By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Don Hankey, presidente y accionista mayoritario de Knight Specialty Insurance, dijo a CNN el martes que el acuerdo para suscribir la fianza de US$ 175 millones del expresidente Donald Trump en Nueva York se concretó rápidamente y que Trump presentó todo el efectivo como garantía.

“Es lo que hacemos. Estoy feliz de hacerlo. Lo habríamos hecho por cualquier otra persona”, dijo Hankey en una entrevista telefónica. “Fue una transacción fácil. Se armó rápidamente”.

Con sede en California, Knight Specialty Insurance es conocida por ofrecer préstamos de alto riesgo a compradores de automóviles con puntajes crediticios más débiles.

Trump paga la fianza de US$ 175 millones para apelar caso de fraude civil en Nueva York

Hankey, quien apoyó las campañas presidenciales de Trump, dijo que inicialmente contactó a la Organización Trump el mes pasado cuando el expresidente tenía problemas para reunir una fianza de US$ 464 millones. Hankey amasó una fortuna que Forbes valora en US$ 7.400 millones.

“Tuvimos una conversación sobre cómo reunir una fianza de ese tamaño”, dijo Hankey a CNN.

Después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York recortó el monto de la fianza a US$ 175 millones, el equipo de Trump finalmente contactó nuevamente a Knight Specialty, según Hankey.

Al principio, Trump planeó publicar una combinación de bonos de grado de inversión y efectivo como garantía (80% bonos y 20% efectivo), dijo Hankey. Aunque Knight Specialty recibió los bonos y los aprobó, dijo que al final no se publicaron.

“Al final, puso todo el efectivo”, dijo Hankey, y agregó que no sabe de dónde provienen los US$ 175 millones en efectivo que Trump envió.

Hankey confirmó a CNN que él y su esposa, así como sus dos hijos, han donado a las campañas presidenciales de Trump en el pasado y planean apoyarlo nuevamente en 2024.

Aunque Hankey indicó que no había tenido noticias directas del presidente, dijo que Eric Trump se acercó el martes por la mañana para agradecerle por la operación.

No es la primera vez que los negocios de Hankey y Trump se entrelazan.

En 2022, Axos Bank, un prestamista de California, le prestó a Trump US$ 100 millones para refinanciar la hipoteca de la Torre Trump.

Aunque Hankey es un accionista líder de Axos y lo era en el momento del préstamo de 2022, dijo que no estaba al tanto del préstamo de la Torre Trump en ese entonces.

Trump: No hice nada malo

El expresidente Donald Trump habló el martes ante la cámara por primera vez sobre el pago de la fianza de US$ 175 millones mientras apela la sentencia en su contra en el caso de fraude civil de Nueva York y sostuvo que no hubo irregularidades.

“Soy el único que tiene que pagar una fianza, ya sabes, puse una fianza, no hice nada malo. Tuve que pagar una fianza esta mañana por US$ 175 millones. No hice nada malo”, dijo Trump en un evento de campaña en Grand Rapids, Michigan.

