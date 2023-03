By

(CNN) — La senadora estadounidense Dianne Feinstein, demócrata de California de 89 años, anunció recientemente que había sido dada de alta del hospital y se recuperaba en su vivienda de herpes zóster, también conocido como “culebrilla”, una dolorosa inflamación viral en los nervios de la piel que provoca un sarpullido con ampollas y que dura de dos a cuatro semanas. Feinstein fue diagnosticada en febrero y hospitalizada en San Francisco la semana pasada.

La culebrilla es causada por el virus varicela zóster, que es el mismo virus responsable de la varicela. La varicela zóster también es responsable de una extraña condición llamada síndrome de Ramsay Hunt que fue la responsable de que el rostro de la estrella del pop Justin Bieber quedara parcialmente paralizado en junio de 2022.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, dijo Bieber en ese momento en una respuesta a sus seguidores que se preguntaban por qué había cancelado las actuaciones.

¿Cuáles son los síntomas de la culebrilla?

El dolor en la piel es uno de los primeros signos de la culebrilla y, para algunas personas, se trata de un dolor intenso. Puede crear una sensación de ardor, o causar un hormigueo en la piel o estar sensible al tacto, según la Clínica Mayo. Aunque la culebrilla puede aparecer en varias zonas del cuerpo, como la cara y el cuero cabelludo, el lugar en el que es más común en el que se presenta es en el torso de un lado del cuerpo.

Al cabo de unos días, empezará a aparecer una erupción roja en el lugar del dolor. La erupción suele comenzar como una pequeña mancha dolorosa, que luego se extiende como “una franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso”, señala la Clínica Mayo.

En casos raros, la erupción puede extenderse más y parecerse a una erupción de varicela, generalmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Además del dolor, algunas personas pueden desarrollar escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, malestar estomacal y sensibilidad a la luz. Consulte a un médico si tiene más de 50 años, un sistema inmunológico debilitado, la erupción es generalizada y dolorosa, o el dolor y la erupción ocurren cerca de alguno de sus ojos.

“Si no se trata, esta infección puede provocar daños oculares permanentes”, según la Clínica Mayo.

¿Es la culebrilla contagiosa?

El virus de la varicela zóster es altamente contagioso cuando se encuentra en la etapa de las ampollas y se propaga a través del contacto directo con el líquido de las ampollas y mediante partículas virales en el aire.

Sin embargo, no se puede contraer el herpes zóster de alguien que lo padece. Si no está vacunado contra la varicela o no la ha padecido anteriormente y es infectado por esa persona, desarrollará varicela, lo que lo expondrá al riesgo de contraer herpes zóster más adelante, según los CDC.

Si tiene culebrilla, puede prevenir la propagación del virus cubriendo el sarpullido y no tocando ni rascando las vesículas que forman el sarpullido, afirmaron los CDC. Además, recomiendan lavarse las manos con frecuencia.

“Las personas con culebrilla no pueden propagar el virus antes de que aparezcan las ampollas del sarpullido o después de que se formen costras”, dijo el CDC.

Si la erupción está cubierta, el riesgo de transmisión “es bajo”, dijeron los CDC. “Las personas con varicela tienen más probabilidades de propagar (el virus) que las personas con culebrilla”.

¿Cuál es el tratamiento para la culebrilla?

Si cree que tiene culebrilla, llame a un médico lo antes posible, recomiendan los CDC. Si se detecta a tiempo, existen medicamentos antivirales, incluidos aciclovir, valaciclovir y famciclovir, que pueden acortar la duración y la gravedad de la enfermedad.

“Estos medicamentos son más efectivos si comienza a tomarlos lo antes posible después de que aparece la erupción”, dijo el CDC.

Los médicos también pueden sugerir analgésicos de venta libre o recetados para el ardor y el dolor, mientras que la loción de calamina, las compresas húmedas y los baños de avena pueden aliviar la picazón.

Para los adultos mayores, la población con mayor probabilidad de desarrollar culebrilla, el mejor tratamiento es la prevención. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por las siglas en inglés) aprobó una vacuna de dos dosis llamada Shingrix en 2017 para personas de 50 años o más.

“Shingrix también se recomienda para adultos mayores de 19 años que tienen sistemas inmunológicos debilitados debido a una enfermedad o una terapia”, dijeron los CDC.

Shingrix, que no se basa en un virus vivo, tiene una eficacia de más del 90% para alentar al sistema inmunitario envejecido a reconocer y estar listo para combatir el virus, según su fabricante, GlaxoSmithKline.

Cualquier persona que haya tenido una reacción alérgica grave a una dosis de Shingrix o que sea alérgica a cualquiera de los componentes de la vacuna debe evitarla, dijeron los CDC.

“Las personas que actualmente tienen culebrilla y las mujeres que están embarazadas o amamantando deben esperar para consumir Shingrix”, dijo el CDC.

Otra vacuna llamada Zostavax, que la FDA aprobó para personas mayores de 50 años en 2006, tiene una eficacia del 51% en la prevención de la culebrilla, según los CDC. Zostavax sí se basa en un virus vivo, el mismo enfoque utilizado para la vacuna contra la varicela recomendada en la infancia. No se vende en Estados Unidos desde noviembre de 2020.

¿Cuál es la conexión con la varicela?

Si nunca ha tenido varicela, no es posible que contraiga culebrilla. Sin embargo, una vez que ha tenido varicela, el virus permanece inactivo en las neuronas sensoriales de la columna vertebral, posiblemente emergiendo años después como herpes zóster.

Dos dosis de una vacuna contra la varicela para niños, adolescentes y adultos, introducida en 1995, resultan 100% efectivas para prevenir un caso grave de varicela, según los CDC. La inmunidad dura de 10 a 20 años, indicó el organismo.

Para el pequeño número de personas que contraen varicela después de la vacunación, la enfermedad suele ser más leve, con pocas o ninguna ampolla.

El CDC recomienda que la vacuna se dé a los niños en dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y los 6 años. Cualquier persona de 13 años o más que no tenga evidencia de inmunidad puede recibir dos dosis con un intervalo de cuatro a ocho semanas, dijeron los CDC.

Algunas personas no deberían vacunarse, incluidas las mujeres embarazadas, las personas con ciertos trastornos de la sangre o aquellas en terapia inmunosupresora prolongada, y quienes padecen una enfermedad moderada o grave, entre otras.

Complicaciones de la culebrilla

Aproximadamente una de cada 10 personas desarrollará una condición dolorosa y posiblemente debilitante llamada neuralgia posherpética o dolor nervioso a largo plazo. Todos los demás signos de la erupción pueden desaparecer, pero el área puede resultar extremadamente dolorosa al tacto. Con menos frecuencia, puede ocurrir picazón o entumecimiento.

La afección rara vez afecta a personas menores de 40 años, dijeron los CDC. Los adultos mayores tienen más probabilidades de tener un dolor más intenso más prolongado que una persona más joven con culebrilla. Para algunos, el dolor de los nervios puede ser devastador.

“Cinco años después, todavía tomo medicamentos recetados para el dolor”, dijo un arpista de 63 años que compartió su historia en el sitio web de los CDC. “La erupción de mi culebrilla se convirtió rápidamente en llagas abiertas y supurantes que en solo unos días requirieron que me hospitalizaran”.

“No podía comer, dormir o realizar incluso las tareas más pequeñas. Fue totalmente debilitante. El dolor todavía limita mis niveles de actividad hasta el día de hoy”, dijo el músico, quien no ha podido seguir tocando el arpa debido al dolor.

