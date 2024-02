By

(CNN) — La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, advirtió que si la resolución propuesta por Argelia que pide un alto el fuego humanitario en Gaza se sometiera a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU tal como está redactada, no sería adoptada por Washington.

En una declaración este sábado, Thomas-Greenfield dijo que Estados Unidos ha estado trabajando en un acuerdo entre Israel y Hamas que permitiría la liberación de rehenes y provocaría una pausa en los combates durante al menos seis semanas.

“Durante la última semana, el presidente Biden ha tenido múltiples llamadas con el primer ministro Netanyahu, así como con los líderes de Egipto y Qatar, para impulsar este acuerdo. Aunque persisten lagunas, los elementos clave están sobre la mesa”, afirmó el embajador.

“Creemos que este acuerdo representa la mejor oportunidad para reunir a todos los rehenes con sus familias y permitir una pausa prolongada en los combates, que permitiría que más alimentos, agua, combustible, medicinas y otros elementos esenciales que salvan vidas lleguen a manos de los civiles palestinos que Lo necesito desesperadamente”, dijo.

“La resolución presentada en el Consejo de Seguridad, por el contrario, no lograría estos resultados y, de hecho, podría ir en contra de ellos… Por esa razón, Estados Unidos no apoya ninguna acción sobre este proyecto de resolución. Si se somete a votación tal como está redactado, no será adoptado”, continuó diciendo Thomas-Greenfield.

Este miércoles, los países árabes en la ONU reafirmaron su apoyo al proyecto de resolución de Argelia, que exige un alto el fuego inmediato en Gaza y ayuda humanitaria sin obstáculos en medio de la inminente invasión terrestre de Rafah por parte de Israel.

En una rueda de prensa junto a otros miembros, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, instó a la ONU a actuar y dijo que el grupo cree que hay un apoyo “masivo” para la resolución propuesta.

En su declaración de este sábado, Thomas-Greenfield pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que garantice que “cualquier acción que tomemos en los próximos días aumente la presión sobre Hamas para que acepte la propuesta que está sobre la mesa” y que Estados Unidos continúe participando en la diplomacia, y agregó que que Estados Unidos “será sincero” con los líderes israelíes y regionales respecto de las expectativas sobre la protección de los más de un millón de civiles de Rafah.

“Es fundamental que otras partes den a este proceso las mejores probabilidades de éxito, en lugar de impulsar medidas que lo pongan en peligro (y la oportunidad de una resolución duradera de las hostilidades)”, dice el comunicado.

