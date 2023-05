By

May 8th, 2023

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – En la última semana, la cantante argentina Emilia Mernes ha tenido razones de sobra para celebrar.

Durante el fin de semana fue homenajeada con el premio “estrella en ascenso” en la edición inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

La distinción le sigue al hito de lanzar el primer video musical que debuta en la historia de Instagram Reels, según un comunicado de prensa de su disquera, WK Records.

Se trata de la producción audiovisual de “No_Se_Ve.mp3”, una colaboración con la estrella brasileña Ludmilla.

Emilia y los 2000 como influencia

“Grabar esta canción con Ludmilla, que es una reina de Brasil, ha sido lo más de lo más”, dijo Emilia a Zona Pop CNN a través de una nota de voz.

“Amé la canción cuando Emilia me la mandó por primera vez. Como no estaba en mi idioma, tuve que amar el vibe, y luego saber lo que ella estaba diciendo”, cuenta Ludmilla a Zona Pop CNN a través de otra nota de voz.

“Ella nos dio la libertad para ponerle nuestro funk, llevar la música brasileña a la canción. Logramos concertar un ritmo muy sabroso, una melodía muy buena”, agregó Ludmilla.

Así como con “Jagger.mp3”, “No_Se_Ve” (WK Records) es parte de la nueva música y estética que está presentando Emilia para su próxima producción discográfica.

Los que crecieron durante los noventa e inicios de los 2000 recordarán esos archivos de música (obtenida por algunos de forma ilegal, después de todo era la era de Napster) terminaban casi siempre con la nomenclatura .mp3.

“Estoy haciendo y realizando un álbum full inspirado en los años 1990 y 2000, que para mí son las épocas doradas de la música y lo que más escucho y más me inspira, y con lo que crecí. Me parecía interesante ponerle .mp3 que era algo que se utilizaba mucho en ese momento, junto con el Discman, y me parecía divertido que mis canciones terminen así porque siento que es una manera también de que te lleve a esa época”, agrega la cantante.

La canción, que fue producida por Zecca, combina el funk brasileño con la música electrónica y el género urbano. Ludmilla, conocida en Brasil como “Reina de la Favela” canta en portugués y en español.

Un videoclip para Instagram

El videoclip, que fue realizado en asociación con Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, tiene una estética de inicios de los 2000, desde los colores hasta la moda.

En la versión estrenada en YouTube (en formato horizontal, pero con una proporción de aspecto 4:3, propio de la televisión de esas décadas), a Emilia se le ve en una habitación típica de inicios de los 2000, llena de afiches en las paredes, con los famosos teléfonos de tapita y leyendo las típicas revistas juveniles de la época.

“El video trata de que Ludmilla es una pop star y yo la encuentro en una revista mirándola en la habitación con mis amigas y de repente por arte de magia medio que me transporto hacia donde se encuentra ella y ahí surge el videoclip”, dijo Emilia.

Con respecto a rodar en formato vertical, las cantantes dijeron que fue una experiencia inusual dentro de su profesión. Esto a pesar de ser un formato que hoy en día se consume altamente en redes sociales por la influencia de los teléfonos inteligentes y de redes sociales como TikTok e Instagram.

“Fue algo distinto porque veíamos que la cámara se veía distinta. Teníamos que estar muy juntitas para que entremos (en el cuadro) bien. Pero quedó genial”, dijeron Emilia y Ludmilla.

El reconocimiento de Billboard a Emilia

Emilia es parte de la camada de argentinas urbanas argentinas que más están sonando y creciendo a nivel mundial.

Precisamente por eso Billboard le otorgó el premio “estrella en ascenso” en la primera edición de Billboard Mujeres Latinas.

El reconocimiento le llegó de las manos de Elena Rose, una de las compositoras latinas con mayor crecimiento en los últimos años y que además es parte de la historia musical de Emilia.

“Ella es la primera mujer con la que trabajé en un estudio componiendo, ¡te amo!”, dijo Emilia durante la gala.

“Estar acá recibiendo este premio junto a mujeres que admiro las cuales con sus letras marcaron mi vida es muy especial. Quisiera agradecer a todas las mujeres poderosas que son parte de mi vida, que me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy”, agregó la cantante.

Emilia cerró su discurso diciéndoles a las niñas que “nunca paren de soñar y siempre crean en ustedes mismas”.

La ceremonia también sirvió como el escenario para el debut televisivo de “No_Se_Ve.mp3”.

Los audios ha sido editados y condensados para mayor claridad.

