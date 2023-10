By

(CNN) — El sindicato United Auto Workers (UAW) llegó a un acuerdo provisional con Stellantis, empresa que fabrica vehículos de las marcas Dodge, Ram, Chrysler y Jeep, según informó a CNN una fuente familiarizada con las negociaciones.

Aunque los negociadores sindicales y el fabricante de automóviles alcanzaron un acuerdo, el mismo todavía tiene que ser presentado y firmado por la dirección del sindicato antes de que se anuncie. Esto podría ocurrir a última hora de este sábado.

El acuerdo provisional con Stellantis alcanzado el sábado sigue a un acuerdo similar alcanzado con Ford el miércoles. Ninguno de ellos es oficial, ya que ambos deben ser ratificados por el voto de los miembros de base de la UAW en las empresas antes de que entren en vigor.

Aún no se conocen los términos del acuerdo con Stellantis. Tanto Stellantis como el sindicato declinaron hacer comentarios.

La fuente también afirmó que los negociadores están cerca de alcanzar un acuerdo tentativo con General Motors. El sindicato y GM declinaron hacer comentarios sobre el estado de sus negociaciones. Un portavoz de GM se limitó a decir que las negociaciones continúan.

El acuerdo de Ford ofrece a los trabajadores del sindicato considerables aumentos salariales y beneficios para hacer frente a la inflación, que se ha llevado parte de la nómina de los trabajadores. El último contrato se alcanzó en 2019, antes de que comenzaran las subidas desmesuradas de precios a raíz de la pandemia.

Los fabricantes de automóviles suelen ofrecer a los miembros del sindicato acuerdos similares en todas las empresas, por lo que se espera que las negociaciones de Stellantis y GM produzcan beneficios similares para los trabajadores del sector.

Si se llega a un acuerdo, es probable que se ponga fin a la huelga más larga de los últimos 25 años.

El acuerdo con Ford podría servir de modelo

El acuerdo con Ford proporcionará a los trabajadores un aumento inmediato del 11% tras la ratificación, y aumentos adicionales que proporcionarán un total de 25 puntos porcentuales de aumento salarial cuando expire el contrato a principios de 2028. Además, los trabajadores volverán a disfrutar de ajustes por el coste de la vida en su salario por hora, para protegerse de las subidas de precios.

Si se combinan los ajustes por el coste de la vida y las subidas garantizadas, se espera que los salarios de los trabajadores de Ford aumenten un 30% o más. Habrá aumentos salariales aún mayores para los trabajadores que ahora están en un nivel salarial inferior, para los trabajadores temporales y para los que recién empiezan a trabajar.

El sindicato también ha conseguido una mejora de las prestaciones de jubilación para los trabajadores veteranos que tienen un plan de pensiones tradicional, y un aumento de las aportaciones de la empresa a las cuentas 401.000 trabajadores contratados desde 2007. Pero el sindicato no ha conseguido su objetivo de reanudar los planes de pensiones tradicionales para los trabajadores contratados después de 2007, ni el retorno de la cobertura de salud para los jubilados.

El proceso de ratificación en Ford comenzará el domingo con una reunión en Detroit de los responsables sindicales locales que representan a los trabajadores de Ford en todo el país. Aunque el acuerdo incluye beneficios récord para el sindicato, con aumentos salariales de dos dígitos, la ratificación no es segura.

¿Cuándo terminará la huelga?

Por lo general, un sindicato no permite que los huelguistas vuelvan al trabajo hasta que se haya ratificado un acuerdo laboral provisional. Sin embargo, la UAW hizo que los trabajadores de Ford volvieran al trabajo mientras se llevaba a cabo el proceso de ratificación. Esto ha aumentado la presión sobre GM y Stellantis para que lleguen rápidamente a sus propios acuerdos con el sindicato.

“Lo último que quieren es que Ford vuelva a funcionar a pleno rendimiento mientras ellos se dedican a perder el tiempo y se quedan rezagados”, declaró el vicepresidente de la UAW, Chuck Browning, principal negociador del sindicato en Ford, el miércoles por la noche, en declaraciones a los afiliados.

Algunos miembros ya han vuelto a trabajar en Ford mientras la empresa se prepara para reanudar sus operaciones, dijo Todd Dunn, presidente del Local 862 de la UAW, que representa a los trabajadores de la planta de camiones de Kentucky, la mayor fábrica de Ford. Otros se reincorporarán este sábado. El plan es que el lunes la planta funcione a pleno rendimiento, afirmó.

Una nueva estrategia para el sindicato

El sindicato lleva en huelga desde el 15 de septiembre contra GM, Stellantis y Ford. Es la primera vez que el sindicato hace huelga contra las tres empresas a la vez. El sindicato representa a 145.000 trabajadores entre las tres empresas, pero no ha convocado a todos sus afiliados a la huelga.

En su lugar, ha llevado a cabo huelgas selectivas en plantas concretas. Empezó con 12.700 huelguistas en una planta de montaje de cada empresa, y ha ampliado el alcance de la huelga cinco veces desde entonces. Cuando se anunció el acuerdo con Ford, había 16.600 afiliados en huelga en Ford, 14.200 en GM y 14.600 en Stellantis.

Recientemente, 6.800 miembros del sindicato se declararon en huelga en la planta de Stellantis en Sterling Heights, Michigan, el lunes, y 5.000 miembros se declararon en huelga en la mayor planta de GM en Arlington, Texas, el martes; poco después de que GM presentara unos resultados trimestrales mejores de los esperados.

En su informe de resultados, GM comunicó que había perdido US$ 200 millones en las dos primeras semanas de huelga, a finales de septiembre, y otros US$ 600 millones en las tres primeras semanas de octubre. Pero es probable que sólo el cierre de la planta de Arlington provoque pérdidas adicionales de US$ 130 millones semanales, según una estimación de Colin Langan, analista de automóviles de Wells Fargo.

Stellantis no ha dado una estimación de las pérdidas derivadas de la huelga, pero Langan calcula que el hecho de que la planta de Sterling Heights esté en huelga aumenta sus pérdidas entre US$ 110 y 200 millones semanales.

