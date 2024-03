By

Belén Liotti

(CNN) — Rebel Wilson afirma que Sacha Baron Cohen intentó detener la publicación de su autobiografía, “Rebel Rising”, próxima a lanzarse

Wilson y Baron Cohen protagonizaron juntos “The Brothers Grimsby” en 2016.

“No seré intimidada ni silenciada por abogados caros o gestores de crisis de relaciones públicas”, escribió Wilson en sus historias de Instagram el lunes. “El ‘imb**il’ del que hablo en UN CAPÍTULO de mi libro es Sacha Baron Cohen”.

Sin nombrar a Baron Cohen, Wilson había escrito previamente en redes sociales: “Él está tratando de evitar que la prensa hable sobre mi nuevo libro. Pero el libro saldrá y todos sabrán la verdad”.

En sus publicaciones, Wilson no especificó qué escribió sobre Baron Cohen. Sin embargo, un representante del comediante y actor le dijo a CNN que las declaraciones de Wilson son falsas.

“Si bien apreciamos la importancia de alzar la voz, estas afirmaciones demostrablemente falsas se contradicen directamente con evidencia extensa y detallada, incluidos documentos contemporáneos, imágenes de películas y relatos de testigos presenciales de los presentes antes, durante y después de la producción de ‘The Brothers Grimsby’”, dijo el portavoz.

“Cuando llegué por primera vez a Hollywood, la gente decía, sí, ‘tengo una política de no imb**iles, es decir, sí, no trabajo con imb**iles’. Yo estaba como, ‘oh, sí. Quiero decir, eso suena sensato o lógico. Pero luego realmente lo entendí porque trabajé con un imb**il enorme y sí, ahora definitivamente tengo una política de no imb**iles”, dijo Wilson en un video compartido en Instagram a principios de este mes.

En una entrevista de 2016 con la revista Marie Claire, Wilson comentó que Baron Cohen quería que ella filmara una escena desnuda en “The Brothers Grimsby”, que ella rechazó.

“Quieres saber que las personas (detrás de la cámara) tienen cierta sensibilidad y decencia”, dijo Wilson en ese momento. “Y muchas veces en la comedia no son esas personas”.

“Rebel Rising” se lanzará el 2 de abril.

