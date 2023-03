By

(CNN Español) — Sallent, un pueblo en la provincia de Barcelona, sigue conmocionado luego de la muerte y el sepelio de un niño argentino de 12 años que se suicidó, un caso cuya investigación continúa.

Muchos en España todavía se preguntan con perplejidad cómo un menor que, según autoridades, recibía ayuda social y seguimiento psicológico, pudo haberse quitado la vida sin que nadie fuera capaz de evitarlo.

Sus familiares y amigos de Iván se reunieron el domingo 26 de febrero para dar su último adiós a Iván, que había fallecido cinco días antes, según reportó el diario El País. Leila, su hermana gemela, se encontraba hasta el fin de semana en un hospital en estado grave tras haber intentado suicidarse junto a él, de acuerdo con el gobierno local.

Algunos familiares y estudiantes de la misma escuela a la que asistía el menor han explicado que este sufrió acoso después de pedir que lo llamaran Iván en lugar del nombre femenino que su familia había usado hasta entonces.

Una de las primeras personas en hablar fue el abuelo de Iván, quien desde Argentina dijo a TN, afiliada de CNN, que había burlas dirigidas a su nieto. “En vez de decirle Iván le decían Ivana y la herían. Es por eso a lo que voy, que hoy decía: algunos lo pueden superar y otros no; ella no lo soportaba. Ella quería ser feliz y vio que, en esa situación, si no era feliz de chiquita, cuando sea grande tampoco iba a ser feliz”, contó.

Uno de los momentos más emotivos de la despedida —celebrada en privado y cerrada a la prensa— fue cuando su madre se refirió al nombre de su hijo, según reporta El País citando a uno de los asistentes. “Alana lo elegí yo e Iván tú. Ahora, para mí, eres un ángel”, dijo la madre después de destacar otra faceta de él: “Recordaremos tu bronca contra la injusticia y tus ganas de cambiar el mundo”.

Otro de los asistentes contó al diario que el padre de Iván señaló que daba igual el nombre, que siempre lo iba a amar.

Mientras tanto la policía autonómica de Cataluña insiste en hablar de “causas multifactoriales” que condujeron a la decisión de Iván y Leila.

El portavoz de esta fuerza aseguró a CNN que el juez ha decretado secreto de sumario en todas las investigaciones, afirmando que manejan varias posibilidades: “No descartamos ninguna hipótesis, son muchos los factores que pudieron provocar este hecho y nosotros estamos en fase de investigación y no podemos decir nada. Vamos a tramitar al juzgado y quedará allí”, explicó el vocero.

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, pidió disculpas este martes y reconoció en rueda de prensa que “algo falló”. “Pido disculpas en nombre de todo el Govern porque el suicidio de un menor de edad es un fracaso del sistema. Es obvio e incuestionable que algo ha fallado si estamos en este punto”, expresó.

Cristina, una amiga de la familia, indicó a la agencia EFE que el menor fallecido y su gemela sufrían acoso escolar. “Los padres fueron varias veces al colegio y al Ayuntamiento para reclamar ayuda porque hacía dos años que sufrían bullying y nadie hizo nada”, aseguró.

Un portavoz del Ayuntamiento de Sallent confirmó a CNN que “todas las hipótesis están abiertas, desde ‘bullying’ y entorno familiar”. Los servicios sociales atendían a las menores. Desde hace tiempo el Ayuntamiento hacía seguimiento con ayuda psicológica, aseguró.

CNN ha intentado contactar a la familia de Iván y Leila pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

En las redes sociales y en los medios de comunicación españoles se ha abierto un gran debate en torno a este suceso, no solo por tratarse del suicidio de un menor, sino por el posible acoso por su identidad de género.

En España, los últimos datos sobre suicidios de menores y adolescentes preocupan tanto a las autoridades como a la comunidad médica. La Asociación Española de Pediatría (AEP) indicó que la pandemia de covid-19 provocó “un incremento de hasta un 47% en los trastornos de salud mental de los niños, y hasta un 59% en los comportamientos suicidas, en comparación con los datos de 2019”.

Más allá de España, un estudio de Unicef, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, reportó en 2021 que un adolescente se suicida en el mundo cada 11 minutos. “El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Cada año, casi 46.000 niños de entre 10 y 19 años se quitan la vida”, dice parte del estudio. Es por ello que tanto Unicef como otros organismos promueven programas de prevención y asistencia, y existen líneas de atención telefónica para ayudar en estos casos

Accede aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina, Estados Unidos y España

