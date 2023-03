Aleja Páez

(CNN Español) — Faltan poco más de cinco meses para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a través de las que se elegirán los candidatos entre los que se definirá quién será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre.

Además, se votarán otros cargos públicos a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de las PASO, se prevé que las elecciones generales se realicen en octubre y, en caso de que no haya ganador en primera vuelta, el balotaje tendría lugar en noviembre.

¿Cuándo son las elecciones en Argentina, qué se vota y qué hay en juego?

Pero antes de avanzar en el calendario electoral de 2023 en Argentina, los espacios políticos deben definir cuáles de sus referentes se enfrentarán en las urnas en las PASO para establecer las candidaturas.

Candidatos presidenciales: los nombres que más suenan

Algo llamativo en este punto es que en el oficialismo no aparecen de momento figuras claras rumbo a las internas de agosto. De hecho, el presidente Alberto Fernández, que gobierna con la coalición del Frente de Todos, no ha afirmado ni negado que vaya a ir por la reelección.

En octubre de 2022, cuando periodistas le preguntaron sobre el tema, Fernández aseguró que “la discusión no es si soy reelecto o no, sino qué país queremos”. En diciembre, en una entrevista para Financial Times, el presidente sostuvo que “con todos los problemas que tiene la Argentina, no estoy pensando en la reelección”. Sin embargo, en un reportaje más reciente, en febrero de este año en la radio Urbana Play, hubo un giro en su discurso, y abrió la puerta a una eventual precandidatura. “Seguramente se verá (en una primaria). Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a que la gente opine?”, dijo.

Otros nombres que suenan en el Frente de Todos son los del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, muy cercano al kirchnerismo, y del ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aunque ninguno se ha pronunciado de manera formal al respecto. Y, por supuesto, alguien ineludible en el debate en el frente oficialista es la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien –en medio de los procesos judiciales que enfrenta– ha denunciado ser víctima de una persecución política y de estar proscripta de facto, por lo que anunció que no será candidata “a nada” en 2023.

En contraste con lo que pasa con los representantes del Gobierno, en la oposición ya hay algunas definiciones de cara a las elecciones presidenciales. Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lanzó oficialmente su campaña presidencial el 23 de febrero.

Por su parte, aunque todavía no hubo un lanzamiento oficial, la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lleva meses trabajando en actividades típicas de campaña. Otra referente de Juntos por el Cambio que anunció su precandidatura es Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica dijo en radio Mitre que pretende “una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”.

Como sucede con Cristina Kirchner en el oficialismo, el principal frente opositor también tiene un liderazgo que se impone más allá de los mencionados. De momento, el expresidente Mauricio Macri no ha manifestado si competirá en las elecciones o acompañará a alguno de los precandidatos, mientras que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada, María Eugenia Vidal —que ha manifestado su intención de presentarse— dijo a Canal 3 que “Si Mauricio (por Macri) es candidato yo no voy a competir”.

El arco de los espacios más importantes que competirán por la presidencia se cierra con el partido La Libertad Avanza, que tiene como referente a Javier Milei, y el Frente de Izquierda, que podría presentar fórmulas separadas para las PASO, en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Elección de jefe de Gobierno porteño: ¿quiénes serán candidatos en la Ciudad de Buenos Aires?

Con Horacio Rodríguez Larreta fuera del panorama de la Ciudad de Buenos Aires, por su precandidatura presidencial y por la imposibilidad de presentarse a una nueva reelección —como establece la Constitución—, en 2023 los porteños cambiarán de jefe de Gobierno.

En el espacio oficialista uno de los primeros en salir al ruedo fue el ministro de Salud, Fernán Quirós, que cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta. También suena fuerte el nombre de Jorge Macri, primo del expresidente, exintendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno porteño.

Por el lado del Frente de Todos ya ratificaron sus lanzamientos la exministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y el actual ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, que perdió en el balotaje contra Rodríguez Larreta en la elección porteña de 2019. Otro que posiblemente fije su precandidatura en la principal lista opositora sea el diputado nacional Leandro Santoro.

Elecciones de gobernadores: los candidatos fuertes en Buenos Aires

Si el Frente de Todos todavía no anunció nombres para las elecciones presidenciales, la provincia de Buenos Aires, bastión electoral del país, no es la excepción. Sin embargo, por ahora aparece en la mira la esperable candidatura del gobernador Axel Kicillof, en busca de la reelección.

Mientras que en Juntos por el Cambio ya está confirmada la participación del exvicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y aparecen como virtuales competidores figuras como Cristian Ritondo, Martín Tetaz, Emilio Monzó y otros.

En 21 de las 23 provincias del país se elegirá un nuevo gobernador (Corrientes y Santiago del Estero votaron en 2021). Además, en las provincias se votarán intendentes, legisladores y concejales municipales, entre otros cargos electivos.

Aunque todavía no están definidos todos los nombres que ocuparán las listas, está claro que en 2023 los argentinos estarán atravesados por un agitado calendario electoral.

