de Al Qaeda en las montañas de Afganistán o del Viet Cong en las selvas del sudeste asiático es que construyó una red subterránea bajo una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Casi 2 millones de personas viven en los 88 kilómetros cuadrados que conforman la ciudad de Gaza.

“Siempre es difícil enfrentarse a los túneles, no me malinterpreten, en cualquier contexto, incluso cuando están en una zona montañosa, pero cuando se trata de una zona urbana, entonces todo es más complicado: los aspectos tácticos, los estratégicos, los operativos y, por supuesto, la protección que se quiere garantizar a la población civil”, afirmó Richemond-Barak, que también es investigador principal del Lieber Institute for Law and Land Warfare y del Modern War Institute de West Point.

Soldados especiales de combate israelíes realizan un ejercicio de entrenamiento con tecnología de campo de batalla de realidad virtual para simular túneles de Hamas que conducen de Gaza a Israel en una base del Ejército israelí en Petach Tikva en abril de 2017. (Crédito: Rina Castelnuovo/Bloomerg/Getty Images/File)

Desde el atentado terrorista del 7 de octubre en Israel en el que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, las FDI han afirmado en repetidas ocasiones que Hamas se esconde en estos pasadizos “debajo de casas y dentro de edificios poblados por civiles inocentes de Gaza”, convirtiéndolos de hecho en escudos humanos. Los ataques aéreos militares israelíes se han cobrado la vida de al menos 2.670 palestinos desde entonces, informó este domingo el Ministerio de Sanidad de Gaza en un comunicado.

Se espera que las FDI persigan la red en su próxima incursión terrestre en Gaza, ya que en los últimos años han hecho todo lo posible por eliminar los túneles de Hamas. Israel lanzó un asalto terrestre contra Gaza en 2014 para tratar de eliminar los pasadizos subterráneos.

Este viernes, Israel advirtió a cerca de 1,1 millones de personas que viven en Gaza que se trasladaran al sur antes de su probable operación, según Naciones Unidas. Los críticos dijeron que tal orden era imposible de llevar a cabo con poca antelación en medio de una zona de guerra. El máximo responsable de derechos humanos de la ONU dijo que el llamamiento a la evacuación “desafía las reglas de la guerra y la humanidad básica”.

Trasladar a los civiles fuera de la ciudad de Gaza contribuiría a hacer más segura la eliminación de los túneles, pero estas operaciones serán peligrosas, afirmó Richemond-Barak.

Las FDI pueden inutilizar temporalmente los túneles o destruirlos. Según Richemond-Barak, bombardear los pasadizos subterráneos suele ser la forma más eficaz de eliminarlos, pero esos ataques pueden afectar a la población civil.

Lo que está claro es que la tecnología por sí sola no bastará para detener la amenaza subterránea.

Israel gastó miles de millones de dólares en intentar asegurar la frontera con un sistema inteligente que cuenta con sensores avanzados y muros subterráneos, y aun así Hamas pudo lanzar su asalto del 7 de octubre por tierra, mar y aire.

Richemond-Barak afirmó que se requiere un enfoque holístico, que emplee inteligencia visual, vigilancia fronteriza e incluso pedir a los civiles que estén atentos a cualquier cosa sospechosa.

“No existe una solución infalible para hacer frente a la amenaza de un túnel”, afirmó Richemond-Barak. “No hay Domo de Hierro para los túneles”.

