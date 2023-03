By

Sofía Benavides

(CNN) — Sebastian Lletget se disculpó públicamente con su prometida, la cantante Becky G, en medio de especulaciones sobre una presunta infidelidad de su parte.

La estrella del fútbol publicó una extenso comunicado en su cuenta verificada de Instagram, en el que afirmó: “Como atleta, siempre he tratado de mantenerme a un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios en mi carrera”.

“Sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, mucho menos superar los desafíos de mi vida, sin el amor y el apoyo de Becky junto a mí”, continuó su publicación. “Sin embargo, detrás de toda esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean”.

Luego, Lletget señaló que ha luchado con “un trauma personal y una ansiedad aguda agravada por mi propia negación, mi orgullo y las malas decisiones”.

“En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, hubo un lapso de 10 minutos en mi juicio que resultaron en un complot para extorsionarme”, continuó el comunicado. “Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales con más mentiras que verdades y con publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”.

Agregó que había decidido comprometerse “con un programa de bienestar mental para trabajar” en las partes de él “que necesitan sanación profunda”.

Lletget también se disculpó con Becky G., conocida por su éxito “Mamiii”.

“Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, escribió Lletget. “En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”.

CNN se ha comunicado con un representante de Becky G. para obtener comentarios.

