Alexandra Ferguson

(CNN) — La mayoría de los estadounidenses quieren ver un veredicto sobre los cargos federales que enfrenta el expresidente Donald Trump relacionados con la subversión electoral en 2020 antes de las elecciones presidenciales de este año, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Y de cara al futuro, la mayoría espera que Trump se indulte a sí mismo de cualquier delito federal por el que sea condenado si gana la presidencia, o que se rehúse a conceder si pierde en noviembre.

Cerca de la mitad de los estadounidenses, el 48%, dice que es esencial que se alcance un veredicto antes de las elecciones presidenciales de 2024, y otro 16% que preferiría que así fuera. Solo el 11% dice que un juicio sobre los cargos debería posponerse hasta después de las elecciones, y otra cuarta parte dice que el momento del juicio no les importa. Una mayoría del 72% de los demócratas y el 52% de los independientes dicen que es esencial que se llegue a un veredicto antes de las elecciones. Los republicanos están más divididos. Mientras que el 38% dice que debería alcanzarse un veredicto antes de las elecciones presidenciales, incluido un 20% que lo califica de esencial, otro 39% dice que no importa cuándo se celebre el juicio, y un 23% que cree que el juicio debería celebrarse después de estas elecciones.

Jueza aplaza el juicio contra Trump en el caso federal de interferencia electoral

Trump se enfrenta actualmente a cuatro acusaciones penales separadas, incluidos cargos federales relacionados con sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La fecha del juicio en ese caso, fijada originalmente para el 4 de marzo, fue aplazada el viernes, después de que se realizara la encuesta.

Es probable que algunos aspectos del caso se apelen ante la Corte Suprema. Solo el 42% de los estadounidenses confía mucho o bastante en que la Corte Suprema tomará las decisiones correctas en los casos legales relacionados con las elecciones de 2024, mientras que el 35% dice que confía solo un poco y el 23% que no confía en absoluto. Los republicanos son más propensos que los demócratas a expresar al menos una confianza moderada (52% frente a 36%). Entre quienes consideran esencial un veredicto preelectoral en el caso federal de subversión electoral de Trump, solo el 35% expresa confianza en la Corte Suprema en casos relacionados con las elecciones.

Las opiniones sobre los esfuerzos de Trump para seguir siendo presidente tras las elecciones de 2020 se mantienen prácticamente sin cambios desde donde estaban hace un año y medio, en medio de las audiencias públicas sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense. El 45% dice que actuó ilegalmente; el 32% de forma poco ética y el 23% que no hizo nada malo en absoluto. Una mayoría del 80% de los demócratas dice que actuó ilegalmente. Cerca de la mitad de los republicanos (49%) dice que Trump no hizo nada malo tras las últimas elecciones presidenciales, con un 40% diciendo que sus acciones no fueron éticas, y solo un 11% que fueron ilegales.

Trump podría enfrentarse a su primer juicio penal a principios de marzo. En Nueva York, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo llevará a juicio a finales de marzo por presunta falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero por silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante las elecciones de 2016.

Todavía no está claro si los fiscales podrán llevar a Trump a juicio antes de las elecciones de este año en sus dos casos penales federales. Su caso de subversión electoral de 2020 en Washington, está actualmente en suspenso a la espera de un fallo de la corte de apelaciones sobre la inmunidad presidencial. Esto estableció una acción judicial que podría retrasar el juicio durante meses e impulsó al juez de primera instancia el viernes a cancelar una fecha de inicio a principios de primavera. Los procedimientos judiciales en su caso en torno a su presunto mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago después de la presidencia se centran actualmente en torno al uso de pruebas clasificadas en el caso. El juicio está previsto para finales de mayo, pero es posible que tenga que retrasarse debido a esos procedimientos. El juez, designado por Trump en el sur de Florida, ha dejado abierta la posibilidad de revisar el calendario del juicio en una audiencia el 1 de marzo.

El juez estatal que preside el caso de conspiración electoral de Trump en 2020 en Georgia aún no ha fijado una fecha para el juicio.

Los estadounidenses coinciden ampliamente en qué esperar de Trump tras las elecciones generales de este año, independientemente de si terminan con su victoria o derrota. Si es designado candidato por el Partido Republicano y pierde, la mayoría cree que volverá a negarse a reconocer su derrota. Y si gana, la mayoría espera que intente utilizar el poder de la Casa Blanca para indultarse a sí mismo de cualquier condena por delitos federales; iniciar investigaciones federales de sus rivales políticos; y promulgar una serie de cambios políticos radicales y en gran medida impopulares, como deportar a millones de inmigrantes indocumentados, deshacer la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (conocida como Obamacare) y purgar la plantilla federal de funcionarios que se oponen a sus políticas.

ANÁLISIS | Trump está mostrando cómo reescribiría las reglas del poder presidencial en un segundo mandato

La inmensa mayoría de los ciudadanos sigue apoyando el principio básico de que los candidatos políticos estadounidenses deben aceptar los resultados de las elecciones. El 86% afirma que el perdedor de unas elecciones presidenciales tiene la obligación de reconocer su derrota una vez que se certifican los resultados, porcentaje que no ha cambiado desde que Trump y el presidente Joe Biden se enfrentaron en octubre de 2020.

Menos esperan que Trump esté dispuesto a reconocer una derrota ahora que en 2020. Solo el 25% de los estadounidenses dicen que esperan que acepte los resultados si pierde en noviembre como candidato republicano, por debajo del 37% de octubre de 2020. Por el contrario, el 76% de los estadounidenses espera que Biden conceda si pierde, similar al 71% que dijo lo mismo hace cuatro años.

La mayoría de los actuales partidarios de Trump afirman que el perdedor de unas elecciones presidenciales sí tiene la obligación de reconocer su derrota, pero en general no creen que el propio Trump admita su derrota si pierde.

Entre los votantes registrados que dicen que apoyarían a Trump en una revancha contra Biden, el 78% dice que los candidatos perdedores deberían admitir su derrota, pero el 54% dice que duda de que Trump lo haría. El 38% dice tanto que los candidatos perdedores tienen la obligación de admitir su derrota como que es improbable que Trump lo haga. Otro 21% de los partidarios de Trump dice que el perdedor no tiene ninguna responsabilidad de reconocer su derrota, y la mayoría de ese grupo también espera que niegue los resultados si pierde.

Por el contrario, solo el 4% de los actuales partidarios de Biden dicen que los perdedores de las elecciones presidenciales no están obligados a conceder.

Si Trump consigue volver a la Casa Blanca en noviembre, ha dicho que ejercerá su poder ejecutivo para aplicar cambios radicales en un segundo mandato. Y los estadounidenses esperan en general que intente llevar a cabo muchas de las facetas de la agenda que ha esbozado públicamente.

La mayoría cree que, si es reelegido, Trump intentará detener y deportar a millones de inmigrantes indocumentados (89%), despedir a los trabajadores federales que se opongan a la aplicación de sus políticas (82%), indultarse a sí mismo por cualquier delito federal por el que sea condenado (78%), derogar y sustituir la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (77%), indultar a la mayoría de las personas condenadas por su papel en el atentado del 6 de enero (77%) y ordenar al Departamento de Justicia que investigue a sus rivales políticos (74%).

El 88% de los demócratas y de los independientes de tendencia demócrata, por ejemplo, creen que Trump enviaría al Departamento de Justicia a perseguir a sus rivales, mientras que una mayoría menor del 60% de los republicanos y de los independientes de tendencia republicana creen que lo haría. Pero amplias mayorías en todos los partidos esperan que intente cada una de las seis acciones incluidas en la encuesta. Incluso entre las personas que dicen estar prestando poca o ninguna atención a la campaña presidencial, la gran mayoría cree que es probable que Trump intente hacer cada una de esas cosas.

Ninguno de esos puntos de la agenda del segundo mandato goza de especial popularidad entre el público. Alrededor de la mitad (48%) de los estadounidenses dicen que estarían a favor de que Trump intentara una deportación masiva de inmigrantes indocumentados y el 39% que estarían a favor de derogar y sustituir la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible. Aproximadamente un tercio o menos quiere verlo despedir a trabajadores federales que se oponen a sus políticas (34%), ordenar al Departamento de Justicia que investigue a sus rivales (31%), indultar a personas condenadas durante el 6 de enero (31%) o indultarse a sí mismo (28%).

Dentro del Partido Republicano, sin embargo, esas ideas son más populares, y la mayoría se declara a favor de que Trump utilice la presidencia para indultarse a sí mismo e investigar a sus rivales. Una mayoría del 78% de los republicanos y los independientes de tendencia republicana dicen que estarían a favor de que Trump deportara a millones de inmigrantes indocumentados, el 68% estarían a favor de que derogara y sustituyera la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible y el 62% estarían a favor de que despidiera a trabajadores federales. Mayorías más pequeñas dicen que estarían a favor de que Trump se indultara a sí mismo (54%), emitiera indultos a personas involucradas en los ataques del 6 de enero (54%) o abriera investigaciones sobre sus rivales (51%).

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 25 al 30 de enero entre una muestra nacional aleatoria de 1.212 adultos extraída de un panel basado en probabilidades. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en directo. Los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de +/- 3,4 puntos porcentuales. Para los resultados entre los 983 votantes registrados encuestados, el margen de error es de +/- 3,8 puntos.

— Katelyn Polantz y Nicholas Anastácio de CNN contribuyeron con este informe.

