(CNN) — Solo un tercio de los estadounidenses afirma que el presidente Joe Biden merece la reelección, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, mientras que la mayoría de su partido afirma que le gustaría ver a otra persona como candidato demócrata a la presidencia el próximo año.

La encuesta se realizó a lo largo del mes de marzo y se completó casi en su totalidad antes de que un jurado investigador de Manhattan votara a favor de acusar al expresidente Donald Trump la semana pasada. No puede reflejar ningún cambio en la opinión pública tras conocerse la noticia de esa votación. El sondeo de CNN que se realizó después de la votación y fue publicado este lunes, sugiere que tuvo poco efecto en las opiniones sobre el propio Trump.

El sondeo de marzo sugiere que, justo antes de la acusación, el repunte de la opinión sobre Biden, que parecía haber sido provocado por el hecho de que los demócratas superaran las expectativas en las elecciones intermedias de 2022, se había estancado. Según la encuesta, el índice de aprobación de Biden es del 42%, con un 57% de desaprobación.

En enero, el 45% lo aprobaba y el 55% lo desaprobaba. Este cambio entra dentro del margen de error de la encuesta y no es estadísticamente significativo.

En cuestiones importantes, las cifras de Biden también están estancadas. Sus índices de aprobación de la inmigración (35%), la economía (37%) y la política de armas (37%) están muy por debajo de su índice de aprobación general. En cuanto a la seguridad nacional (44%) y la relación de EE.UU. con China (40%), sus cifras son prácticamente las mismas que las de su índice de aprobación general. La única cuestión en la que Biden supera significativamente su posición general es la política medioambiental, e incluso en ella la mayoría la desaprueba (46% la aprueba, 52% la desaprueba).

La encuesta también revela que las opiniones negativas sobre Biden persisten en varios atributos personales, con mayorías que dicen que no tiene la resistencia y la agudeza necesarias para servir eficazmente como presidente (67%), no inspira confianza (65%), no es honesto ni digno de confianza (54%) y no se preocupa por la gente como ellos (54%). Los estadounidenses están más divididos sobre si Biden puede trabajar eficazmente con el Congreso: el 48% dice que sí, el 51% que no.

En total, solo el 32% dice que Biden merece la reelección a la presidencia, 5 puntos menos que en diciembre y casi a la par con el 33% que dijo lo mismo sobre Trump en noviembre de 2017. Los mayores cambios se producen entre los adultos más jóvenes, donde solo el 26% de los menores de 35 años opina que Biden merece otro mandato, por debajo del 36% en diciembre, y entre los liberales, pasando del 63% que decía que merecía la reelección en diciembre al 53% ahora.

En general, la gran mayoría de las personas que aprueban el desempeño de un presidente también dicen que ese presidente merece la reelección, pero la nueva encuesta sugiere que un grupo inusualmente grande de personas que aprueban a Biden actualmente dicen que no merece la reelección. En septiembre de 2019, el 3% de todos los estadounidenses cayó en esa categoría para Trump, y solo el 5% lo hizo en marzo de 2010 durante la presidencia de Barack Obama. Para Biden, ese número es significativamente mayor: el 11% en general aprueba el manejo de Biden de la presidencia y también dice que no merece la reelección.

Este grupo difiere de los partidarios más firmes de Biden en aspectos clave: a pesar de que aprueban su gestión general de la presidencia, la mayoría de este grupo tiene dudas significativas sobre su resistencia para el trabajo (el 70% dice que carece de la resistencia y la agudeza para servir eficazmente como presidente) y su capacidad para inspirar confianza (el 62% dice que no inspira confianza). Este grupo de “gracias, pero no gracias” es también casi 30 puntos menos proclive que otros que aprueban a Biden a decir que aprueban su gestión de la economía.

En comparación con otros que aprueban a Biden, los que pertenecen a este grupo también tienen más probabilidades de ser políticamente independientes (el 57% se identifican como independientes, en comparación con el 36% que lo aprueban y quieren que sea reelegido) y más jóvenes (el 64% son menores de 45 años, en comparación con el 37% de los que aprueban y quieren que sea reelegido). También es mucho menos probable que sean votantes registrados (el 60% dice estar registrado para votar, frente al 86% entre los que aprueban y quieren que Biden sea reelegido), lo que podría significar que finalmente no participen en las elecciones presidenciales, y en una carrera reñida, Biden necesitaría una fuerte participación entre los que aprueban su desempeño.

La mayoría de los demócratas quieren a un candidato diferente, pero menos que antes

Entre los votantes registrados que son demócratas o independientes de tendencia demócrata, la mayoría (54%) dice que le gustaría ver al partido demócrata nominar a alguien que no sea Biden en 2024, mientras que el 44% dice que Biden debería ser el nominado. A pesar del estancamiento en las opiniones generales sobre el presidente, esto supone una mejora para él. En diciembre, el 59% dijo que preferiría un candidato diferente, y el verano pasado, esa cifra era del 75%. El aumento del apoyo se produce sobre todo entre los universitarios graduados (del 32% que quería que Biden fuera reelegido en diciembre al 45% actual) y entre los independientes que se inclinan por los demócratas (del 22% en diciembre al 36% actual).

Al igual que en otros sondeos recientes de CNN, pocos de los que dicen que les gustaría ver a otra persona al frente de la candidatura demócrata tienen en mente un candidato específico para sustituirlo. Alrededor de 7 de cada 10 en ese grupo dicen que en general quieren ver a alguien que no sea Biden, y ningún candidato individual es nombrado por más del 5% de los que buscan un candidato alternativo. Los nombrados por más del 1% incluyen al senador de Vermont, Bernie Sanders con un 5%, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg con un 4%, la vicepresidenta, Kamala Harris y la ex primera dama Michelle Obama con un 3% cada una, y el gobernador de California, Gavin Newsom y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren con un 2% cada uno.

Los votantes demócratas están divididos sobre si el partido tendría más posibilidades de ganar en 2024 con Biden a la cabeza (49%) o si tendrían más posibilidades con otra persona (49%). Los que más apoyan a Biden en esta pregunta son los votantes de 65 años o más alineados con los demócratas (el 65% dice que el partido tendría más posibilidades con Biden que con otra persona), mientras que el 61% de los menores de 45 años dice que el partido tendría más posibilidades de ganar con otra persona.

La encuesta también reflejó otros sondeos nacionales realizados antes de la imputación de Trump en los que se constató un aumento del apoyo al expresidente como candidato del Partido Republicano (el 52% de los votantes republicanos y de tendencia republicana dijeron que pensaban que debería ser el candidato por delante de otro candidato sin nombre, frente a un mínimo del 38% en diciembre). Una parte considerable de los que buscan un candidato diferente nombró al gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuando se les preguntó si había alguien específico que les gustaría ver nominado (el 28% que quiere ver a otro candidato liderar la candidatura lo nombró sin que se le preguntara). Los votantes afines a los republicanos también estaban divididos en la encuesta previa a la acusación sobre si el partido tendría más posibilidades con Trump al frente de la candidatura o si otra persona tendría más posibilidades de ganar.

La encuesta reveló que los republicanos y los votantes de tendencia republicana eran más propensos a tener más esperanzas para las elecciones de 2024 que los demócratas y los votantes de tendencia demócrata (54% entre los estadounidenses de tendencia republicana, 26% en el lado demócrata).

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 1 al 31 de marzo entre una muestra nacional aleatoria de 1.595 adultos a los que se llegó inicialmente por correo. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en directo. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,3 puntos porcentuales; es mayor para los subgrupos.

