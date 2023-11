CNNEE

(CNN Español) — Elon Musk tuiteó este domingo un mensaje sobre la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina.

En respuesta a un tuit de una cuenta que celebraba la victoria de Milei, el multimillonario empresario escribió: “La prosperidad está por llegar a Argentina” (Prosperity is ahead for Argentina).

El mensaje de Musk rápidamente se volvió viral y acumula cientos de miles de reacciones.

No es la primera vez que Musk, dueño de SpaceX, Tesla y X (antes Twitter), opina sobre Javier Milei.

En septiembre de 2023, Elon Musk se pronunció sobre la entrevista que el presentador de ultraderecha Tucker Carlson le hizo a Milei, entonces candidato, en su programa en Twitter.

Carlson, que fue despedido de Fox News en abril de 2023, viajó a Argentina para la charla con Milei que publicó en X.

Very interesting talk that goes far beyond Argentina in subjects discussed https://t.co/cUKZtSitfk — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

“Una charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados”, escribió en ese entonces Musk en reacción al episodio.

Carlson compartió este domingo una foto de ese encuentro:

pic.twitter.com/QXG4mmfPlu — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 20, 2023

Este domingo 19 de noviembre, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, derrotó a Sergio Massa, candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, y se convertirá en el próximo presidente de Argentina.

