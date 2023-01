By

Alexandra Ferguson

Nota del editor: esta nota contiene descripciones explícitas de violencia que pueden resultar perturbadoras.

(CNN) — El primer informe policial que se presentó en las horas posteriores a la parada de tráfico de Tyre Nichols sugería que el hombre negro de 29 años fue violento y contenía afirmaciones que se contradicen con los videos que divulgó públicamente la Policía días después.

A Nichols lo sometieron en el suelo y aún así lo golpearon continuamente tras la parada de tráfico que realizaron agentes de la Policía de Memphis el 7 de enero. Nichols murió tres días después.

El informe policial inicial decía que Nichols “empezó a pelear” con los agentes y que en un momento dado agarró una de sus pistolas. Pero ninguna de las dos afirmaciones fue corroborada por los videos del incidente publicados la semana pasada.

Y a pesar de que las grabaciones no parecen mostrar a Nichols defendiéndose, el informe identificaba a Nichols como sospechoso de agresión con agravantes.

El informe policial no menciona a los agentes que propinaron puñetazos y patadas a Nichols.

El hermano de Tyre Nichols describe una “pesadilla interminable” mientras un fiscal promete que todos los implicados en el fatal encuentro serán investigados

Uno de los agentes presentes en el lugar, que desde entonces ha sido acusado de homicidio intencional sin premeditación, fue descrito en el informe como “víctima”.

El informe también señalaba que Nichols había sido detenido por conducción imprudente a alta velocidad, otra afirmación que no está corroborada por el video del incidente.

Aunque las autoridades no han hecho público el informe policial, un polémico locutor de radio de Memphis publicó una foto del mismo. El informe policial fue publicado por primera vez por el diario The New York Times.

La portavoz del fiscal del distrito del condado Shelby, Erica Williams, dijo a CNN que “el fiscal tiene un informe que tiene ese mismo relato de los hechos”.

Según el informe, Nichols estaba iracundo y sudaba profusamente cuando salió de su vehículo y se negó a ser detenido legalmente por las fuerzas del orden. El uso de gas pimienta y de una pistola paralizante Táser no surtió efecto en Nichols, según el informe.

El informe también incluía a E. Martin como “víctima”. Uno de los cinco agentes acusados de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de Nichols es Emmitt Martin III.

No está claro quién escribió el informe policial, que hace referencia tanto al Departamento de Policía de Memphis como a la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby.

La Policía de Memphis no ha regresado las llamadas de CNN.

La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby se negó a comentar las declaraciones en el informe policial o el papel del departamento del sheriff en el mismo.

“La publicación de informes en relación con la investigación no está autorizada y la Oficina del Sheriff no puede hacer comentarios”, dijo el portavoz John Morris a CNN.

Aunque el informe no refleja lo que se ve en las grabaciones de las cámaras corporales de la policía y en las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Skycop del encuentro, sí parece reflejar lo que los agentes estaban discutiendo después de que Nichols fuera sometido y esposado por la policía la noche del incidente.

CNN informó previamente que la declaración pública inicial de la policía también se contradecía con los videos.

Capturar momentos con su cámara y patinar, lo que Tyre Nichols amaba 1:35

“Lo golpearon como si no fuera nada”, dice su hermano

Por primera vez desde que Nichols fue golpeado mortalmente, su hermano Jamal Dupree habla públicamente sobre el horror y la angustia que su familia vive cada día.

“Es como una pesadilla interminable”, dijo Dupree a “CNN This Morning” este martes.

Dupree no ha visto el video en el que su hermano de 29 años es golpeado con una porra y pateado en la cabeza. Dijo que no necesita verlo.

“En cuanto vi las fotos de él en el hospital, ya supe que trataron a mi hermano como a un animal”, dijo Dupree. “Le pegaron como si no fuera nada. No tengo que ver el video para saberlo”.

Tras la indignación pública provocada por el espantoso video, las autoridades han anunciado más despidos o medidas disciplinarias contra funcionarios públicos en el lugar de los hechos.

Además de los despidos de cinco agentes de policía negros de Memphis, todos ellos acusados de homicidio, las autoridades anunciaron el despido de tres miembros del cuerpo de bomberos de Memphis.

Dos ayudantes del sheriff fueron puestos en baja administrativa. Y el departamento de policía reconoció este lunes que otros dos agentes están de baja.

El fiscal del condado Shelby, Steven Mulroy, declaró este lunes que “estamos investigando a todos los que tuvieron algún tipo de implicación en este incidente”, desde los agentes y paramédicos que se encontraban en el lugar de los hechos hasta los que rellenaron el papeleo.

Los fiscales se movieron “extraordinariamente rápido” con los cargos contra los cinco agentes “principales responsables de la muerte de Tyre Nichols”, dijo el fiscal. “En cuanto a todos los demás, va a llevar algún tiempo mientras hacemos esa investigación. Pero les aseguro que la investigación está en curso”.

La publicación de las espeluznantes imágenes del ataque a Nichols volvieron a horrorizar a una nación que se enfrenta a un flujo constante de videos de violencia policial, especialmente contra personas de color.

El letal encuentro comenzó cuando la policía detuvo a Nichols por lo que inicialmente dijeron que era una presunta conducción imprudente y se desarrolla en dos lugares.

Tyre Nichols murió después de ser detenido por la policía en Memphis. Tenía “sangrado extenso causado por una fuerte golpiza”, según autopsia preliminar

El video difundido el viernes muestra a Nichols huyendo después de que los agentes lo sacaran del auto y utilizaran gas pimienta y una pistola eléctrica para intentar tumbarlo; y después a los agentes alcanzándolo en un segundo lugar, donde lo patean y golpean repetidamente.

Después de inmovilizarle las manos y dejarlo tendido en el suelo, transcurren aproximadamente 23 minutos hasta que llega una camilla al lugar de los hechos. Nichols murió en un hospital a consecuencia de las heridas sufridas tres días después, según las autoridades.

El hermano de Nichols se siente culpable por no haber podido salvarlo

Dupree dijo que sentía que era su deber proteger a su hermano pequeño. Ahora, dice que está atormentado por la culpa porque no pudo salvarlo.

“Mi hermano intentaba cooperar con ellos”, dijo Dupree.

“Si yo hubiera estado allí, habrían tenido que matarme a mí también. Porque habría luchado contra ellos”.

Dijo que quiere que todos recuerden cuánta alegría trajo Nichols al mundo.

“El legado de mi hermano está en todas partes ahora mismo. Todo el mundo sabe que mi hermano era una persona inocente… Se preocupaba por la gente. Ponía a la gente antes que a sí mismo. Era muy desinteresado. En general, era una gran persona”, dijo Dupree.

“Nunca debería pasarle a nadie, pero al mismo tiempo, cuando ves a una persona así y la conoces, te pasa factura.

El mundo va a extrañar a una persona así”.

Acusaciones, despidos y bajas hasta la fecha

De arriba a la izquierda: Emmitt Martin III, Desmond Mills, Demetrius Haley. Desde abajo a la izquierda: Justin Smith y Tadarrius Bean. Crédito: Sistema de justicia penal del condado de Shelby

Cinco policías de Memphis fueron despedidos el 20 de enero y acusados la semana pasada. Se enfrentan a siete cargos, entre ellos: homicidio intencional sin premeditación; agresión con agravantes; privación ilegal de libertad con agravantes con lesiones corporales; privación ilegal de libertad con agravantes en posesión de un arma mortal; conducta indebida de un funcionario; y represión de un funcionario.

Está previsto que los cinco agentes, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin y Desmond Mills Jr. comparezcan ante el juez el 17 de febrero.

El abogado de Martin, William Massey, dijo que “nadie de los que estaban allí aquella noche tenía intención de que Tyre Nichols muriera”.

El abogado de Mills, Blake Ballin, dijo que Mills llegó más tarde que otros agentes y que su visión se vio afectada por el gas de pimienta utilizado durante la parada de tráfico.

“Algunas de las preguntas que quedan requerirán centrarse en las acciones individuales de Desmond Mills” y “en si las acciones de Desmond cruzaron las líneas que cruzaron otros oficiales durante este incidente”, dijo Ballin.

Los abogados de los otros expolicías no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

“Espero que le pateen el trasero”

Este lunes, la policía dijo que un sexto y un séptimo oficial fueron puestos en baja con los otros cinco el 8 de enero, y esos dos policías siguen siendo objeto de una investigación interna.

La policía identificó a uno de los dos agentes como Preston Hemphill, de raza blanca. La portavoz de la policía, Kimberly Elder, declinó decir si Hemphill está en baja con goce de sueldo.

La ciudad hizo públicas las grabaciones de las cámaras corporales y de vigilancia de la primera parada de tráfico, así como de la paliza en el segundo lugar. Uno de los videos de la cámara corporal revela que Hemphill, en el lugar de la primera parada de tráfico, disparó una pistola eléctrica contra Nichols y acabó diciendo después de que éste huyera: “Una de las puntas le dio al c****n”.

Hemphill le dijo dos veces a un agente que estaba con él: “Espero que le pateen el trasero”.

Ese video de la cámara corporal no muestra a Hemphill en el segundo lugar, donde el fiscal del distrito del condado dijo que Nichols fue golpeado y sufrió sus graves heridas.

Preston Hemphill posa para una foto tras completar el “Entrenamiento del Equipo de Intervención en Crisis” en julio de 2022. Crédito: Departamento de Policía de Memphis

El abogado de Hemphill, Lee Gerald, dijo que su cliente, que no ha sido acusado, “nunca estuvo presente en la segunda escena”.

El séptimo oficial no ha sido identificado públicamente.

La cronología de la detención y golpiza mortal de Tyre Nichols

“Las acciones e inacciones del policía Preston Hemphill y otros agentes han sido y siguen siendo objeto de esta investigación”, dijo la Policía de Memphis este lunes.

“Hay numerosos cargos aún en desarrollo que son inminentes”.

El Departamento de Bomberos de Memphis anunció el despido de tres empleados por su respuesta al incidente.

EMT-Básico Robert Long, izquierda, EMT-Avanzado JaMichael Sandridge, y la teniente Michelle Whitaker fueron despedidos del Departamento de Bomberos de Memphis, dijo el departamento el lunes. Crédito: Departamento de Bomberos de Memphis

Los técnicos de emergencias médicas Robert Long y JaMichael Sandridge y la teniente Michelle Whitaker fueron despedidos, informó este lunes el Departamento de Bomberos.

Los tres estaban respondiendo a un informe de “una persona rociada con gas pimienta” cuando llegaron a la escena de la paliza mortal y encontraron a Nichols en el suelo, dijo el departamento.

La investigación del departamento determinó que “los dos paramédicos respondieron basándose en la naturaleza inicial de la llamada y en la información que se les comunicó en el lugar y no realizaron una evaluación adecuada del paciente Nichols”, dijo el jefe de bomberos.

Whitaker había permanecido en el camión de bomberos, dijo el departamento.

El video de vigilancia publicado el viernes mostró que después de que llegaran los paramédicos y antes de que llegara la ambulancia, los socorristas se alejaron repetidamente de Nichols, que se deplomaba de lado de forma intermitente.

Además, dos agentes de la oficina del sheriff del condado Shelby fueron puestos en baja la semana pasada a la espera de una investigación, después de que se publicara el video del incidente.

“Tengo dudas sobre dos ayudantes que aparecieron en escena tras el enfrentamiento físico entre la policía y Tyre Nichols”, dijo el viernes el sheriff Floyd Bonner Jr.

Un grave colapso del sistema

Después de que se anunciaran los despidos del cuerpo de bomberos este lunes, un abogado de la familia de Tyre Nichols, Antonio Romanucci dijo, “todo el mundo en esa escena fue cómplice de la muerte de este hombre, de una manera, forma u otra, alguien falló a Tyre Nichols”.

“Le fallaron usando fuerza excesiva; le fallaron golpeándolo severamente; le fallaron no interviniendo; le fallaron no prestándole ayuda”, dijo el abogado este lunes.

Dijo que la familia de Nichols todavía está tratando de asimilar la amplitud de esta investigación de múltiples agencias, al tiempo que lidia con la pérdida de su ser querido.

“Se trata de un colapso tan grave del sistema en el que se supone que debemos confiar, que es realmente incalificable”, dijo Romanucci.

Un integrante del ayuntamiento de Memphis afirmó que aún queda mucho por hacer.

“Tenemos que asegurarnos de que revisamos nuestro departamento de policía y vemos dónde hemos fallado, qué ha pasado con nuestros procedimientos, qué ha pasado con nuestra supervisión”, dijo el concejal Jeff Warren.

“No creo que hayamos visto el final. Y creo que vamos a descubrir que hay más a medida que avancemos en el juicio”, dijo. “No creo que hayamos llegado aún al final de esto”.

— Mark Morales y Jamiel Lynch contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.