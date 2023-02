By

Nueva York (CNN) — Al menos por el momento, Elon Musk está trabajando gratis en Tesla. Según desde que perspectiva lo veas.

Musk todavía tiene el potencial de seguir obteniendo asombrosas sumas de dinero gracias a Tesla, pero no de la forma en que sus trabajadores regulares ganan dinero. Eso se debe a que el CEO no ha recibido ningún tipo de salario en efectivo desde 2019, cuando solo recibió US$ 23.760, lo que exigía la ley de salario mínimo de California.

Se convirtió en una de las personas más ricas del planeta por medio de lucrativos paquetes de opciones sobre acciones que le dieron derecho a comprar cientos de millones de acciones por una fracción de su precio de mercado, si la empresa alcanzaba varios objetivos financieros y de valor de mercado.

El paquete de opciones que le otorgaron en 2012 expiró el año pasado después de haber recibido 9 de 10 bloques de opciones potenciales. Y el mes pasado, la compañía reveló que Musk recibió el último bloque restante de opciones otorgadas bajo un paquete de pago de 2018 aún más lucrativo.

Entonces, por ahora, Musk no sumará a su cartera, sin importar qué tan bien lo haga Tesla.

Por supuesto, nadie necesita patrocinar una página de GoFundMe para ayudarlo a pagar sus facturas. Después de todo, es la segunda persona más rica del planeta, según una estimación en tiempo real de Forbes, solo detrás de Bernard Arnault, jefe del imperio de marcas de lujo LVMH. Musk tiene un valor neto de alrededor de US$ 198.000 millones, suficiente dinero para pagar una vez más demasiado por Twitter si así lo desea.

Y cuanto mejor lo hace Tesla bajo su liderazgo, más vale la compañía. Posee 412 millones de acciones de Tesla y tiene opciones para comprar otros 304 millones a un precio de ganga de US$ 23,34 por acción. Las acciones de Tesla cerraron el viernes a US$ 208,31.

El valor de esas acciones y opciones, ajustado por el precio de ejercicio de las opciones, es de US$ 142.000 millones, según el cierre del viernes. Y aunque cayeron un 65% en valor el año pasado, las acciones de Tesla se han recuperado muy bien, al subir un 69% en lo que va de 2023, lo suficiente como para agregar US$ 61.000 millones al patrimonio neto de Musk.

Aún así, algunos creen que la junta de Tesla podría anunciar pronto un nuevo paquete de pago para Musk.

“Esperaría un paquete absolutamente monstruoso para Musk”, dijo Daniel Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities. “Creo que Musk es el alma de Tesla. Es una parte clave de la prima en las acciones”.

Ives dijo que un nuevo paquete de pago para Musk aseguraría a los inversionistas que tiene la intención de permanecer en la cima de Tesla a largo plazo y no caer en la tentación de cambiar su enfoque a Twitter, SpaceX, Neuralink, The Boring Company o cualquiera de sus otras compañías o intereses.

“La junta necesita enviar una señal; la calle necesita tener la tranquilidad de que Musk será nombrado CEO de Tesla durante la mayor parte de la próxima década”, dijo Ives.

Algunos se han opuesto a los paquetes de pago de Musk. Algunos accionistas de Tesla impugnaron el acuerdo de 2018 en un tribunal de Delaware, a pesar de que los accionistas lo aprobaron abrumadoramente en ese momento. El juez que escuchó el caso el año pasado aún no se pronuncia sobre el caso.

Tesla celebrará el día de inversores el 1 de marzo y pronto publicará su declaración de poder a los accionistas anunciando sus planes para una reunión anual. La junta de Tesla podría anunciar sus planes para un nuevo paquete de compensación en cualquiera de esos eventos, si es que llega.

A Musk se le preguntó por última vez sobre la posibilidad de un nuevo paquete de pago a largo plazo en la llamada de inversionistas de Tesla de abril de 2022, y lo desestimó con el comentario: “Actualmente no hay discusiones en curso sobre una compensación incremental para mí”.

A algunos inversores les preocupa que Tesla pierda a Musk. En la reunión anual de accionistas del año pasado, uno planteó la cuestión de la sucesión, lo que llevó a Musk a decir: “Tengo la intención de quedarme en Tesla mientras pueda ser útil”.

“Tenemos un equipo muy talentoso aquí. Así que creo que a Tesla le seguiría yendo muy bien incluso si fuera secuestrado por extraterrestres o regresara a mi planeta de origen”, dijo, antes de agregar: “Así que no me iré, solo para ser claro”.

En el caso de la corte federal en noviembre pasado, el miembro de la junta James Murdoch testificó que Musk se decidió por una persona para ser su sucesor, pero no reveló su identidad.

Y no todos los ultrarricos sienten la necesidad de acumular acciones y opciones adicionales para seguir involucrados en el crecimiento de sus empresas.

Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook, por ejemplo, tomaron grandes participaciones en sus empresas como fundadores, pero ninguno ha recibido subvenciones u opciones de acciones desde que esas empresas tuvieron ofertas públicas iniciales en 1997 y 2012, respectivamente.

Y, como Musk, no han ganado mucho en forma de salario. Bezos ganó un salario anual de US$ 81.000 mientras era presidente ejecutivo, y Zuckerberg se llevó a casa un salario de US$ 1 al año durante la mayor parte de la última década.

Bezos renunció al cargo de CEO de Amazon en julio de 2021, a los 57 años, y sigue siendo presidente ejecutivo de la empresa. Pero con un patrimonio neto estimado en alrededor de US$ 213.000 millones en ese momento, no está claro si algún paquete de pago lo hubiera mantenido en el trabajo.

