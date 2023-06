By

(CNN) — El 8 de abril de 2024 querrás estar en la ruta señalada para aprovechar la última oportunidad en décadas de ver un eclipse solar total sobre gran parte de Estados Unidos continental.

La trayectoria, de unos 185 kilómetros de ancho, atravesará el norte de México, 13 estados de Estados Unidos y el este de Canadá. Se espera que el acontecimiento celeste inspire una afluencia de viajeros a los puntos comprendidos en esa zona.

Poco menos de siete años después del eclipse de agosto de 2017 en Estados Unidos, el eclipse solar total del próximo año será el último acceso fácil a un acontecimiento de este tipo para la mayoría de los residentes estadounidenses hasta el 23 de agosto de 2044.

Y aunque todavía faltan 10 meses, definitivamente es hora de empezar a planificar.

Estudia la trayectoria del eclipse

Es poco probable que el mes de abril ofrezca el tipo de clima del que disfrutaron la mayoría de los espectadores estadounidenses durante el eclipse de agosto de 2017. En cuanto al clima, la mejor opción no está en Estados Unidos.

México, donde la trayectoria del eclipse toca tierra cerca de Mazatlán, en la costa del Pacífico, ofrece las mejores probabilidades de que el tiempo sea favorable, según Jay Anderson, meteorólogo jubilado del servicio meteorológico de Canadá y astrónomo aficionado que creó el sitio web Eclipsophile.com.

Crédito: Michael Zeiler/GreatAmericanEclipse.com

Algunas partes de Texas también tienen buen aspecto, aunque no tan favorable como los puntos de México. Mira Eclipsophile y este análisis de Space.com para más detalles.

La trayectoria entra en Estados Unidos por Texas, atraviesa ese estado y viaja por Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. Más al norte, cerca de la frontera con Canadá, hay muchas posibilidades de nubosidad, dijo Anderson.

“La ciudad que he identificado como la que tiene más probabilidades de tener un buen cielo es Junction (Texas), que se encuentra un poco a la orilla de la ruta del eclipse, en Texas Hill Country”, explicó Anderson. “Estadísticamente, se encuentra en una de las zonas con más probabilidades de tener cielos despejados, pero, dicho esto, sólo tiene un 55% de probabilidades de tener cielos despejados ese día. Así que no es ninguna garantía”.

Algunas partes de México en la ruta ven históricamente un 30% de nubosidad media, dijo Anderson, mientras que Junction está en el rango del 40% y San Antonio alrededor del 60%.

“El clima es la media de todo, pero lo que ocurra realmente el día del eclipse será algo diferente”, dijo Anderson.

La gente mira el eclipse solar en el césped del Observatorio Griffith en Los Ángeles el 21 de agosto de 2017. Los Ángeles no estaba en la trayectoria de la totalidad. (Crédito: Mario Anzuoni/Reuters)

Decide hasta qué punto estás decidido a ver el eclipse

¿Estás dispuesto a conducir ocho horas y ausentarte uno o dos días del trabajo? El eclipse es un lunes, pero el tráfico a última hora del día puede ser terrible. ¿Estás dispuesto a cambiar de planes días antes si el tiempo mejora en otro lugar?

Algunos espectadores del eclipse harán grandes esfuerzos.

Anderson afirma que la mayoría de los europeos que participan en un grupo de mensajes sobre el eclipse del que forma parte se dirigen a Texas para ver el acontecimiento de 2024.

Y sabe de varios viajeros que hicieron reservas de motel en varios lugares a lo largo de la ruta para tener opciones justo antes del eclipse de buscar las mejores condiciones meteorológicas y cancelar las habitaciones extra.

“Pero se trata de un cazador de eclipses empedernido cuando empieza a hacer tres o cuatro reservas de motel para tener varios lugares a los que ir”, afirma Anderson.

El tiempo inestable de abril podría plantear problemas de visibilidad.

“Así que si alguien está realmente decidido a ver el eclipse, debe ser flexible y estar preparado para moverse”, dice Anderson.

Es hora de reservar alojamiento

Ahora es el momento de reservar habitaciones, dice Dave Clark, que dirige el sitio web NationalEclipse.com.

“Aún quedan habitaciones disponibles a lo largo de la trayectoria de la totalidad, pero se están agotando rápidamente. Cuanto más espere la gente, más difícil será encontrar alojamiento dentro de la trayectoria del eclipse. Y las tarifas serán más elevadas a medida que los hoteles y los propietarios se vayan dando cuenta de lo que ocurrirá”, explica Clark a CNN Travel.

En algunos lugares a lo largo de la ruta, los hoteles ya están reservando y las tarifas de las habitaciones que quedan en esos lugares son elevadas.

La gente observa el eclipse solar desde Clingmans Dome, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee, el 21 de agosto de 2017. (Crédito: Jonathan Ernst/Reuters)

Por ejemplo, Russellville, Arkansas. Esta semana, una búsqueda en Booking.com mostró que el 87% de las plazas no estaban disponibles del 7 al 9 de abril de 2024 en esta ciudad de unos 30.000 habitantes. Dos hoteles que tenían habitaciones disponibles, Motel 6 y American Inn & Suites, tenían tarifas para ese periodo de US$ 500 y US$ 699 por noche, respectivamente.

Pero muchas ciudades más grandes tienen más habitaciones con las que trabajar y más disponibilidad.

Los alquileres vacacionales son otra opción. Un vistazo a los precios de Airbnb en varios lugares a lo largo de la trayectoria del eclipse sugiere que, si bien algunos propietarios son muy conscientes (más de US$ 1.000 por noche) de la importancia del 8 de abril de 2024, otros no han subido sus tarifas para las fechas codiciadas. Al menos, todavía no.

En Waco, Texas, se celebra un festival con entrada y astrónomos para conmemorar el eclipse. Los responsables de turismo de la ciudad afirman haber vendido más de 1.500 entradas para el evento, que se celebrará en el Touchdown Alley del estadio McLane, con capacidad para 20.000 espectadores. El evento está organizado en colaboración con la Universidad de Baylor, el Observatorio Lowell (en Arizona) y Discovery (empresa matriz de CNN).

Carla Pendergraft, subdirectora de turismo del Waco Convention Center & Visitors Bureau, afirma que muy pocos hoteles muestran disponibilidad en estos momentos. “Sin embargo, es posible que algunos hoteles aún no hayan abierto su sistema de reservas, por lo que podrían salir al mercado habitaciones adicionales”.

Los boletos de avión pueden esperar

Si bien es preferible reservar alojamiento cuanto antes, no ocurre lo mismo con los billetes de avión, afirma Scott Keyes, fundador de Going.com.

Hay algo que se llama demasiado pronto para comprar un boleto de avión, y aún estamos en esa época. “A quien madruga Dios le ayuda, pero no quien madruga”, afirma.

Y como la trayectoria de la totalidad se extiende por 13 estados, así como por partes de México y Canadá, hay muchos lugares a los que volar.

“Como está muy extendido, creo que va a limitar la inflación de los precios de los billetes de avión, que de otro modo se vería” si sólo pasara por una pequeña zona, dijo Keyes.

Lo que él denomina la “ventana de Ricitos de Oro” -el momento justo- suele ser de uno a tres meses de antelación para vuelos nacionales en temporada baja, como abril.

“Sería reservar entre enero y marzo. Si hay mucha expectación y atención mediática, quizá se puedan encontrar buenas ofertas en diciembre, un poco antes”.

Y la buena noticia sobre los viajes aéreos tras la pandemia es que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses adoptaron permanentemente cambios sin penalización para la mayoría de las clases de tarifas.

Así que si el tiempo pinta mal y decide cambiar de rumbo y volar a otra ciudad, puede cancelar su vuelo y aprovechar el crédito de ese para reservar un nuevo vuelo a otra ciudad. Sólo tendrá que pagar la diferencia de tarifa.

Podría comprar varios boletos de avión, pero Keyes dijo que el problema es que la mayoría de los créditos deben utilizarse en el plazo de un año. Pero si tiene millas de viajero frecuente, puede cancelar fácilmente los viajes y las millas volverán a su cuenta, dijo.

Conducir ofrece flexibilidad

Letreros muestran campings llenos en el Parque Nacional Grand Teton el 19 de agosto de 2017, a las afueras de Jackson, Wyoming. Grand Teton estaba en la trayectoria de la totalidad. (Crédito: George Frey/Getty Images)

Si se está a poca distancia, ir en automóvil da mucha flexibilidad, sobre todo si se está más interesado en un lugar remoto que en un evento para ver en grupo.

Pendergraft, subdirector de turismo de Waco, aconseja a los viajeros que decidan qué tipo de experiencia buscan: un gran festival como el que se celebra en Waco o “¿quieren pasarla mal en una autocaravana independiente en un campo?”.

En NationalEclipse.com se pueden encontrar enlaces a festivales, acampadas y otros eventos relacionados con el eclipse.

Pendergraft señala que es probable que haya atascos. “El turista del eclipse debe buscar una ciudad con servicios adecuados y control de tráfico, porque habrá vehículos y aviones privados persiguiendo el eclipse a lo largo de su trayectoria”.

El tráfico fue un problema importante para el eclipse solar total de 2017, dijo Clark, “y el mismo problema ocurrirá sin duda en 2024″. Por lo tanto, tener un lugar para alojarse dentro de la trayectoria del eclipse, y quedarse al menos un día más después del eclipse, es ideal para evitar el tráfico.”

En última instancia, los viajeros tienen que decidir hasta dónde -y con qué flexibilidad- son capaces de viajar para tener la oportunidad de ver la maravilla celeste, dijo Anderson.

“Merece la pena verlos”, afirma. “Merece la pena el viaje”, como se diría en el sector turístico.

