Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Elon Musk reveló en Twitter el sábado que, debido a una caída del 50% en los ingresos por publicidad y una “gran carga de deuda”, la plataforma todavía tiene un flujo de efectivo negativo.

El propietario multimillonario tuiteó el sábado, en respuesta al consejo comercial de un seguidor: “Necesito alcanzar un flujo de efectivo positivo antes de tener el lujo de cualquier otra cosa”.

El tuit contrasta marcadamente con su tono en abril, cuando Musk le dijo a la BBC que la plataforma ahora está “más o menos en el punto de equilibrio” y que la mayoría de sus anunciantes han regresado.

Los ingresos publicitarios han sido un tema polémico y una batalla cuesta arriba para el sitio, después de que hordas de anunciantes huyeron luego de que Musk se hizo cargo. Los anunciantes estaban preocupados por la moderación del contenido, los despidos masivos y la incertidumbre general sobre el futuro de Twitter.

Linda Yaccarino, exejecutiva de marketing de NBCUniversal, recientemente asumió el cargo de CEO que tenía Musk y es probable que esté apostando por su experiencia publicitaria para traerlos de vuelta.

The New York Times informó que los ingresos publicitarios de Twitter en EE.UU. de las cinco semanas desde el 1 de abril hasta la primera semana de mayo se redujeron un 59 % año tras año, citando una presentación interna. (CNN no ha visto la presentación).

Solo el 43% de los principales 1.000 anunciantes de Twitter a partir de septiembre, el mes anterior a la adquisición de Musk, todavía publicitaban en la plataforma a partir de abril, según los datos proporcionados a CNN por la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower el mes pasado.

“Definitivamente ha sido extremadamente difícil”, dijo Musk en el evento de transmisión en vivo de Twitter Spaces que Musk organizó con Robert F. Kennedy, Jr. el mes pasado. “Básicamente, nuestros ingresos se reducen a la mitad porque no cumplimos con los requisitos”. Agregó que ha sido una “gran lucha para que Twitter alcance el punto de equilibrio”.

Y, después de que su aplicación rival, Threads de Meta, superó los 100 millones de descargas menos de una semana después de su lanzamiento, Twitter está bajo una mayor presión.

Musk incorporó una variedad de medidas de reducción de costos o búsqueda de efectivo al sitio, desde dar marcas de verificación azules con una membresía de Twitter Blue hasta poner Tweetdeck detrás de un muro de pago.

Twitter anunció el jueves que los creadores de contenido podrían obtener una parte de los ingresos publicitarios del sitio, aparentemente para alentar a más creadores a unirse al sitio. Para ser elegible, los creadores deben tener Twitter Blue y tener al menos 5 millones de impresiones en sus publicaciones en cada uno de los últimos tres meses.

Entre los creadores que ahora se monetizan fuera de Twitter: Andrew Tate, el autoproclamado influencer “misógino”, que fue acusado en Rumania de cargos de trata de personas, violación y creación de una banda criminal.

CNN no recibió comentarios de Twitter.

– Clare Duffy de CNN contribuyó a este informe.

