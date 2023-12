By

(CNN Español) — En Argentina, las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors que debían llevarse a cabo el domingo 3 de diciembre continúan en suspenso y sin fecha definida.

En el último giro del caso, la jueza Alejandra Abrevaya se recusó de la causa y la Cámara Civil definió por sorteo a Analía Romero como su reemplazante.

Mientras tanto, el domingo miles de hinchas xeneizes marcharon junto a Juan Román Riquelme –vicepresidente de la Comisión Directiva del club– desde Parque Lezama hasta la cancha de Boca en reclamo por la suspensión de los comicios.

Cronología de unas elecciones fallidas

La Cámara Civil definió por sorteo a Analía Romero, titular del Juzgado Civil N°64, como la reemplazante de Abrevaya en la causa.

Abrevaya, la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°11, había suspendido las elecciones en el club de la Rivera el 28 de noviembre tras una denuncia de Andrés Ibarra, candidato a presidente por la oposición, secundado por el expresidente del club y de la Nación, Mauricio Macri, como candidato a vicepresidente. Luego de que las autoridades del club la recusaran en una apelación el viernes, la magistrada se apartó del caso.

El 3 de diciembre era la fecha indicada para que las listas encabezadas por Riquelme y Ameal por el lado del oficialismo e Ibarra y Macri por el otro, se sometieran al voto popular de los socios de Boca, que es una asociación civil, para elegir al nuevo presidente. La Bombonera ya estaba lista con carpas con capacidad para que voten los 114.665 socios activos, la única categoría que puede votar. Sin embargo, una denuncia presentada por Ibarra, quien ocupó diferentes cargos durante el Gobierno de Macri, puso todo en suspenso. Abrevaya hizo lugar a la denuncia y las elecciones fueron suspendidas. La denuncia alegaba irregularidades y anomalías en el padrón de socios y consideraba en “peligro” y “bajo sospecha de legitimidad” la posible elección.

El mismo club, a través de un comunicado, acusó a la oposición de no querer dejar votar a los socios: “En diciembre de 2019 había 115.123 socios activos, y les respetamos su derecho a voto; ahora hay 114.665, es decir que el club tiene actualmente menos socios de los que había en 2019, no habiendo nada irregular, demostrando una vez más que lo único que quiere la oposición es que los hinchas no voten”.

La conciliación que se llevó a cabo el jueves tampoco aportó soluciones. Ricardo Rosica, secretario general de Boca, acusó después de la reunión a la oposición de entorpecer el camino.

Después del intento fallido de conciliación, las autoridades del club apelaron la resolución dictada por Abrevaya, plantearon la nulidad del pronunciamiento y recusaron a la jueza.

Con Romero sorteada como jueza del caso, la fecha de las elecciones sigue sin tener definición ni certezas en cuanto a la fecha.

Marcha a la Bombonera

Este domingo, los hinchas de Boca identificados con Riquelme se convocaron a marchar en protesta por la suspensión de las elecciones.

Juan Román Riquelme se hizo presente y acompañó a la multitud desde el Parque Lezama hasta la Bombonera.

El candidato a presidente se movilizó arriba de una camioneta blanca cantando a la par de los hinchas hasta llegar al estacionamiento del estadio y hablar para todos los que habían llegado hasta ahí.

“No nos pueden intervenir el club” fue una de las frases que dejó Riquelme, quien luego apuntó contra Macri: “El señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar”.

En distintas publicaciones que hizo luego en su cuenta en X, antes Twitter, Riquelme argumentó que con las trabas a la elección querían intervenir el club y quitárselo a los socios, mientras en algunos de esos mensajes también incluía fotos de grafitis en muros cercanos al estadio con expresiones de apoyo al exjugador.

