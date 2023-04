Betiana Martino

(CNN Español) — Las provincias de Río Negro y Neuquén abrieron este domingo el calendario electoral con los comicios en los que se eligieron gobernadores. Alberto Weretilneck, candidato de Juntos Somos Río Negro, logró volver a la gobernación de esa provincia. Mientras que por primera vez en más de 60 años en Neuquén las elecciones las ganó un candidato que no se presentó en la lista del Movimiento Popular Neuquino: Rolando Figueroa. Pero, ¿qué significan estos resultados para el mapa político de Argentina?

Según los datos oficiales publicados por Télam sobre el escrutinio provisorio que ya lleva más casi el 96% de las mesas procesadas, Weretilneck, senador nacional y candidato por el oficialismo provincial Juntos Somos Río Negro, se impone como gobernador en las elecciones con el 41,61% de los votos. Este será el tercer período de Weretilneck al frente de esa provincia, con dos mandatos previos ejercidos entre 2012 y 2019.

Tanto el presidente Alberto Fernández, como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, felicitaron a Weretilneck por el triunfo en la provincia.

Celebro también la exitosa jornada democrática que ha llevado adelante el pueblo de Río Negro y felicito al gobernador electo @Weretilneck. — Alberto Fernández (@alferdez) April 17, 2023

Felicitaciones a @Weretilneck gobernador electo de Río Negro y a @ATortorielloOk y @jmrionegro por la elección que hicieron. ¡Gracias a su esfuerzo fortalecimos el bloque de legisladores de JxC y del PRO para impulsar desde ahí las transformaciones que necesitan los rionegrinos! pic.twitter.com/rImV1pSkCv — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 17, 2023

“En el caso de Río Negro hay una coalición que encabeza el senador Alberto Weretilneck con radicales, con dirigentes de La Cámpora, con kirchneristas, pero es un movimiento muy local, aliado funcional del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado”, apuntó el analista político Fernando González.

Si bien varios sectores del peronismo y el kirchnerismo apoyaron a Weretilneck como parte de una coalición, Silvia Horne fue la candidata de Vamos Con Todos, el sector del peronismo que no se encolumnó detrás del actual gobernador electo y que obtuvo apenas más del 10% de los votos.

Las coaliciones en el centro de la escena

En la provincia de Neuquén ganó el candidato a gobernador por el partido Comunidad, Rolando Figueroa, con el 35,64% de los votos, según consigna Télam. Figueroa dejó atrás al candidato del Movimiento Popular Neuquino, el actual vicegobernador Marcos Koopmann, y terminó con más de 60 años de gobierno de ese partido en la provincia.

“Rolando Figueroa es un hombre surgido del Movimiento Popular Neuquino, pero que termina combatiéndolo y desalojándolo del poder. Era un partido provincial que hacía 60 años estaba en la gobernación de esa provincia. Ahora, ya salido de ese movimiento, Rolando Figueroa gana en alianza con algunos dirigentes radicales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y también algunos socialistas del Frente de Todos, gente de izquierda, una amplia coalición. Es una señal muy fuerte contra las grietas“, señala González.

Por su parte, Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, considera que los resultados electorales en ambos distritos no son extrapolables a las elecciones nacionales. “La sorpresa fundamental fue que perdió el Movimiento Popular Neuquino, que después de tanto tiempo tiene mucho poder de negociación. Si bien Larreta, Macri y Massa apoyaron al candidato ganador, Rolando Figueroa venía del Movimiento Popular Neuquino, y de hecho hoy es diputado por esa fuerza“.

Oficialismo y oposición: el panorama de cara a las presidenciales

Las primeras elecciones provinciales en el país marcan la cancha para los comicios nacionales. El balance deja algunas lecturas para los principales candidatos que buscan llegar a la Casa Rosada. Según apunta Fernando González, de estos comicios se puede analizar que “perdió el kirchnerismo y la oposición saca ventaja, lo que refleja esta elección en los dos casos es que el kirchnerismo quedó tercero. Los candidatos kirchneristas quedaron terceros en Neuquén, que era Ramón RioSeco y en Río Negro, que era Silvia Horne“.

Algunas miradas se posan sobre otras fuerzas que aparecen a nivel nacional. “Hay que tomar en consideración lo que pasó con los candidatos libertarios de Javier Milei (La Libertad Avanza). En este caso quedaron cuartos tanto en Neuquén como en Río Negro, sobre todo el neuquino Carlos Seguí, sobre el que se tenía mayor expectativa. Esto plantea un interrogante para Milei: ¿es el Partido Libertario un partido metropolitano con buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, con buena elección en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros distritos, pero no allá, en el interior profundo de Argentina?“, plantea González.

Por su parte, Fornoni asegura que “Milei es un candidato que la gente elige porque es él y en el cuarto oscuro la gente no lo encontró porque en las provincias que van separadas Milei no está en las boletas provinciales y sus candidatos, o no son conocidos, o es gente que ya ha pasado por muchos partidos y que en general no tienen buena imagen, con lo cual también es lógico que le vaya mal en las elecciones provinciales”.

