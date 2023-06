By

Carolina Calero

(CNN) — Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue transferida de la cárcel en Texas a un “confinamiento comunitario” en Long Beach, en el sur de California, el pasado 30 de mayo, según le confirmó este jueves a CNN la oficina de relaciones públicas del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, la agencia dijo que, por motivos de privacidad y seguridad, no puede precisar las razones del traslado, ni tampoco la condición de la reclusa. Emma Coronel: controversia y vida de la pareja del Chapo Guzmán También agregó que no puede especificar el tipo de centro de confinamiento y solo hizo referencia a que hay opciones, como centros de reingreso residencial o casas de transición. CNN ha solicitado comentarios de la defensa de Coronel sobre su traslado, sin obtener respuesta hasta ahora. Coronel fue sentenciada en 2021 a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada, junto con un decomiso de US$ 1,5 millones, en relación con los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionados con el imperio de narcóticos de su esposo. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, sentenciada a 36 meses de prisión La mujer, hoy de 33 años, se declaró culpable de los cargos y su fecha de liberación está prevista para el 13 de septiembre de este año. En julio de 2019, el Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Guzmán fue condenado en febrero por 10 cargos federales, entre ellos conspiraciones de asesinato, administración de una empresa criminal continua y otros cargos relacionados con drogas. Jaqueline Hurtado, Krecyte Villareal y María Santana, todas de CNN en Español, colaboraron con este reporte.

