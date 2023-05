By

May 4th, 2023

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Salió el Sol para los fans de Luis Miguel: este jueves comenzó la preventa de las entradas de su muy esperada gira “Luis Miguel Tour 2023”.

La gira comienza el 3 de agosto en Argentina, en donde Luis Miguel deleitará por tres noches a su público en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego visitará Chile, Estados Unidos y finalmente México.

Se trata de más de 45 conciertos en 4 meses, dijo el cantante en una publicación de Instagram.

¿Cómo comprar las entradas para el “Luis Miguel Tour 2023”?

En Argentina, las entradas están ya agotadas. Estuvieron a la venta exclusivamente en la página del Movistar Arena. Según la cuenta de Twitter del recinto, las boletas se vendieron en menos 2 horas. Es por ello que Luis Miguel abrió tres fechas más en ese país: 8, 9 y 12 de agosto, para un total de seis presentaciones en la capital argentina.

ES LA GIRA DEL AÑO! El furor por @LMXLM es total 🤩❤ 3, 4 y 6 de agosto SOLD OUT en menos de dos horas 🔥 Tus nuevas chances para tener cerca a Luis Miguel son el 8, 9, y 12 de agosto 🎟 Tickets YA a la venta, ingresá a la nueva fila virtual en https://t.co/fdgZmqWdGX pic.twitter.com/EAcEZNZSlm — MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) May 4, 2023

En Chile, las entradas están a la venta en la página PuntoTicket.com. La preventa también está en curso y es exclusiva para clientes de Banco de Chile. Según Punto Ticket, la preventa está abierta hasta el 6 de mayo a las 9:59 a.m. hora local, “o hasta agotar stock de 5.666 entradas por show”.

En Estados Unidos, las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. Existen diferentes preventas, entre ellas la de los productores de la gira: Cárdenas Marketing Network (CMN) y Fénix Entertainment. El código de acceso a esa preventa es CMNFAN.

Cada recinto en donde se presentará en Estados Unidos también tiene códigos de preventa individuales, entonces debes buscar en sus cuentas de redes sociales según sea tu interés.

Con respecto a México, todavía no hay información de la venta y lugares de presentación de Luis Miguel en el país.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La información más directa sobre el precio de las entradas la ofreció Chile.

Las mismas inician en 66.760 pesos chilenos (unos US$ 82) para los fans en sillas de rueda y asciende hasta los 376.630 pesos chilenos, o unos US$ 468, para las entradas entre las primeras filas. Los clientes de Banco de Chile tienen un 20% de descuento en el precio final de la boletería.

En Argentina, la página del Movistar Arena indica que el precio de las entradas del “Luis Miguel Tour 2023” inician en 22.000 pesos argentinos. Una usuaria de Twitter publicó una captura de pantalla de la página de boletería con los precios en algunas localidades. Las entradas ascienden hasta los 75.000 pesos argentinos.

En Estados Unidos, un chequeo de la preventa hecho por CNN muestra que los precios varían dependiendo de la ciudad y el recinto. En Nueva York, las entradas en el Madison Square Garden estaban desde los US$ 144.80 en el área de los 200 del recinto.

La experiencia VIP “El Sol de México Lounge”, con entrada en la Zona A (piso frente al escenario) es de US$ 627.75.

En Miami, las entradas están desde los US$ 91 en la zona de los 300 del Kaseya Center (antes conocido como el Miami-Dade Arena). Las entradas en la zona 1, frente al escenario, es de US$ 1.957.35 para la fila 12 y hasta los US$ 4.770 para las entradas en segunda fila.

Estas son las fechas del “Luis Miguel Tour 2023”

Estas son las fechas en las que puedes ver al Sol de México en vivo:

Suramérica

3, 4, 6, 8, 9 y 12 de agosto: Buenos Aires 21, 22 y 25 de agosto: Santiago de Chile

Estados Unidos

15, 16 y 17 de septiembre: Las Vegas, Nevada 20 de septiembre: Anaheim, California 21 de septiembre: San Diego, California 23 de septiembre: Los Ángeles 27 de septiembre: Ontario, California 28 de septiembre: Phoenix, Arizona 30 de septiembre: Palm Springs, California 5 de octubre: Chicago 6 de octubre: Indianápolis, Indiana 8 de octubre: Nueva York 13 de octubre: Miami 15 de octubre: Tampa, Florida 18 de octubre: Boston 20 de octubre: Washington 21 de octubre: Newark, Nueva Jersey 22 de octubre: Belmont Park, Nueva York 26 de octubre: Oklahoma City, Oklahoma 28 de octubre: Hidalgo, Texas 29 de octubre: Dallas 2 de noviembre: Houston 4 de noviembre: San Antonio, Texas 5 de noviembre: Austin, Texas

México

15 de noviembre: Monterrey 21, 22 y 24 de noviembre: Ciudad de México 30 de noviembre: Querétaro 2 de diciembre: Aguascalientes 4 de diciembre: San Luis Potosí 6 de diciembre: León, Guanajuato 8 de diciembre: Puebla, Puebla 10 de diciembre: Oaxaca 12 de diciembre: Veracruz 15 de diciembre: Morelia, Michoacán 17 de diciembre: Guadalajara, Jalisco

